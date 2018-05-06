只有你才能從媒體禿鷹手中拯救真正的新聞

文：Rob Byers（過去數十年任職於《查爾斯頓憲郵報》（Charleston Gazette─Mail），以記者、專案編輯和總編輯的角色整合該報的內容，該媒體於2017年獲得普立茲調查報導獎。）

我不認識《丹佛郵報》社論版編輯Chuck Plunkett，但如果有機會遇到他，我一定會請他喝瓶啤酒。

Plunkett做了所有記者最愛的事：為自己深信的價值挺身而出。他如小蝦米對上大鯨魚一般，對抗紐約奧爾登全球資本（Alden Global Capital），但差別是這隻大鯨魚還要付他薪水。

奧爾登全球資本是一家對沖基金公司，為媒體公司Digital First Media的業主，下轄《丹佛郵報》和許多報紙，是美國最大的報紙供應鏈之一，不過奧爾登資本不僅沒有努力耕耘名聲，維持《丹佛郵報》一貫一針見血的報導，反而是因為裁員而搞得人盡皆知。

4月6日，Plunkett發表社論呼籲奧爾登撤出對新聞編輯室的控制，該文章受到其他記者稱頌，因為他們自己目前也曾在編輯室裡歷經不確定和各種心碎的時刻（根據美國勞工統計局，自2001年1月到2016年9月報業工作減少了一半，從41萬2千人減少到17萬4千人）。

但除了開頭使用聳動的「禿鷹」和在文章中寫到「《丹佛郵報》值得一個支持新聞編輯室的老闆」之外，Plunkett還特別對現在唯一能夠拯救報紙的人—讀者—發起呼籲。

社論中寫道：「是時候讓讀者的聲音被聽見了。」

如果Plunkett和其他直言不諱的員工們希望可以成功對抗奧爾登資本，他們就需要丹佛人作為後盾、在背後支持他們。這意味著對編輯、社群媒體支持者、明智的廣告商支持者發出公開信，或是複製打擊「媒體巨獸」aldenexposed.com活動的在地版本，還有願意為誠實新聞付出代價的心（或渴望）。

另外，他們可能有機會將錢花在他們可以支持的業主身上，丹佛一群當地的投資者在4月12日宣布，他們正在籌備資金說服奧爾登資本和《丹佛郵報》分家。

川普政府不時會有新爆點，讓新聞的價值每天都在飆升，而諸如《郵報：密戰》、《驚爆焦點》等電影也推波助瀾，頓時之間新聞變得迷人起來。

所以對丹佛人、科羅拉多人及全美其他民眾來說，還有什麼時刻比現在更適合站出來，像社論所說的一樣「要求更好」呢？要求那些走捷徑的記者和編輯付出更多，要求那些過去給予少量選擇的媒體業主付出更多。事實上，在投資者宣布籌資的隔天甚至是3月份，都是很棒的倡議時間點，但現在今天，依然可行。

我的建議是：找個認真做事的新聞媒體，最好是在地的報紙，然後用訂閱來回饋它們。如果你已經訂閱了，提出續訂永遠不嫌早，同時也寫封信給對方，讓編輯知道你看重哪種新聞。

我自己親身經歷過這種事件，西維吉尼亞州我工作了超過26年的《查爾斯頓憲郵報》，今年2、3月根據美國破產法第11章宣告破產，一群忠實讀者聯合起來試圖要挽救報紙，畢竟我們長久以來，一直是西維吉尼亞州的政府及產業看守者。

讀者蒐集了數百個請願簽名，集結大量資金買下郵報的大型廣告，希望可以找到人以高價跟「偷襲者」買家競購，畢竟如果被該買家捷足先登，就有可能歷經大規模裁員，讓擔任西維吉尼亞州守門人的媒體消失。

最後，一家當地媒體集團和投資者加入競標，而「偷襲者」發現也發現它們自己的極限。

裁員仍舊持續發生，身為前主編的我也被解雇，空出來的職位一直空著，但解雇的規模現在看起來，應該不如我們最初擔心的那樣糟糕。

先不談我的不幸遭遇，我真的很高興看到讀者為了他們深信的價值挺身而出，他們在地新聞媒體中看到認真挖掘來源的價值，並決心讓它維持下去。只有時間能夠證明新的買主是否能夠維持報紙的奉獻精神，畢竟過去幾十年來的老話：「持續憤怒」，要我們追著新聞故事到底，直至所有錯誤都被修正那天。

這也是為何記者Eric Eyre和《查爾斯頓憲郵報》在2017年贏得普立茲調查報導獎，Eyre抓住一個議題不放：藥品批發商在西維吉尼亞州的小鎮上傾銷了數百萬止痛藥，直到政府正視問題。在地媒體是新聞生態系統的根基，如果它們繼續枯萎，整個系統將崩解，新聞將被遺漏、事實不再被確認、故事無法傳播，黨派和議會互相串通，社群媒體上的風波就此平息。

舉個例子：最近政治媒體《Politico》分析指出，新聞訂閱數較低的地區，和2016年總統大選川普勝出希拉蕊的地區有高度相關性。

研究在地媒體衰落的北卡羅來納大學教授Penny Abernathy向《Politico》表示：「如果沒有報紙作為『真北點』（true north）來指出問題，就必須要尋找其他資訊來源，而隨著社群媒體的崛起，那個所謂的資訊來源最後變成是你的臉書好友」或者，是Twitter上的川普本人，他成為了資訊流的起點，讓事實查核的記者們必須要長時間工作，或說是「更長」時間的工作。

所以這種新聞真的很重要，從當地學校董事會新聞，到針對總統的發言進行事實查核都包含在內，它屬於公共服務，在地媒體只有你想要它存活、只有你要求的時候，它才能活下來。

如果你不這樣做，《丹佛郵報》已經給我們活生生的寫照和上千字的文章了，那個內容不是很好看：「腐爛的骨頭」，Plunkett預測他最愛的丹佛郵報接下來幾年會變成一堆爛骨，在那曾被壓榨的報紙印刷機發出轟隆隆的怒吼，不停迴盪在社區中。

如果你不這樣做，那麼媒體集團辛克萊（Sinclair Broadcast Group）廣播公司旗下的讀稿機主播們已經告訴我們該如何思考了（或他們覺得我們應該怎麼思考）。

「這對我們的民主非常危險。」新聞頻道Deadspin將全國各地照稿傳播川普假新聞的主播們，剪成一支短片，當我想到那支短片，這句話就一直在我腦袋中。

「這對我們的民主非常危險。」

我認真跟你說，真的非常非常危險。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九