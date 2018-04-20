緬懷霍金偉大的科學成就，以及我和他打的賭

文：John Preskill（加州理工學院教授）

翻譯：張書豪

我很高興能為時代雜誌（Time）寫一些關於史蒂芬・霍金（Stephen Hawking）的事，因為史蒂芬在他的科學生涯中，花了很多心力在思考和撰寫「時間」（time），時間就是他的畢生心血。

史蒂芬從愛因斯坦重力理論（廣義相對論）的觀點研究時間，他的其中一項早期的成就，就是證實時間有一個開始，也就是說現在我們所了解的時間，此物理定律，在宇宙大爆炸時瓦解過。史蒂芬也大大地增進我們對黑洞的認識與了解，黑洞裡的引力強大到使時間結束。他也強有力地主張，物理定律不允許時間倒流，這也如他之前所說的：對歷史學家來說此定律使世界安全。沒有人比史蒂芬・霍金更了解時間。

史蒂芬最偉大的科學成就，就是在1974年發現黑洞，震撼了物理學界。根據愛因斯坦的理論，在黑洞中沒有東西可以從裡面脫逃出來，即使是光也一樣，所以它是黑的。然而史蒂芬發現黑洞並非完全是黑的，由於量子物理學微妙的結果，他們會散發出光，我們現今稱之為霍金輻射。這項觀察點燃了爭議，且在往後的44年仍然激烈進行，也就是掉進黑洞的東西會發生什麼事。如果我將高度機密的記事簿丟進黑洞中，它會永遠消失在宇宙中嗎？還是它會隱藏在霍金輻射裡，從黑洞中出現，雖然極混亂不過原則上尚可辨認？我們還是無法肯定答案，然而霍金的突破性進展，為我們在面對基本物理學的最大挑戰所做的諸多進展奠定了基礎，使我們了解重力物理學與量子物理學如何互相吻合。

當他的科學成就已足夠確保其留給後人不朽的財富，史蒂芬・霍金也成為世界上最成功的科學普及者之一，史蒂芬堅決相信，對宇宙完整理論的探索，至少在大的原則上，應該讓每一個人都能接觸到，而不是只局限於一些專業人士。這樣的信念促使他完成《時間簡史》（A Brief History of Time）這本書。儘管其他科學家也寫書給外行人，只有史蒂芬的書獲得紐約時報暢銷書排行榜，而這也多少歸功於巧妙的標題。這本書賣超過一千萬本，而且被翻譯成多種語言。它的非凡的成功衍生出更多本書，包括一系列給兒童看的書，由史蒂芬和他的女兒露西共同著作。

而這還不是為什麼史蒂芬・霍金能是成為世界上最有名科學家的理由。雖然他有嚴重的身體殘疾，但他獲得科學上最高成就，同時也一直展現其對生命的熱情，並保有令人愉悅的幽默感。在這樣的處境下簡直是奇蹟。人們支持史蒂芬，他也感激擁有數以百萬的粉絲。

和史蒂芬在一起很有趣，當我們第一次見面時，我感覺到他受到不尊敬的對待時，會樂在其中，所以在科學討論會的過程中，我可以刻意插話說：「請問「無所不知」先生，是什麼讓你這麼確信呢？」過了ㄧ會，史蒂芬的眼睛會閃閃發光並回應說：「想打賭嗎？」

在朋友基普・索恩（Kip Thorne）的見證下，我們使這些賭注變得「正式」，而它們受到如此多的關注，讓我們大吃一驚。2004年史蒂芬針對我們最有名的賭注（關於黑洞是否毀滅訊息），在都柏林現場，有700位科學家及至少有50名來自文字與電子媒體記者的面前，承認失敗。為了給我賭債，他送我一本《棒球百科全書》（Total Baseball: The Ultimate Baseball Encyclopedia），在愛爾蘭買不到這本書，所以在史蒂芬助理的安排下，它經過徹夜船運及時送到現場。我不知道該做些什麼，然後拿著這本書放在我的頭上，就像是我剛贏得溫布頓網球冠軍，有一百萬個（至少我感覺有一百萬個）閃光燈啪啪地響。其中有一張照片在《時代雜誌》（Time）上出現。

我們打賭只是好玩，可是所涉及的科學議題，奠基於史蒂芬最深遠的貢獻，是很多物理學家熱切關心的。史蒂芬・霍金結合了特別深邃的思想與十足的玩樂感，這是我對他記憶最深刻的事。

© 2018 Time Inc.版權所有。經Time Inc.授權翻譯並出版，嚴禁未經書面授權的任何形式與語言版本轉載。

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九