其他國家能通過嚴格的槍械管制法，部分原因得歸功於美國

文：Priya Satia

譯：劉松宏

如今在美國，那些支持槍械管控的人往往對澳洲與英國的相關法律投以羨慕的眼光。他們疑惑，為何美國無法做到與這些文明國家一樣的程度？

事實是，這些國家之所以能通過較嚴格的管制法，有部分原因必須歸功於寬鬆的美國法律。美國只占全球人口總數的4.4%，但其擁有的槍械卻大約占了全球的三分之一。根據一項2007年的調查，美國公民擁有全世界8億7,500萬把槍械中的2億7,500萬把。對全世界的槍枝製造商來說，這一小份的人口是他們最大的單一市場。只要這個市場持續敞開，他們的商機就有指望，同時世界各地的政府便能從這個他們賴以維繫防衛力量的產業中獲得安全感。

由於槍械是戰爭中的核心，政府們面臨了一個結構性的問題：他們需要槍枝製造商，但僅僅只供應軍隊並不足以製造充足的需求讓這些製造商順利營運。事實上，和平是武器商最大的敵人。

政府及武器商為了處理這個基本問題所構成的世界史並未被廣泛認識，但它對現今的局勢有著深遠的影響。

1689年光榮革命（The Glorious Revolution ）在不列顛建立了新政權。它必須保護自身政權免於遭到來自國內外意圖復辟舊王的威脅。結果就是，新政府在伯明罕建立了一個新的武器製造中心，確保就算叛亂者占領倫敦的武器工廠，仍有替代的武器供應來源。

接下來的一世紀不列顛幾乎都在戰爭中度過，而伯明罕的武器商因此繁榮起來：最初每年只生產數萬把武器，而到了1815該年度他們生產了數以百萬計的武器。政府也在恩菲爾德（Enfield）興建了自家的工廠，使該產業更形茁壯。

為了在間歇的承平時期也能保持武器產業盈泰——那種時期擁有槍械大多是上層階級的權利——政府幫助他們開拓了其他市場。不列顛武器商販賣槍械到全世界：在西非是奴隸販賣的一環、在北美賣給美洲原住民及定居殖民者、在南亞則成為貿易和征服的一部份。偶爾不列顛會擔心這讓他們的敵人也獲得武裝。但另一種邏輯不可避免地佔上風，即使不列顛不販賣武器給潛在敵人，他們也會從敵對的供應商比如法國取得武器，而不列顛將因此喪失利潤與影響力。

政府也鼓勵武器商增加他們的品項好賣給不列顛市民：鈕扣、帶釦、魚叉、劍、鐘等等。多角化經營在19世紀更加必要，因為帝國愈來愈恐懼武裝殖民叛變的發生。伯明罕輕武器公司（The Birmingham Small Arms company, BSA）直到1890年代都是歐洲最大、也是英國在第一次世界大戰中最大的私人槍枝製造商，他們也製造腳踏車、機車、以及汽車。官方的機槍供應商Vickers同樣製造多種多樣的市民用品。

這項策略讓政府解套，能夠不再如此擔心他們的武器產業。1934年，他們不顧BSA與Vickers反對，採納了一個捷克設計的新型軍用輕機槍。在第二次世界大戰之後，國防部解散了小型武器設計的研發部門。BSA則於1961年政府決議放手不管這塊產業後停止了軍用步槍的製造。他們轉向其他金屬製品及摩托車直到1970年代初在這些產業中被淘汰為止。

在此期間，恩菲爾德的皇家輕武器工廠（The Royal Small Arms Factory）研發並供應戰後軍方的標準配備SA80突擊步槍。1985年，他和其他官方武器商轉變成上市公司英國皇家兵工廠（Royal Ordnance），並於1987年被英國航太（British Aerospace）收購，這家公司在Vickers於1960年一波航空產業國有化中被併購後再次私有化。

1987年也是發生亨格福德（Hungerford）槍擊案的那一年。英國的槍枝管理趨於嚴格同時整個槍械產業縮水到瀕臨滅絕。隔年我們看到恩菲爾德關廠以及通過修正案加強現行的武器管理。1996年鄧布蘭（Dunblane）槍擊案之後，私自擁有手槍幾乎完全被禁止，數以千計的槍枝被收繳。在那個時間點英國軍方幾乎所有武裝都是由外國進口，事實上已經沒有武器商能發起抗議。澳洲的狀況如出一轍，1996年嚴格的槍枝管理法在該國沒有大型武器商的情況下輕鬆通過。

但美國則走上了另一條道路。

誠然，美國武器商同樣也是多角化經營好因應反覆無常的官方需求。最著名的事蹟是，該國歷史最悠久的步槍製作商雷明頓（Remington），於南北戰爭（Civil War）後武器需求的衰退期間發展了縫紉機與打字機事業。但大致來說，美國武器商能夠倚賴販賣武器給該國公民以度過政府需求的乾旱期。

在戰間期，為了避免危及對國防而言必要的產業，聯邦政府及美國槍枝產業都反對管制販賣武器給市民。而在冷戰期間，美國成為世界上新的武器庫。當瑞典武器商Interdynamic AB無法在國內找到足夠的民眾市場來販賣它的TEC-9半自動手槍，其位在邁阿密的子公司Intratec便將這種在無差別槍擊案中聲名狼藉的武器賣給美國人。

若槍枝控管的倡議將焦點集中在美國全國步槍協會（NRA）與那些從業者手中收受賄賂的政客，認為他們是美國推動合理槍枝管制法的唯一阻礙，他們將會忽略了一個更大的結構性事實：販賣武器給美國公民對於這個行業來說已經是至關重要的點，不論是美國或世界上其它政府都倚賴該產業。事實上，正是由於美國公眾對槍枝管制的看法如此不一致，才使該產業如此興盛，並使國民市場飽和：即將實施的管制並沒有使民眾擔憂並造成搶購潮，因此雷明頓、史密斯和威森（Smith & Wesson）這些公司前景黯淡（雷明頓已經申請破產，雖然它的經營尚未受到影響）。

世界上愈多國家限制擁有槍枝，美國公民便在維持武器製造商的生意這件事上愈發重要。美國全國步槍協會與槍枝製造商推動對於美國憲法第二修正案（Second Amendment） 文化及意識形態上激進的解讀，並藉此獲利，但每個需要提供槍械給軍隊及執法任務的政府同樣也是。學生們已經展示目前美國天文數字的槍枝是造成無差別槍擊案如此頻繁的特殊原因。這種觀點顯示全球的安全是任性地來自於美國國內槍擊事件所引發的不安全之上。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航