八張「世界唱片行日」發行的最佳唱片

文：Lisa Marie Segarra

譯：劉聲安

2018年的4月21日是世界唱片行日（Record Store Day），許多新的黑膠唱片都會選在這天發行，因為數量太多了，以下要介紹大家在2018年世界唱片行日所發行的最佳作品，您也可以在黑膠唱片行裡尋找這些作品。

一、王子（Prince）

王子的專輯《1999》將會以另一版的唱片封面發行，封面眼睛的符號，而這是該張專輯首次發行以來第一此使用這個版本的封面。

二、吉米・罕醉克斯（Jimi Hendrix）

已故的吉米罕醉克斯沒有發行的作品將會被集結成新的唱片，在2018年世界唱片行日發行。他的專輯《Both Sides of the Sky》是由音樂監製人Eddie Kramer所發行，Kramer在1968年到1970年間替吉米・亨德里克斯集結作品。這些作品接在《The Jimi Hendrix Experience》後，這段期間，吉米・罕醉克斯也跟不同音樂人合作。

三、艾瑞克・克萊普頓 （Eric Clapton）

這次2018年世界唱片行日推出的作品是含有四片黑膠唱片的組合《Complete Clapton》，它包含艾瑞克・克萊普頓從1968到2006年的作品。艾瑞克・克萊普頓為電影Rush創作的原聲帶也會在這天於唱片行首次發行。

四、艾拉・費茲潔拉 （Ella Fitzgerald）

艾拉・費茲潔拉的《Ella Live at Zardi》將會在2018年世界唱片行日推出特別版。這張唱片於去年發行，但是在今年《Ella Live at Zardi》唱片行會首次推出不透明粉色和藍色的版本。

五、烈火紅脣樂團 （The Flaming Lips）

烈火紅脣樂團與Dogfish Head Craft釀酒廠合作，推出單曲The Story of Yum Yum和Pouring Beer in Your Ear，這是從Dogfish Head新推出的啤酒Dragon & Yum Yums中所得到啟發的。

六、武當派（Wu-Tang Clan）

自從1993年以來，武當派的首張專輯《Enter The Wu-Tang (36 Chambers)》將會第一次在卡帶上發行。

七、大衛鮑伊（David Bowie）

在2018年世界唱片行日當天也會發行大衛鮑伊的作品，包括他1967年首張專輯《David Bowie and Welcome To The Blackout》的紅色和藍色唱片版，這張唱片是收集他在1978年倫敦演唱會中的表演曲目。他的單曲Let’s Dance也會再次發行。

八、泰勒絲（Taylor Swift）

在2018年世界唱片行日當天，泰勒絲的專輯也會以不同顏色發行。她2006年的專輯《Taylor Swift》會以藍綠色唱片發行，而《Fearless》白金版會以金色唱片發行，而專輯《1989》會以亮粉紅色發行。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航