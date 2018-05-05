區區幾枚巡弋飛彈，不足以威嚇阿薩德的暴政

文：Justin Bronk

翻譯：Wendy Chang

Justin Bronk是皇家聯合服務研究所（RUSI）研究員，專攻空軍戰力和技術研究，RUSI是一個獨立的國際防禦和安全智庫。

美國總統川普（Donald Trump）先前向俄羅斯發出警告，稱他「好的、新的、聰明的」導彈將空襲敘利亞及其「使用化武的禽獸統治者」，以報復敘利亞在大馬士革郊區杜馬的化武攻擊。

然而，川普與盟友英國首相梅伊（Theresa May）、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在反擊方式上遭遇困難，畢竟如今敘利亞內戰的情勢，已比去年4月美國在謝拉特空軍基地發射巡弋飛彈時要複雜，當時的報復性攻擊無效，敘利亞戰機在襲擊後不到一小時就從基地起飛。

從去年開始，效忠於阿薩德（Bashar Al-Assad）的軍隊奪下更多敘利亞地區，而反叛軍則不斷失去幾個爭奪激烈的城市據點，同時土耳其對阿富林（Afrin）的進攻也暴露了美國為首的聯盟內存在矛盾。最重要的是在謝拉特空襲之後，俄羅斯提高了該國和阿薩德政權空軍的整合程度。

空軍力量整合度更高

現代高效能的雷達技術觀測可以看到俄國海軍艦艇和位於拉塔機亞的S-400系統，同樣也能夠看到俄國空軍在敘利亞的部署，以及該國為阿薩德政權提供的空中防禦系統，兩者的關係代表著防空飛彈陣地的狀況察覺能力以及瞄準力都更勝以往，以對抗美軍為首的空襲。

這同時也意味著和敘利亞地對空的飛彈陣地、雷達站、指揮中心裡進駐更多俄國專家——都是在美國空軍的壓力下促成的重要目標措施。

面對美國主導的攻擊，殘破和技術低劣的敘利亞政府空軍無法進行重大防禦行動，然而俄國空軍擁有數量可觀的現代化、高致命性的空軍優勢和多用途戰機，理論上可威脅西方國家的力量。

選擇受限

美國和其盟友出於各種原因懲罰阿薩德政權時（近期是因阿薩德以化武殘酷攻擊反叛軍所在地的平民），其實擁有的選擇有限。

雖然說巡弋飛彈允許美國（和某種程度上的法國與英國）對敘利亞政權發動攻擊，不用擔心飛行員的性命安全，也不直接威脅敘利亞和俄國的聯合空中防禦系統，但除了象徵性的報復，效果有限。

正如空襲謝特拉時一樣，即便50枚價值昂貴的巡弋飛彈攻擊單一空軍基地，頂多只能讓它停止運作幾小時，且事後顯然證明未能進一步阻止化武攻擊。

這次空襲耗盡了地中海地區美軍三艘軍艦的彈藥，甚至短時間內美國都無法在戰區繼續供應這種武器。

戰略環境受限

長期內戰在敘利亞境內造成巨大的破壞，但並沒有降低阿薩德政權及其支持者不計一切代價和手段的決心，以取得軍事勝利。

因此，單一空襲或一連串的空襲幾乎不可能動搖阿薩德政權的戰鬥意願，如同他們堅持到現在一樣。

若討論摧毀阿薩德進行化武攻擊的方法，氯氣在協議決定撤掉該政權大部分的神經毒劑庫後，一直是阿薩德主要使用的武器，這是一種現成的工業化學產品，很難想像美國的連續攻擊可以摧毀所有的工業圓桶汽缸，更不用說還有桶式炸彈和火箭，十分致命。

然而，摧毀敘利亞空軍的運輸工具——噴射機和直昇機，所需要的絕不只有巡弋飛彈，還要有一致性的大規模空中作戰計畫，包含著數百架的戰鬥機、轟炸機，需要試圖干擾敵機、蒐集情報、進行監視和偵察。

美國空軍可以使用諸如F-22猛禽戰鬥機或是B-2幽靈戰略轟炸機等隱形飛機，合理的狀況下極可以避開阿薩德政權的防禦系統，遏止俄國的干擾行動。然而這樣做的價值不高，而且不太可能在實質上改變敘利亞的權力平衡，除非有超大型的空軍行動，全面壓制敘利亞的防禦系統。

法國和英國空軍並沒有隱形戰鬥機，任何飛行員執行的空襲都會受到敘利亞防禦系統和俄羅斯雷達威脅，更不用說尚未加入的俄國空軍和SAM系統。

以色列空軍過去對敘利亞防空系統有豐富的作戰經驗，但最近剛失去一架F-16戰機，表示即便是專家也面臨威脅，風險依然存在。

說到底，美國、法國和潛在的盟友英國當然可以再進行象徵性（但無效的）攻擊，使用能與阿薩德政權抗衡的武器，攻擊空軍基地和潛在的火藥庫。然而這不太可能影響阿薩德繼續發展其軍事力量的決心和能力，不管是利用城市圍困、大規模轟炸或化學武器來鎮壓反對派。

要有效地削弱敘利亞空軍或甚至政權持續戰爭的能力，需要大規模的空中軍事行動，而且只有在敘利亞空軍防禦網路和俄國空軍形成大型威脅時才能進行；同時，因為這也牽涉到攻擊俄羅斯軍隊，所以是極為危險且不太可能採取的行動。

© 2018 Time Inc.版權所有。經Time Inc.授權翻譯並出版，嚴禁未經書面授權的任何形式與語言版本轉載。

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九