如何讓女孩們充滿自信地度過青春期？

文:Katty Kay, Claire Shipman and JillEllyn Riley(三人為《The Confidence Code for Girls》作者)

現在,女孩們比以往任何時刻都應該更有自信,作為她們的武裝力量。她們應該相信自己超凡的能力、抵抗取悅別人的需要,為他人站出來反擊來自同儕或是大人的恐嚇,更重要的是為了自己站出來。有自信的女孩會變成有自信的女人,而且我們希望我們的女孩們能夠長成那樣,畢竟她們在小學時是那麼無所畏懼,卻在青春期失去自信。男孩和女孩的發展一直都並駕齊驅,一直到青春期雌激素開始席捲大腦,一切都不一樣了,對女孩來說,自信遭遇重大打擊。

為了真實描繪美國女孩們的自信狀況,我們和專注於青少年的民調公司Ypulse合作,調查了1300名8歲至18歲的女孩及其父母。我們發現在8到14歲女孩的自信程度下降了30%。根據我們的調查,男孩在進入青少年時確實會遭遇一些困難,但到了14歲,女孩的自信還在谷底,男孩的自信卻仍高出27%,而這個影響深遠。對於大多數女性來說,這樣的狀況一旦開始,這種自信差距就沒有結束的一天。

在我們的書《女孩自信守則》(The Confidence Code for Girls)一書中,列出了恢復自信的秘訣;更勇敢冒險、別想太多、作你自己。雖然天性和後天養育在缺乏自信中扮演重要角色(父母和社會強加許多無用的訊息和行為),但第二個步驟「別想太多」需要大家特別注意,因為女生的大腦可能在你真的開始建立自信之前就脫軌罷工了。

因為我們的前額皮質區比較發達,所以女生非常善於思考全局和策略,我們能夠更平均使用大腦的左右半球,而研究也顯示我們在多重工作上也比男性更加有效率,到了青春期這些大腦差異更加明顯。女孩的大腦結構讓她們在課業表現、課外活動、家庭責任上表現更加傑出,情緒智商(EQ)也因為雌激素的增加而提升,幫助女孩們可以更敏銳地體察周遭環境,更加謹慎注意自己的行為。相反地,男生則因為雄性激素增加而更容易冒險。

還有我們的好朋友、又名「憂鬱中心」的前扣帶迴(anterior cingulate gyrus),在女生的大腦比較發達。基於以上各種難以置信的原因還有兩性不同的社交方式,會得到令人吃驚的IQ和EQ藍圖,或是換種方式講,你會發現「想太多」對青春期和青少年期的女生來說是多麼大的阻礙。反芻沈思在心理學家看來一直是女生的習慣,而研究顯示這從年輕時候就開始了。當青春期的女生一邊在建立自我身份時,一連串有害的思考習慣可能扮演重要角色。

有些人覺得自己知道其他人在想什麼,尤其是當別人想的事與她們有關時,所以任何壞事都是因為她們的錯,或她們自認為別人是這樣想。對另外一些人來說,固執的態度是關鍵,所有發生的事都是無法改變、決定好的、永恆的,所以成績會差就代表他們很笨,對方不回訊息就覺得朋友討厭他。另一種扭曲、經常延續到成年的思維模式是災難性思考,這類的思考者只能看到極端的狀態,他們會想像著每個角落發生悲劇,對於那些習慣災難性思考的人來說,給出錯誤的答案就是課業上的世界末日。

要打敗這些有瑕疵的思維模式,其實在認知上有簡單的解決辦法,舉例來說,身陷在災難性思考的崩潰過程,女孩們應該開始試試所謂的「改變頻道」,像是聽音樂、散步或是練習樂器,有助於冷靜下來,穩住你情緒的超載。另一種常見的習慣是看正向的圖片或是聆聽正能量想法,就算只有幾分鐘也能夠釋放腦內啡,幫助他們冷靜下來。他們也能夠進行一些正面的「也許」想法,也許對方沒回訊息是跟家人吃晚餐,或是他們可以回答一個簡單的問題:最糟糕的情況會是怎麼樣?通常答案一開始會令人感到不舒服、有點尷尬,但狀況很少愈來愈糟。

後設認知是一種強大的工具,女性往往很晚才知道我們的想法並不總是最精確、最有幫助的盟友,如果她能夠在10歲或11歲開始時看到這種思考方式,想像他們能夠減少多少焦慮、他們能夠多有掌控權、還有他們可以開始建立的自信。

責任編輯:翁世航

核稿編輯:丁肇九