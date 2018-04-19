「抹大拉的馬利亞」是唯一理解耶穌旨意的人

文：Flora Carr

翻譯：劉松宏

性工作者、聖徒、罪人、見證人、妻子。據傳抹大拉的馬利亞（Mary Magdalene）見證了耶穌基督被釘上十字架，因此2,000年來她被貼上了各式各樣的標籤。

教宗額我略一世（Pope Gregory I）不顧權威《福音書》裡的證據，於西元591年首先稱她是「罪孽深重的女人」，自那時起「性交易」成為她幾世紀來始終揮之不去的標籤。另一方面，丹・布朗（Dan Brown）的小說《達文西密碼》（The Da Vinci Code），使抹大拉的馬利亞實際上是耶穌的妻子這個古老但廣為人知的說法再次復興。環繞著抹大拉的馬利亞的謎團直到今日都尚未解開。

但沒有哪個理論──不論是悔過的性工作者亦或忠實的配偶──確實符合《聖經》中對抹大拉的馬利亞的描寫：她來自一個以漁業聞名的加利利小鎮抹大拉（Magdala），成為女信徒並且是第一個見證基督教會基石耶穌復活的人。

但加斯・戴維斯執導的新電影《抹大拉的馬利亞》幕後團隊，希望能把關於她的討論帶回更根本的地方。這部電影於今（2018）年3月16日在英國上映，講述抹大拉的馬利亞（魯妮・瑪拉〔Rooney Mara〕飾演）的故事，仔細地描述在遇見耶穌（瓦昆・菲克尼斯〔Joaquin Phoenix〕飾演）並追隨他前往加利利與他被釘死之地耶路撒冷之前，她作為一個不想結婚的單身女子在抹大拉的憂鬱生活。

然而，對這些傳說抽絲剝繭之後，該電影對抹大拉的馬利亞的詮釋特別著重某些學者視其為真的──也是令人意外的──關於她這個人為何如此爭議性的理由。

眾人爭議的核心議題是，抹大拉的馬利亞與耶穌之間的連結是否是精神性質大過於愛情。舉例而言，就這部電影的觀點，在最後的晚餐裡抹大拉的馬利亞是坐在耶穌的右手邊。儘管這個生動的場景模仿了電影《達文西密碼》（The Da Vinci Code）2006年版本的一個關鍵場景，在該場景許多角色們檢視李奧納多・達文西（Leonardo Da Vinci）的濕壁畫《最後的晚餐》（The Last Supper），並針對耶穌右手邊的柔弱肖像究竟是不是抹大拉的馬利亞做了討論。

但這部新的電影，並未將她視為耶穌的妻子。她位置的重要性在於那是一個凌駕於另外12個使徒最有價值的位置，彼得（奇維托・艾吉佛〔Chiwetel Ejiofor〕飾演））看起來便十分忌妒她。

Photo Credit: 李奧納多・達文西 @Wikimedia Commons Public Domain

根據倫敦國王學院（King’s College）教授兼《抹大拉的馬利亞》歷史顧問泰勒（Joan Taylor）的說法，這個版本的故事說明了為何抹大拉的馬利亞對於教會而言如此危險。

馬利亞在《福音書》中的核心角色，在歷史上已經被某些人用來證明教會有義務引入女性牧師──而自1969年當天主教會承認錯認抹大拉的馬利亞為性工作者，要求讓女性擔任教會領導職的聲浪只有日益增長。

「她的確在教會裡擁有莫大的權力，而有許多女性視抹大拉的馬利亞為某種根據，證明女性在教會內也能居領導職。」泰勒指出。

這部電影某部分取材自《瑪莉福音》（Gospel of Mary），那是一部在19世紀被發現的「非常神祕的檔案」，泰勒表示。沒人知道它的作者是誰，且雖然眾人稱它為「福音書」，但嚴格說來它並不被歸類為《福音書》，因為《福音書》大多講述耶穌的生平事蹟而非記述他死後之事。該文本被認為是在二世紀時寫成，但也有學者宣稱它有和耶穌在世的時間重疊到。

儘管不被教會官方承認，在《瑪莉福音》裡，抹大拉的馬利亞被建構成唯一真正理解耶穌靈魂旨意的人，因此和使徒彼得有直接衝突。當馬利亞向其他使徒講述她在耶穌死後接收到的顯像，彼得的敵意持續增長，質問為何耶穌特別授予馬利亞──一個女人──這個顯像。

根據泰勒及其同事蘇格蘭愛丁堡大學的邦德（Helen Bond）教授說法，《抹大拉的馬利亞》中描繪抹大拉的馬利亞對於耶穌訊息的獨特見解，以及彼得對她的敵意，將可能使眾人的意見分歧。

「在電影中她不是因為愛情而與耶穌十分親近，而是因為她以其他門徒做不到的方式洞悉耶穌的旨意。」邦德表示。

導演戴維斯（Garth Davis）在他的電影中傳達了這個概念，十二門徒無法清楚「洞悉」耶穌，而抹大拉的馬利亞卻可以。使徒們期待耶穌推翻羅馬人並建立一個沒有死亡與痛苦的新王國。但在電影的終幕，伴隨著耶穌的死，抹大拉的馬利亞得到結論，「那個王國就在這裡。」

對《解析抹大拉的馬利亞》（The Quest For Mary Magdalene）作者哈格（Michael Haag）而言，在歷史上教會總是屏除馬利亞，不只是因為她的性別，也因為她傳達的訊息。他指出教會明確的聲稱馬利亞是一個性工作者來「貶低」她的訊息。哈格相信允許傳播抹大拉的馬利亞另類的想法，對教會而言是個很大的危險。就他看來，《瑪莉福音》會侵蝕「教會的官僚體系及對於個人獨斷解釋的偏愛。」

《抹大拉的馬利亞》在美國已經延後上映；該片的內部發行商溫斯坦影業（Weinstein Company）已經在其共同創辦人哈維．溫斯坦被控性侵後申請破產。並且，基督教社群也對該片表達疑慮。

Charisma Media是目標客群為靈恩派與五旬結派的佛羅里達州本地雜誌，伯格倫德（Taylor Berglund）是其中的一名的編輯，他認為基督教觀眾可能會像對待羅素．克洛2014年主演的《挪亞：滅世啟示》（Noah）一樣抵制該電影。「所以是變成聲稱只有抹大拉的馬利亞理解耶穌基督，而至今為止所有人都有所誤解的說法，將會被認為是異端。」伯格倫德表示。

《抹大拉的馬利亞》引用的「福音書」並沒有得到教會的承認，可能也會引來批評。全國宗教廣播的總裁兼首席執行長強森（Jerry A. Johnson）表示，該電影「倚賴《聖經》以外的記述」因此不太可能「精確」。

「福音派觀眾並不待見扭曲耶穌的故事，好迎合今日女性主義的政治敘事。」強森指出。

但邦德和泰勒均從《聖經》自身尋求證據證明，抹大拉的馬利亞對於耶穌的親密理解。當耶穌受難時，其他使徒都躲藏起來，只有她持續在十字架旁陪伴他，而且她還是第一個見證耶穌復活的人。「《聖經》裡強烈地暗示基督教是在她公開聲明的信仰與她的見證之上誕生。」

雖然人們漸漸不再給抹大拉的馬利亞貼上「性工作者」或「妻子」的標籤，但她仍然是個十分爭議性的象徵。她的故事挑戰了靈性的定義，以及女性在宗教裡的定位。

「她是過去的女性之聲」泰勒表示：「那裡存在著一些關於她的事蹟。關於馬利亞的事蹟。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航