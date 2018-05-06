這群「受夠了」的女性，正在改變美國政治

文：Molly Ball

翻譯：Wendy Chang

Amber Spradlin過去13年一直忍著在公立學校教書，但現在她已經受夠了，「我們已經嘗試許多事物、許多方法來支持我們的學生，但最後還是得說：『我們不會再忍氣吞聲了。』」

Spradlin是奧克拉荷馬州喬克托市的小六英文老師，這個月9號她待在奧克拉荷馬市的議會大廈，已經是第六天沒去學校上課，只為了幫學校爭取更多經費。最近席捲眾多共和黨州的教師運動，她是其中一員，也是此時此刻政治運動原型的經典例子：一名已經受夠周遭環境的女性，決定採取行動。

這群「受夠了」的女性從2016年11月開始就一直是推動政治的重要力量，2017年1月的女性三月大遊行被認為是美國歷史上最大的單日抗議活動，參與選舉的女性也創下紀錄，許多人將2016年大選認為是催化劑，#MeToo運動讓各行各業的女性勇敢地反對性騷擾和不當行為。女性一直是抗議健保法案和槍支管制的主要動力，如果民主黨在11月的期中選舉大勝（如同大多數預言家所預測一樣），憤怒的女性們將是關鍵因素。

在奧克拉荷馬州及其他各地罷工的老師不全然都是女性，也沒有將他們的運動歸類為女性議題，但是數字說明一切。根據美國國家教育統計中心，77％的公立學校教師為女性；美國教室工會聯合主席Randi Weingarten表示，教學是「女性的工作」的觀念也造成這個行業長期低薪。

這波的罷工是今年2月從西維吉尼亞州開始，當時一波基層運動進行了為期九天的罷工，最後薪資成長了5%。雖然在奧克拉荷馬州的老師們已經被加薪，但他們表示並不會回到工作崗位上，除非政府也全面提高學校經費。在肯塔基州教師們紛紛湧向州政府，有些地區甚至已經停工以抗議政府刪減養老金福利的法案。4月11日，亞利桑那州的教師在州長Doug Ducey拒絕加薪20％之後也加入戰局，舉行示威遊行。

浪潮不止於此，其他幾個州出於各種原因都開始罷工，從政府削減開支到勞動法規，而且北卡羅來納州也開始更激烈的抗議。

導致教師罷工的狀況原因讓甚至是教育專家也震驚。自2010年以來39個州的教師工資下降，許多人也被要求支付更多的福利金，私人企業工資上漲的同時，教師的實際工資其實是減少的。 罷工者呼籲大家關注搖搖欲墜的教室、老舊的教科書、擁擠的環境和身兼多種工作的教師。布魯金斯學會的教育政策學者Michael Hansen說：「大衰退時期後，許多州的預算都逐步成長回來，但並非所有州都回復原本的教育投資水準。」

老師們努力將運動定位為無黨派運動，但是他們的目標是共和黨官員和議員，畢竟是他們熱衷減稅和削減支出才造成經費緊縮，而老師們的優勢就是如果得不到他們想要的，就會在選舉上報復議員們。

已經有跡象顯示女性運動是民主黨人的重要力量，維吉尼亞州新任州長的女性選票比例甚至高過希拉蕊（Hillary Clinton）在總統大選時所獲得的比例；民主黨參議員在12月阿拉巴馬州的選舉獲勝，就是因為1.6％的得票率之差來自女性。根據皮尤研究中心數據，2015年以來支持民主黨的女性比例上升4個百分點，千禧世代女性更增加了14個百分點。保守評論員兼顧問Amanda Carpenter表示共和黨應該為此擔心：「當你的政黨支持川普時，要如何與女性選民進行對話？」

像奧克拉荷馬這樣的州很快就不會是兩黨勢力不相上下的地區，但36個在今年秋天進行州長選舉的州，其中三分之二是共和黨的地盤，如果老師們可算是指標的話，「粉色浪潮」可能席捲這些地區。

奧克拉荷馬州的老師Spradlin說，她每個月賺1900美元回家，許多教室用品還要自掏腰包，她說經歷了多年的挫折和失望，也沒看到政治家們採取行動，現在把事情掌握在自己手中感覺很好。「所有的老師和學生都在說：『我們不會罷休的。』」

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九