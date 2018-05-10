為什麼避免使用有「黑歷史」的詞彙，比你想像中還難？

文：Katy Steinmetz

翻譯：Wendy Chang

上週川普（Donald Trump）總統在推特上面又稱NBC主播為「睡眼陶德」（Sleepy Eyes Chuck Todd），社群媒體上開始出現聲浪，質疑這個字是否有反猶太人的意味，畢竟陶德是猶太人。其實幾年前川普就已經以這個詞稱呼陶德，只是當時並未引發關注，現在新的推文又再次使用這個詞，讓許多事實確認者回去翻查納粹的歷史檔案。

大家不太確定這個詞是否真有種族歧視，抑或只是個奇怪的詞來描述人的臉部表情，這份不確定恰好讓川普受益（縱使他過去的推文不該讓他逃過一劫）。確實有證據顯示過去「睡眼」是對猶太人的刻板印象，但現在這種說法不太普遍，所以很有可能川普真的不知道他將特定貶義的詞塞入自己的話中，但如果他再使用一次的話，是否就毫無疑問地冒犯到他人了？當一個人知道某個詞彙有黑歷史，他們是否就不該再繼續使用了呢？再繼續使用了呢？

答案比你想的還要複雜，至少第二個問題很難回答。舉「堆土機」（bulldozer）為例，這個看起來很中性的名詞，用於形容大型拖拉機，其實字源有點可怕。語言作家和編輯John Kelly解釋，它源自美國重建時期對於黑人選民的恐嚇暴力，描述毆打：「數十個（a dose of）適合毆打公牛（bull）的鞭子」。但到了20世紀，推土機已經成為人們在使用機械工作時的普遍術語，Kelly說：「它已經沒有種族的意思了。」這代表著我們可以盡情使用它？還是各地的建築工人必須重新命名這台機器，否則會顯得對美國的黑歷史不夠尊重？

或另一個例子：「好久不見」（long time no see），許多編輯可接受這個片語，已經是至少六本書的標題，其中一本是關於盲人夫妻的小說，另一本書則講述深愛孩子卻遠離家鄉的父親。這句話已經太普及，甚至是表達你很高興偶遇某人的可愛講法，但是它的起源一點都不可愛，最初是被白人用來嘲諷美國原住民。而「不可能」（No can do）也有一樣的故事背景，雖然感覺你是用比較友善的方式表達無法做某事，但它源自於19世紀對中國移民的種族歧視嘲諷。一旦攤開歷史，句法學的運作方式就簡單明瞭了。所以我們下次當我們聽到人們使用這些詞語時，應該要「糾正」他們嗎？

每個人對於這三種狀況可能都有不同判斷，因為語言監督（language policing）仍有其邏輯限制，不管是監督自己還是監督別人。社會語言學家Ben Zimmer表示：「每個字、詞都有其歷史，有時候字源還是不雅的。但我們無法一直注意自己講的話，這樣要求有點過分。」或如美國牛津字典負責人Katherine Martin說的：「要英文講者注意自己使用的每個字詞和起源，是個不切實際的作法。」而且字意都不斷在變化，Kelly就指出「nice」這個字原本是指呆笨、愚蠢，可是現在如果有人用這個字要羞辱他人，就會變得很好笑。

雖然上述狀況聽起來令人不滿意，但使用結果還是因字而異，其中一個關鍵因素就是字源是否大家都知道，特別是使用的人知不知道。另一個關鍵因素是觀眾，現在主要新聞媒體都在傳「睡眼」的起源，那麼川普在有5,120萬追蹤者的狀況下，還用它來描述猶太人，就會令人感到生氣——部分原因也可能是大家理所當然認為他現在應該知道了，縱使他以前不知道。

另一個問題是這個字的實用性和不可取代性。如果是像「推土機」這個字，除了語源學家和他們的推特追蹤者，應該沒有多少人聽到這個字時會想到它與種族的關聯，而且在還沒有替代詞語出現的情況下，要讓所有人用新字來稱呼推土機，是個極大的障礙，但我們可以用「It's been a while」來取代「long time no see」，而川普毫無疑問地可以找到其他膚淺的詞來貶低主播陶德。

「Basket case」是另一個大家可以思考避免使用的詞，現在也有許多詞可替代，雖然說現在它用來形容壓力極大、極度焦慮的人，但它原本是指第一次世界大戰時失去四肢的軍人，他們必須被裝在籃子裡才能被帶離戰場。

還有許多爭議的例子，比如「grandfather」當動詞使用時，代表讓有特權的人免除義務、不受限制，美國牛津字典負責人Martin表示這個字源也可追溯至美國重建時期，當時美國各州為了壓制黑人的選票，通過法律限制只有滿足「嚴格條件」的人才可投票，所謂的條件就是他們的祖先（比如祖父）在1867年前曾投票過。原本「有特權」（be grandfathered in）是件好事，但攤開字源歷史無疑打亂一切，而目前也沒有意思確切相同的詞可以來替代。

或是「drinking the Kool-Aid」這句黑人俚語，用來形容對事物展現盲目的忠誠，源自1978年瓊斯鎮一起集體自殺事件。Martin表示：「人們講這句話的方式非常輕鬆，但它所指的事很沈重。但俚語就是這樣，永遠都在挑戰極限。」俚語的本質恰讓它可以無視文明社會的傳統，團結了人們，表達出他們共有的想法。正如詞典編纂者Jonathan Lighter所說：「俚語經常帶著明顯的無禮和不尊重。」

上下文也能讓字意大不相同，舉例來說，美式英文充滿了源於槍枝和射擊的隱喻：「silver bullet」（銀彈，引申為一針見血的方法）、「Take aim」（瞄準，可引申為針對、批評）、「Put in the crosshairs」（放在十字線上，引申為變成箭靶、焦點）。雖然說如果建議大家在一般對話中不要使用這些詞，有點矯枉過正，但對政治人物來說在大規模槍擊事件後，發表言論避開這些詞彙是個好的建議。Martin說：「以編輯的角度來看，有意識地避開這些詞是好事，畢竟你很有可能讓言論失焦，或是被認為對這些詞沒有敏感度。」然而即使在這種假設情況下，人們可能使用「flash in the pan」也沒關係，因為很少有人知道或在意這句話跟槍枝火藥有關。

有時候有些案例也蠻好解決的，即便他們的字源原本沒有任何特殊意義。Kelly注意到「retarded」這個字原本是指阻止和阻礙，但後來廣泛地被用來形容智商較低的人，現在許多正派人士已經停止使用這個字。他也補充說「Oriental」原本單純指遠東，但後來變成泛指任何來自該地區的人，無論他從哪個國家來，是非常不禮貌的泛稱。

有些字甚至是過去並沒有任何爭議，但現在不要使用才是明智的選擇，比如「niggardly」和「renege」，他們的字源都很單純，但聽起來很像粗話「黑鬼」（Nigger），導致大家有時候誤以為這些字詞有相關，就極有可能得罪他人，不管他們的理由如何被誤解。Zimmer指出，錯誤的字源說法也影響著「經驗法則」（rule of thumb）這樣的片語，據我們所知，這個片語的原意和另一種流行的說法（你可以毆打妻子，只要使用不寬於大拇指的棍子）並不相關，但Zimmer說：「這並不表示我們需要禁止使用這些詞語，只是要注意到可能產生的效應就好了。

那可能就是最好（咳咳……）的經驗法則。當語言監督過度或對人們要求過高時，就會有不少對於政治正確的抱怨，非常合理。避開大家高度敏感的弦外之音，其實沒有什麼損失，Kelly說：「有時候使用替代字是個得體的作法。」有時候甚至是唯一得體的事，他說：「這有點像是一種斟酌衡量，而我們應該相互體諒用於彼此身上。」

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九