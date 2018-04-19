劍橋分析醜聞後，這些公司已與臉書斷絕關係

文：Aric Jenkins

譯：劉松宏

臉書的劍橋數據分析醜聞宛如一記當頭棒喝，促使數間知名公司因這起爭議，中止與社群網站的合作。

在這個月稍早，臉書被揭露允許一位劍橋分析──該公司為川普（Donald Trump）的總統競選團隊工作──的研究員，未經同意使用從五千萬使用者收集來的數據。反彈聲浪接踵而至，臉書的股價暴跌，聯邦貿易委員會（Federal Trade Commission）目前也已經介入調查。更重要的是，儘管臉書CEO祖克柏（Mark Zuckerberg）為此事道歉並承諾會保護用戶隱私，但許多公司已經決定切割與臉書的關係。

以下是因劍橋分析醜聞而打算與臉書分道揚鑣的公司名單。

Mozilla

上週知名網頁瀏覽器Firefox的建製者發表聲明，表示將「暫停」在臉書上的廣告活動。

「我們很高興馬克‧祖克柏發表承諾，將改善隱私設定並使他們獲得更完善的保護」該公司表示，「當臉書對於分享用戶資料的方式採取更強硬的行動，特別是加強第三方app的預設隱私設定，我們才會考慮回歸。」

We champion platforms and technologies that are good for the web *and* for people. We stand up for transparency & user control because they make the web healthier for us all.



That’s why we’re taking a break from Facebook.



More here: https://t.co/ofeyIwO1FN — Mozilla (@mozilla) March 22, 2018

我們擁抱對網路「以及」個人友善的平台與科技。我們支持公開透明且用戶能控制的東西，因為那會使網路對我們而言更健康。 這就是為什麼我們要與臉書分道揚鑣。 ~Mozilla (@mozilla)

Sonos

這家消費電子產品公司宣布將從臉書及其子公司Instagram上──甚至還包括Google、YouTube與Twitter──移除廣告，但只會從週一開始維持一週。

「我們非常關切臉書最近被接露的真相，以及該平台出於私利的行為」Sonos在部落格貼文中寫道，「劍橋分析醜聞和近來許多來自矽谷的負面新聞一樣，喚起人們關注科技業是否有盡力在營利與它最大的承諾──捍衛個資──之間取得平衡。」

除此之外，Sonos表示將關閉他的臉書與Instagram帳號一週，「與那些尋求建立更健康、對消費者更友善的科技生態的人站在同一陣線」。

Pep Boys

汽車零件與服務零售商Pep Boys於週一表示已經撤除在臉書上的廣告活動，起因是劍橋分析醜聞。

「考量到那些與臉書相關的事件，我們決定停止在該平台上的媒體活動，直到真相水落石出、以及該平台採取正當的行動為止」Pep Boys的首席營銷官Danielle Porto Mohn這麼告訴路透社。

Pep Boys並沒有說明什麼時候會重新讓廣告在臉書上架──如果真的有那麼一天的話。

SpaceX and Tesla

馬斯克（Elon Musk）對於臉書的態度十分明顯，作為他在推特公開參與挑戰臉書行動的一環，他同意從這個社群網站上移除他兩間公司的網頁。

馬斯克並沒有清楚的表示他會因為劍橋分析的爭議而關閉SpaceX和 Tesla的臉書專頁，而WhatsApp的共同創辦人艾克頓（Brian Acton）則因這起醜聞發起了刪除臉書帳號的行動（臉書在2014年以190億美元買下WhatsApp）。

是時候了 #刪臉書 — Brian Acton (@brianacton)

有個響應艾克頓行動的推特用戶質疑SpaxeX會不會關閉臉書專頁，馬斯克這麼回應，「我其實不知道我們有在用耶。來刪囉。」

I didn’t realize there was one. Will do. — Elon Musk (@elonmusk) March 23, 2018

如果你是個男人的話，刪掉SpaceX的臉書專頁行嗎？ 我其實不知道我們有在用耶。來刪囉。

另有人詢問他是否也會關閉特斯拉（Tesla）的專頁，馬斯克回答：「當然。反正它看來也挺彆腳的。」

Definitely. Looks lame anyway. — Elon Musk (@elonmusk) March 23, 2018

這個網頁也需要被關閉對吧？ 當然。反正它看來也挺彆腳的。

馬斯克還補充他的公司並不會停止在臉書上投放廣告，因為他們從一開始就沒有這麼做。「我旗下沒有任何一家曾經以購買廣告或金援知名人士的方式來製造不實的背書」馬斯克在一則推特訊息中說到，「產品是生是死都僅僅取決於它自身的優劣。」

Commerzbank

這家根據地在法蘭克福的德國第二大銀行，表示他們在了解進一步狀況之前，將不在臉書上投放廣告。

「我們暫停了在臉書上的活動，品牌的形象和資料安全性對我們而言非常重要」根據路透社，Commerzbank的品牌策略負責人赫爾曼（Uwe Hellmann）這麼告訴德國的商業媒體Handelsblatt。

Playboy

這個指標性雜誌的首席創意總監海夫納（Cooper Hefner）於3月27號在一則推特，表示將刪除在臉書上的專頁。

We are stepping away from Facebook pic.twitter.com/4yFIdk2eDE — Cooper Hefner (@cooperhefner) March 28, 2018

我們將遠離臉書。

「臉書的內容方針以及組織政策持續牴觸我們的價值。我們曾為了該平台修改內容，在我們看來跟禁慾沒什麼兩樣」Hefner在一則聲明中表示，「從它們最近干預一向自由的美國選舉舉動，進一步接露了另一個我們關切的議題：它們是如何使用──其中有超過兩千五百萬是Playboy的粉絲的──用戶資料的。這使情況變得明朗，我們必須離開這個平台。」

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航