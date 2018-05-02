「產氣食物」的飽脹感讓人不適，卻不見得對人體有害

文：Markham Heid

譯：許睿洋

或許是從你最愛的地中海餐廳帶來的鷹嘴豆泥蔬菜盤（hummus platter），也可能是從超級市場買來的花椰菜料理。多數人都會對所謂「問題食物」特別留心——也就是那些若不是會造成我們過度排氣，我們一定會無時無刻忘情享用的食物。

這些氣體究竟從何而來？它對你的健康又是否有影響？答案可能會令你感到相當驚訝。

澳洲莫納什大學（Monash University）轉譯營養科學（translational nutrition science）主任、也是腸胃病學助理教授珍・穆爾（Jane Muir）說：「氣體主要是由大腸裡腸道菌叢（gut microbiota）活動而產生的副產品。」

人類的腸道包裹著數以兆計的細菌，一般稱為「微生物群系」（microbiome）。若少了這些細菌，你的身體便無法充分分解，並吸收人體生存所需的所有營養。但穆爾表示，即便這些細菌分布於整個胃腸道中，其在大腸內的數量相較其他部位多出非常多。

而那些較難消化的食物（主要是富含纖維的植物性複合物），通常會直接通過胃腸道後到達你的大腸。在此，腸道菌群便會開始消化分解這些難以消化的食物，同時產生氣體（以及身體能夠吸收的營養）。穆爾說：「這是腸胃運作自然且正常的一部分。」

穆爾表示，這些容易產生氣體的食物，如小麥、洋蔥、朝鮮薊和黑麥等，通常含有稱為「聚果糖」（fructans）的化合物；另外，豆類、堅果類和種籽部分也含有稱為「低聚半乳糖」（galacto-oligosaccharides）的寡糖。

然而，北卡羅萊納大學（University of North Carolina）營養學教授、也是營養研究中心主任（Nutrition Research Institute）史蒂芬・賽索博士（Dr. Steven Zeisel）解釋道，「產氣食物」的種類因人而異。有些缺乏腸胃道酵素的人需要消化特定的營養素，這便使得更多的食物下滑至大腸內的菌群中。他表示：「吃太多或吃太快都可能導致消化系統超過負荷而將更多食物送至大腸內的菌群，因而排出氣體。」

他說道：「氣體與飽脹感雖然會令人感到不適，但它是無害的。」

這意味著排氣可能會是某些腸胃疾病所產生的副作用。對於乳糖不耐症患者而言，攝取乳製品會造成排氣、脹氣，甚至腹瀉、肚子疼痛以及嘔吐。如果你因而生病，你會發現你的腸胃系統產生了比平時更多的氣體。賽索博士說：「你可能短暫地失去吸收特定營養素的能力，更多的食物甚至會直接下滑至結腸的菌群附近。」這將導致更多氣體的產出，甚至導致腹瀉。在這種情況下，你不會想繼續攝取這些「問題食物」來加重你的不適。

但如果你身體健康且排氣正常，有些方法能避免身體產生過多氣體，又不需要忌諱你最愛的墨西哥豆子泥。

賽索博士提到Beano等抑制產氣的非處方用藥。這些藥品內含有助在產氣食物到達大腸以前便將它們分解的酵素。他表示：「這些食物不是百分之百有效，但它們確實有幫助，而且天天服用也很安全。」同時也有一些類似的藥品是專為乳糖不耐症或無法攝取其他常見產氣食物的患者所研發。

另外一個選項則是每天都攝取少量的產氣食物。穆爾說：「這將建構起為數更多、足以處理氣體的菌群，在增強適應力後從而減少氣體的產生。」

她表示，飲食習慣的組成能夠改變腸道微生物群系的細菌構成。長期攝取健康的高纖維食物，你的腸道微生物群系便會朝減少氣體產生的方向改變（因為這些食物會促進健康細菌的生成，這些細菌又稱為「益菌生」〔prebiotics〕）。

豆類可能總是讓你感到脹氣，但請放心，這些氣體不會對你的健康造成傷害。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航