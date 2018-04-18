孤單、寂寞如何傷了你的「心」？

文：JAMIE DUCHARME

譯：高子媁

研究一再地表示，生理與心理健康是密不可分的。愛與友情對健康有重大的益處，例如：支持你的另一半，和感恩的心。

在相反的情況下卻會對健康造成重大的危害。週一（3月26日）於《心臟醫學期刊》（Heart）發表的一項新研究，即專注於探討「社會孤立」（social isolation）（與其他人分離）以及「孤獨」（loneliness）（斷開與社會的連結而不開心）等議題。

研究者發現與擁有強大人際網絡的人相比，社會孤立或孤獨的人罹患心臟病或中風的機率比較高。研究指出，有心臟病史的人當中，社會孤立但非孤獨的人似乎死亡風險也比較高。這項發現也支持了其他幾項得出相似結論的研究。

芬蘭赫爾辛基大學（University of Helsinki）的心理學和邏輯學克利斯安．哈庫利南教授（Christian Hakulinen）透過電子郵件向《時代》表示，「得到重要他人或處於相同狀況的人之支持有益身心健康，而被社會孤立或孤獨的人可能無法得到這樣的支持。」

然而，還有一項驚人的發現──研究者大膽推測社會孤立與孤獨所造成的影響，可能與反社會人格的特徵結合，並著手研究有多大風險可被歸咎於社交因素。這也是之前其他研究尚未做過的。

為了深入了解，研究人員觀察了英國近48萬名成人的社交狀況、孤獨、醫療病史、生活型態與習慣。他們也測量了身高、體重、BMI和握力等健康指標，並追蹤了這些受試者約七年的時間。

與其他社會人士相比，被孤立和孤獨的人，發生心血管問題的機率出現大幅的提升。孤立增加43％初次心臟病發作的風險，以及增加39％初次中風的風險；而孤獨則增加49％初次心臟病發作的風險，以及增加36％初次中風的風險。

然而將生物、健康、社會經濟因素納入評估後，得到的結果卻大不相同。孤立似乎只會增加7％心臟病發作和6％中風的風險。而孤獨則增加6％心臟病發作和4％中風的風險。

哈庫利南表示，「這說明大部分的超額風險都源自於已知因素，如肥胖、吸菸、低教育水平和預先存在的慢性疾病。」

在調整其他因素之後，對於有心臟相關問題的人而言，只有孤立與死亡率之間有顯著性相關。社會孤立提高有心臟病史的人25％的死亡率，並提高有中風病史的人32％的死亡率。哈庫利南說，這個結果顯示，雖然缺乏社交生活並不會造成心臟問題，但卻會嚴重地影響其復原能力。

「理論上，或許是那些感到孤獨的人在生病之後至少就會展開一些社交生活，但是被社會孤立的人並沒有這樣的社交網絡。」哈庫利南如此表示，但也警告這項研究並沒有證明其因果關係。

不過這項發現卻說明，維持人際關係並不只是滿足自己，也可以說是拯救生命。

哈庫利南提到，「藉由面對面相處維持家人或朋友之間等現存的關係是非常重要的。而透過加入社團等方法，認識有相同愛好的人也是建立新的社會連結的好方法。」

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航