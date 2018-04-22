臉書高層：不相信個資醜聞對臉書營運造成影響

文：JONATHAN VANIAN

譯：許睿洋

臉書（Facebook）近期的用戶數據濫用風暴與「劍橋分析」（Cambridge Anlaytica）醜聞，似乎並未對其營運產生重大影響。

臉書全球行銷解決方案副總裁卡洛琳．艾佛森（Carolyn Everson），於本周的《華爾街日報》執行長會議（The Wall Street Journal’s CEO Council）中表示，臉書「預計在整體營收與商業模式上不會有重大的改變」。

艾佛森也表示，在過去一個月間，臉書用戶並沒有因為近期一連串的個資危機而更改帳號的隱私設定。在媒體披露政治顧問公司「劍橋分析」自學者亞歷山大．柯甘（Aleksandr Kogan）手中不當取得8,700萬筆臉書用戶數據後，臉書執行長馬克．祖克伯（Mark Zuckerberg）本周（11日）親赴華盛頓特區出席兩場國會聽證會作證，向國會議員說明臉書在數據處理與隱私方面的態度。

柯甘在臉書上編寫了一個心理測驗應用程式。透過該APP取得臉書用戶個資後，他將這些資訊轉售給劍橋分析，而此行為違反了臉書的平台條款與政策。臉書表示，它可能對劍橋分析採取相應的法律行動，同時也已經更新其開放平台，以避免外來的編碼撰寫者得以透過建立臉書應用程式，像過去一樣取得過多使用者數據。

艾佛森的評論重申了祖克伯聽證會中的證詞，那就是臉書並未發現使用者數量或其在平台上的活躍度有大幅的減少。

分析家與投資客密切關注臉書用戶的數據，並將其視為評估臉書財務狀況的指標之一，因為臉書主要的廣告收益便是來自其龐大的用戶基礎。

臉書高層近期的發言也呼應了如Jefferies Equity Research等研究機構所進行的研究。Jefferies Equity Research在四月的研究紀錄中稱，該機構分析了「臉書三月份的使用流量，並認為近期關於臉書個資政策的醜聞，並未對平台上的互動率造成有意義的影響。」

然而，儘管臉書用戶沒有大幅銳減，祖克伯仍在聽證會之前的記者會中坦言，最近的這些醜聞「並不理想」。

祖克伯說，「我們不希望任何人對我們的服務感到不滿意。」

針對過去臉書一再的個資隱私爭議，又一再地道歉，本週三國會議員以此為由大力抨擊祖克伯。未來的醜聞將可能嚴重毀壞臉書的聲望。

目前為止，投資客也認為當前臉書的股價未受太大的影響，周五時成交價持平於164.59美元。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航