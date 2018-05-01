看著普亭有樣學樣，土耳其提前選舉大搞威權

文：Soner Cagaptay

翻譯：薛淳璟

當土耳其準備好迎接6月24日改選之際，土耳其總統雷傑普・塔伊普・艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）面臨了一個問題：土耳其社會嚴重的兩極化。儘管他致力於建立穩定的多數派作為他右翼政權的基礎，然而他妖魔化溫和派與左翼政權的政策，代表著仍有超過半數的土耳其人民強烈反對他的作法，並且不願接受他作為國家的領導人。他投注在競選團隊的資源遠超出對手陣營，去（2017）年他在全民公投中以僅2％的差距獲勝，並使其掌握行政權。

今（2017）年4月18日，艾爾多安將2019年11月的總統暨國會大選提前至今年6月。在此同時，他將布局一場精巧的遊戲，靈感則來自於俄羅斯總統普亭（Vlardimir Putin）。

艾爾多安認為，他急遽上升的威權主義完全是「理性的」。2016年7月所發生的政變失敗之後，艾爾多安便持續擴張當時實施的緊急狀態，將許多記者、漫畫家、電影導演，以及學者判刑入獄，僅因他希望境內受教育與富有創造力的菁英階級離開國家。

艾爾多安希望驅逐強烈反對他的知識分子與商務人士出境，如同總統普亭，迫使俄羅斯境內的知識分子及富有階層離開。過去18年以來，普亭消除俄羅斯反抗組織的領導者，使得諸多俄羅斯思想家與公民團體的發起人紛紛逃往海外。艾爾多安相信將這些公民團體的領導人物驅離土耳其，留下群龍無首的大眾後，就可以鋪出一條如普亭式高票勝利當選的路。

約8,000萬人口數的土耳其，包含極高比例受過良好教育與信奉自由主義的專業人士，他們通常同時會多國語言，擁有世界各地頂尖大學的高等學歷，以及在西方公民團體組織的人脈。艾爾多安深知由這些極富影響力的菁英所領導的反對勢力，將是綿延不絕的後患。如果他能迫使這些人士放棄土耳其，則餘留的反對勢力多寡也不是個問題了。一旦缺乏菁英人士的領導，反對的人們將別無選擇，只能接受他的政權，如同俄羅斯民眾接受普亭的領導。

艾爾多安施行威權主義的一項特徵即是干涉學術界。德高望重的教授們發現自己遭到解雇、有些則甚至連護照都失效。多數學者們趁著還能離開時，為了學術自由而離開土耳其。

如同教授們的選擇，土耳其的學生們亦紛紛成群逃離國境。我最近造訪英國時，遇上龐大的一群來自土耳其的牛津大學研究生，他們都是近期離開土耳其，並試圖長期居留當地。根據英國內政部的統計，截至2016年，所收到短期學生簽證的申請增加28％，其中高達40％是土耳其學生。

許多長期以來，擁護自由價值的土耳其富裕人士，亦是艾爾多安的眼中釘。土耳其重要的商人奧斯曼・卡瓦拉（Osman Kavala），在2017年10月因為支持許多公民團體的理念而被捕入獄。這是對土耳其國內富有人士的清楚訊息：保持緘默、鋃鐺入獄，或者離開國家。

這股風氣早已悄悄興起。2016年，土耳其的富翁人口外流數，已是全世界排名前五名。約有1,000名富翁於2015年時離開土耳其，2016年底的數字則增加至將近6,000人，代表數據史無前例地於一年內增加了500％。睿智移民公司（CS Globe Partners），位於倫敦、專門經手世界各地富裕家族移民事務的法律顧問事務所指出，前來尋求取得國外護照協助的土耳其客戶數量，在2017年1月至6月成長了2.5倍。土耳其菁英所搭乘航班增加幅度的情勢如同過去十年的俄羅斯。

因這些趨勢牽連而嚴重受害的，還有土耳其的研究發展。舉例而言，2015年，三家土耳其公立大學原本在泰晤士高等教育（Times Higher Education）世界大學排名排名中前兩百名，下一年度卻甚至未出現在名單上。科學刊物的出版數量在2016年至2017年間則令人堪憂地減少了28％。

這些發展是諷刺的，因為這些結果與艾爾多安的計畫相斥。將已滅亡的鄂圖曼帝國（Ottoman Empire）浪漫化，仍持續形塑土耳其對於自身在世界定位的觀點。一度為輝煌帝國的國家，通常對昔日光榮有著可再塑造、言過其實的認知，以及被實務的政治人物鼓動的容易性（或者說有著被操縱的脆弱特質）。

艾爾多安依照著讓土耳其再次偉大的口頭禪執政，不得不說，這位土耳其領導人大刀闊斧地向前邁進，成就了經濟成長。2003年在他初掌政權之時，土耳其仍是個貧窮的國度。現在已經是個以中產階級為主要組成的國家了。然而，在艾爾多安可以宣稱他的國家真正的偉大之前，土耳其仍是新興的經濟體，並極力地想發展成已開發、高所得的國家。

土耳其唯有在知識分子與富裕的國民仍待在境內的條件下，才得以達成此目標。他們擁有潛力，使土耳其由出口汽車（最大宗出口產品）的經濟體轉型為以軟體、資訊科技、金融與服務業為基礎的國家，換句話說，就是強而有力、資訊密集為主的經濟體。

然而，艾爾多安的政策卻起了反效果；資本階級與具有創新能力的人們紛紛逃離國家。艾爾多安無法仰賴外國資金或是人才作為替代品：沒有人願意居住或是在一個YouTube與Twitter偶爾遭到禁止的國家做生意。

若艾爾多安獲得他所希望的，他很有可能取得如同普亭般的權力，並高票贏得6月的大選。但屆時，他將同時扼殺土耳其最優秀與前途光明的人才，不幸地，這個國家將不只是單一面地走向如同俄羅斯的處境。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航