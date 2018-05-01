Google嘗試推出手遊，讓所有人都能學Coding

文：Lisa Eadicicco

譯：許睿洋

從可透過程式編碼控制的樂高機器人，到Hopscotch等手機應用程式，市面上從不缺少能萌發孩童對於資訊科學興趣的遊戲與玩具。但對於成人而言，學習編寫程式的方式不僅少，而且總如同學校課業一般黯淡無趣。

過去的九個月以來，Google正在嘗試透過一款名為「Grasshopper」（蚱蜢）的手機遊戲來改變這一切，這款遊戲旨在教導成人編碼的基本原則。這款APP測試的過程中，已有約5,000名玩家通過了其「JavaScript基礎課程」，Google也於4月18日公開發佈並首度開放玩家下載。目前這款由Google內部創新實驗單位Area 120設計的APP，已經推出了iOS與Android的平台版本。

在Grasshopper的開發過程中，Google主要想解決使成人難以學習編碼的三項問題：時間、進用機會、金錢。

第一項原因尤其重要—Grasshopper創始者、也是資深產品經理蘿拉•荷姆斯（Laura Holmes）表示，當Google詢問上千名美國成年人為何放棄學習程式編碼，最多的人回答都是「缺乏時間」，因此把程式編碼的課程變成手機遊戲，使它更容易融入繁忙的日常行程中。「其實我們許多的使用者都是下班後坐在沙發上放鬆或睡前在床上才找到空閒的片刻」荷姆斯表示，「他們便是利用這些片刻來學習編碼。」

另外，荷姆斯引用一項針對Grasshopper玩家的調查說道，多數對學習程式編碼有興趣的人都希望能以編碼來延續自己的職涯。這個原因其實並不難理解：LinkedIn的2018年首要就業技能列表中包含了應用程式開發、雲端運算與數據工程；而2017年，職涯平台PayScale與CNN皆將「手機應用程式開發師」列為美國的最佳職業。

Google推出的這款解謎遊戲不會讓你在一個晚上搖身成為編碼大師，但透過JavaScript向玩家介紹入門的程式撰寫技巧，或許能協助他們決定編碼能否成為一項可行的職涯轉換選擇。這也是為什麼Google與線上課程網站Coursera和推廣編碼技能的非營利組織LaunchCode合作，在Grasshopper玩家破解所有關卡後，若仍想持續追求資訊科學上的知識與技術，便會協助他們尋找合適的課程與計畫。而據荷姆斯的說法，這些後續的建議課程應該就像完成Grasshopper課程後的自然銜接，「我們會說，『接下來的課程，跟我們教你的都有關係』。」

https://grasshopper.codes/

Grasshopper的設計本身相當簡單且一目了然。在設定程式時，使用者能自行選擇練習編碼的頻率；程式本身建議玩家每天使用，但也提供隔日使用、一周兩次或完全不通知等選項。如同許多程式學習遊戲，遊戲謎題會需要玩家輸入程式段來完成目標。在我看到的示範遊戲中，它要求玩家輸入正確的、能提供色彩的程式編碼來完成一面法國國旗。該程式也會不定時測試玩家以確保他們真的融會貫通了課程中所學的原則。遊戲中會有一隻名為葛瑞絲（以電算工業先鋒者葛瑞絲•哈波〔Grace Hopper〕命名）的蚱蜢，在解題過程中不斷鼓勵玩家。

當然，Google並非第一間將編碼課程「遊戲化」的企業，在手機平台中推出這樣的計畫更非首創。Hopscotch和Lightbot等應用程式雖然是針對孩童設計，但任何人都能藉由這些APP中的謎題來學習編碼的基本原則。Codecademy則利用多種常見的程式語言來提供免費課程，如JavaScript、 Python和Ruby等，但Google的這款APP僅專注於JavaScript。

然而，荷姆斯表示Grasshopper創立的目的並非要取代像Codecademy這類的服務。相反地，它旨在為那些一開始就對嘗試編碼產生畏懼的人提供入門的機會。Grasshopper的靈感有部分來自於荷姆斯就讀史丹佛大學期間研讀資訊科學的經驗。「當你以成年人的身分面對很多事情時，常常會有人告訴你這太複雜，或者你根本不知道從何開始」荷姆斯說，「我們就是想扮演啟動台（launchpad）的角色。」

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航