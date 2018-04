NMN讓老鼠返老還童，它對人類有效嗎？

文:ALICE PARK

譯:許睿洋

老鼠與人類大不相同,但一項關於老鼠的最新研究對於人類的延年益壽而言,可能成為振奮人心的消息。

該研究發表於醫學期刊《細胞》(Cell),研究人員稱他們在年老的老鼠身上發一種能重新活化血流的分子。血流減少是老化的主要要件之一,因為它將使得組織與器官(如大腦)無法取得運作必要的營養與氧氣。

該研究的第一作者、也是哈佛大學醫學院保羅.格林生物老化研究中心(Paul F. Glenn center for the biology of aging)共同執行長大衛.辛克萊(David Sinclair)說,「血流降低是導致老化疾病的早期現象之一。一旦大腦與肌肉等器官失去血液灌注,它們就不能有效率地運作。」

研究中,辛克萊與他的研究同仁發現了恢復年老老鼠血流的方法。他們對老鼠進行NMN處理,即給予一種稱為煙醯胺單核苷酸(nicotinamide mononucleotide, NMN)的分子,此種分子常用於製成另一種能促進肌肉與器官周邊微血管生成的化合物。相較於未經NMN處理的老鼠,NMN老鼠在滾輪上奔跑的時間增加了60%,運動耐力也增加了兩倍。這樣的身體狀態與年輕小鼠達到相同水平,甚至有過之而無不及。

辛克萊表示,NMN的功能在於促進體內一組稱為sirtuins的酵素,以達到與運動相同增進血流的功效。他說,「我們現在握有一種藥,它可能可以提供跑步10英里所帶來的好處,但你完全不需要真的跑。」這對於生理上無法運動的老年人而言格外重要。辛克萊表示,「這並不意味要在中年時期取代運動,而是在你年老、無法運動時給予你運動的益處。」

辛克萊期待血流的改善不僅對於老化的組織與器官有所幫助,同時能加速傷口的癒合,尤其對於糖尿病患者而言,他們常因血液循環的衰敗而失去手指與腳趾。

該研究可能不只被應用於改善老年人血液循環或血流問題上,它也可能用於增進頂尖運動員的血流量。增加注入肌肉的血流能使運動員訓練的時間更長而擊敗對手。

當前,辛克萊已開始在布萊根婦女醫院(Brigham and Women’s Hospital)進行小型的早期試驗,測試NMN對人類的效果。儘管目前已經能夠購得NMN作為補給品,但他仍想科學化地測試其對於老化的影響。先前那些所謂「抗老化」的化合物在人類身上的效果都不及動物來的有效。

然而,辛克萊對於NMN的抗老益處相當有信心,他自己已經開始服用了。截至目前為止,它看起來是相對安全,也不會產生像其他藥劑導致的微血管過度生長的問題,但仍需要更多後續的研究來確認其安全性與功效。辛克萊預計首先在健康的老年人身上測試NMN,以觀察它是否能如同動物實驗一樣增進血流。

© 2018 Time Inc. 版權所有。經Time Inc.授權翻譯並出版,嚴禁未經書面授權的任何形式與語言版本轉載。

責任編輯:朱家儀

核稿編輯:翁世航