臉書的危機成為區塊鏈的新契機？

文：ROBERT HACKETT

譯：高子媁

你在臉書以及它的相關服務（如Instagram和WhatsApp）上執行的每個動作，都將提供相關數據給監視機器。在社群網站上活動意即授權公司管理、甚至是販賣你的個人資訊給廣告公司。雖然是老調重談，但仍需再次聲明：若無付費，你就是那項商品。

為何臉書要在二十多億用戶的基礎上每年再投入數百億美元？原來就是因為個資。他們，或者該說我們，不該從中獲益嗎？

在財富（Fortune）的一檔介紹金融科技、加密與區塊鏈的新節目《平衡帳簿》（Balancing The Ledger）的就職篇中，財富的數位編輯安德魯．努斯卡（Andrew Nusca）與資深作家羅伯特．哈克特（Robert Hackett）和珍．惠格茲訥（Jen Wieczner），探討以區塊鏈為基礎的分佈式社群網路取代臉書的潛力。在近期發生的「劍橋分析」事件之後，也就是企圖影響2016年美國總統大選而涉及挪用及濫用人民數據資料的政治顧問公司，臉書就遭到激烈的抨擊。包括億萬富翁伊隆．馬斯克（Elon Musk）等人，參與了一個抵制臉書的活動「#deletefacebook」。諷刺的是，2014年將WhatsApp賣給臉書的企業家布萊恩．阿克頓（Brian Acton）也支持這項活動。

努斯卡表示，「現在有一大群人想要其他種選擇。」

惠格茲訥表示，「如果你只能透過區塊鏈技術確實地掌控自己的資料，就不用把資料交給臉書這樣的公司。」並強調區塊鏈的發明就是要解決集中式實體的問題。運用這些工具代表人們可以不用把資料交給那些再三被證明無法信任的公司。

可以確定的是，以區塊鏈為基礎的替代方案是推翻世界上最有價值的公司之一──臉書的其中一種方法。幾個最知名的分佈式帳本平台如比特幣（Bitcoin）和以太坊（Ethereum），仍有眾多議題待解，其中最重要的是他們如何擴展。但目前這些技術皆在積極發展中，並且未來有可能趨於穩定。

現在，若刪除或關閉臉書，你可能會面臨與家人或朋友的一點小脫節。哈克特說明，「要現在就讓一大群人使用一項新科技是有困難的。」但若區塊鏈技術能鎖定至類似於那些促進臉書成長的網路效應，並且不會在接縫處斷鍊，那他們可能就可以為下一個社交網路的範本打下基礎。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航