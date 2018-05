八張「世界唱片行日」發行的最佳唱片

文:Lisa Marie Segarra

譯:劉聲安

2018年的4月21日是世界唱片行日(Record Store Day),許多新的黑膠唱片都會選在這天發行,因為數量太多了,以下要介紹大家在2018年世界唱片行日所發行的最佳作品,您也可以在黑膠唱片行裡尋找這些作品。

一、王子(Prince)

王子的專輯《1999》將會以另一版的唱片封面發行,封面眼睛的符號,而這是該張專輯首次發行以來第一此使用這個版本的封面。

二、吉米・罕醉克斯(Jimi Hendrix)

已故的吉米罕醉克斯沒有發行的作品將會被集結成新的唱片,在2018年世界唱片行日發行。他的專輯《Both Sides of the Sky》是由音樂監製人Eddie Kramer所發行,Kramer在1968年到1970年間替吉米・亨德里克斯集結作品。這些作品接在《The Jimi Hendrix Experience》後,這段期間,吉米・罕醉克斯也跟不同音樂人合作。

三、艾瑞克・克萊普頓 (Eric Clapton)

這次2018年世界唱片行日推出的作品是含有四片黑膠唱片的組合《Complete Clapton》,它包含艾瑞克・克萊普頓從1968到2006年的作品。艾瑞克・克萊普頓為電影Rush創作的原聲帶也會在這天於唱片行首次發行。

四、艾拉・費茲潔拉 (Ella Fitzgerald)

艾拉・費茲潔拉的《Ella Live at Zardi》將會在2018年世界唱片行日推出特別版。這張唱片於去年發行,但是在今年《Ella Live at Zardi》唱片行會首次推出不透明粉色和藍色的版本。

五、烈火紅脣樂團 (The Flaming Lips)

烈火紅脣樂團與Dogfish Head Craft釀酒廠合作,推出單曲The Story of Yum Yum和Pouring Beer in Your Ear,這是從Dogfish Head新推出的啤酒Dragon & Yum Yums中所得到啟發的。

六、武當派(Wu-Tang Clan)

自從1993年以來,武當派的首張專輯《Enter The Wu-Tang (36 Chambers)》將會第一次在卡帶上發行。

七、大衛鮑伊(David Bowie)

在2018年世界唱片行日當天也會發行大衛鮑伊的作品,包括他1967年首張專輯《David Bowie and Welcome To The Blackout》的紅色和藍色唱片版,這張唱片是收集他在1978年倫敦演唱會中的表演曲目。他的單曲Let’s Dance也會再次發行。

八、泰勒絲(Taylor Swift)

在2018年世界唱片行日當天,泰勒絲的專輯也會以不同顏色發行。她2006年的專輯《Taylor Swift》會以藍綠色唱片發行,而《Fearless》白金版會以金色唱片發行,而專輯《1989》會以亮粉紅色發行。

