低頭滑手機不只危及你的心理健康，對你身邊的人也沒好處

文：Jamie Ducharme

譯：洪新翰

無論你知不知道，你被低頭了！

「低頭」——看著你的手機，冷落和你對話的某個人——可能不是你日常生活的用語，但它幾乎是你生活很重要的一部分。想想看一段對話是不是常被中斷，因為你的朋友（或你）拿出手機，然後沈溺在Instagram的黑洞裡。

這個現象可能看起來相對無害，如果覺得它惱人，也只是現代生活的一部分。但研究發現這可能會傷害你的人際關係。「說好聽一點，低頭多半指的是透過社群媒體或發送訊息將你和他人連結在一起，但它實際上嚴重干擾你當下的經歷以及人際關係。」一位史丹佛和耶魯大學心理學家，同時也是"The Happiness Track"這本書作者的Emma Seppälä這麼說。

這裡有一些關於低頭你需要知道的事。

低頭會讓你覺得缺乏連結

有一些研究發現低頭讓面對面的互動變得更沒有意義。一份剛發表在《應用社會心理學期刊》的研究發現，即便只是在一個模擬對話中，想像自己經歷低頭情境的人，比起沒有任何想像的人，對於互動的感受更為負面。還有2016年發表在《Computers in Human Behavior》的另一份研究發現，比起互動中不使用手機的人，在對話中使用手機發送訊息會讓對話者對於對話感到更不愉快。一份2012年的研究甚至發現只要手機出現在對話當中，即使沒有人使用，仍足以讓雙方都感受到缺乏連結。

低頭會傷害你的心理健康

在關於低頭最新的研究中，發現低頭會使被你忽略的人感覺被排擠，並因此危及你四個「基本需求」——歸屬感、自尊、有意義的存在感及控制力。研究表示這是非常有害的，因為低頭時時刻刻都在發生。

另一個研究顯示低頭會影響親密關係。兩個近期研究分別都發現當伴侶向對方「低頭」，他們更容易感到沮喪，且會降低夫妻相處間的愉快。「如果你的另一半沉浸在手機中，那就表示他們認為你們在一起的時候，其他東西比你更重要」，而那是很受傷的，Seppälä這麼表示。

低頭對任何人都沒有好處

當然，被冷落的人被傷得最深，但低頭族也同樣受到影響。

二月份的一份研究發現，比起那些不會在飯桌前使用科技產品的人，和親朋好友聚餐時使用手機者表示較無法享受用餐時光且感覺更煩躁及缺乏參與感。隨後的實驗也證實手機的使用也可能會使人更無法享受用餐後的面對面互動。

低頭也可能會傷及你的聲譽。「使用手機的人一般會被視為是比較不禮貌以及缺乏參與感的——以及是個不善對話的人」，Seppälä表示。也許最重要的是，低頭可能是科技運用令人頭大的象徵。許多專家認為當使用電子產品的習慣開始干擾日常生活時是令人擔憂的，也認為在面對面的談話中不自覺地開始傳訊息或滑手機，指的就是這種情形。

「你可能會錯過許多讓人生豐富的時刻，還有它們的重要影響。可怕的是，我們低頭盯著螢幕的習慣正在取代這些人生經歷。」Seppälä這麼說。

但是你可以不低頭

Seppälä表示：如果你是個慣性的低頭族，建立和遵守嚴格的科技使用條款，像是吃飯時遠離你的手機，可以幫助你建立一個新的習慣。其他和注意力有關的方法，像是冥想或正念（mindfulness），也可以重新訓練你的注意力。如果你是被低頭的人，Seppälä建議首先要改變你的觀點。「保持耐心和同情，並且不要因此而生氣，因為他們是在追隨一股衝動」，她這麼說。

和他溝通但花時間冷靜地解釋你對低頭的感受，尤其如果這個人並不像你一樣被這個行為打擾。（Seppälä表示研究發現，女性和年長者比起男性和年輕人對於低頭有更強烈的反應。）

「他們的目的可能不是要排擠你」，Seppälä說。「他們是在尋找可以包容他們的地方；這也可能是為什麼他們會盯著手機。」在真實生活中從事有意義的對話，可能才是你們雙方都需要的。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航