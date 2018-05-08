打擊中國、制裁北韓，川普的外交成績單及格嗎？

文：Associated Press

翻譯：劉松宏

美國人相當擔心國家與俄羅斯及中國的關係會在接下來的幾年持續惡化，而儘管與金正恩的核武外交談判頗有進展，仍有將近一半的民眾對與北韓的關係持有相同的憂慮。

這項數據來自全國民意公共事務研究中心（Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research）最新的一項民意調查，它提供在川普（Donald Trump）上任15個月後，大眾對美國與關鍵戰略對手之關係的觀點。

「川普已經製造了許多麻煩，且他還同時招惹多個國家。」佛羅里達州羅德岱堡70歲的帕克（John Parker）表示：「他似乎是試圖把我們推入火坑。」

這項調查顯示美國民眾對於和俄羅斯的關係最為悲觀：有56％的民眾認為明（2019）年雙方關係還會持續惡化，只有13％認為關係會有所改善。即使在共和黨內部，儘管有40％黨員覺得能夠保持現狀，但認為與俄羅斯關係會變得更糟的比率是40％，而只有20％認為會變得更好。

住在維吉尼亞州羅阿諾克的30歲資訊科技專員布拉莫（Eric Brammer）表示自己支持民主黨，他認為俄羅斯在被內戰肆虐的敘利亞支持阿薩德（Bashar al-Assad）政權將使雙方的緊張情勢持續，美、英、法三國4月才在此地發射飛彈，打擊敘利亞的化學武器設施。

布拉莫亦表示，若有更多俄羅斯干涉美國選舉的指控被證實，將會在美國民眾心中種下更深的不信任感，而雙方的關係也將進一歩惡化。

至於與中國的關係──川普致力於打造與該國的合作關係以對抗北韓，但卻疲於應付雙方在貿易談判上的明顯差異──有48％的民眾預測明年會更糟，而僅有17％認為會有所改善。

「此地的農民對於和中國的貿易狀況十分憂心，因為黃豆、玉米、豬隻大多銷往該國。」一位來自南達科他州蘇瀑的退休人士約根森（Dorothy Jorgensen）這麼表示，他預測美國與世界第二大經濟體的關係將會惡化。「若一方建立關稅壁壘而另一方起而效之，對兩國都沒有好處。」

川普意圖降低美國的貿易赤字，他對中國產品課徵的關稅提高至1,500億美元，以抵銷他口中對美國最不公平的貿易政策。這讓關稅戰爭發生的可能性升高。中國已經警告要施行報復性的關稅政策，對象包括美國農產品。

但來自佛羅里達州邁阿密海灘的退休人士文森提尼（Marta Vicentini）表示，川普如此打擊從美國竊取許多知識、貿易機密的中國是正確的，同時她預期川普的戰略會對美國有好處。

「他們（中國）沒有其他選擇，只能與美國貿易。」她說道。

文森提尼也支持這位共和黨總統對付北韓的方式。她表示用經濟制裁施壓已經收到成效，年輕的獨裁者金正恩如今畏懼川普訴諸武力或核武攻擊而願意坐上談判桌。

「他（金正恩）正在成長並變得成熟，他將會了解自己是在玩火。」

川普計劃在六月和金正恩會談，試圖和北韓達成放棄核武的協議。這將會是美國與北韓自韓戰開始敵對六十載後的首次高峰會。

儘管有這次高峰會的承諾，更多的美國人仍相信與北韓的關係將會持續惡化，認為會惡化與改善的比例是47％對20％。共和黨人對這件事的態度較為樂觀。有40％的人認為去年提升的緊張情勢有望在明年改善，34％認為會維持現狀，僅有25％的人預期情況會變糟。

不過這份調查亦顯示，除去外交事務，40％的美國人對於川普擔任總統以來的作為大致是支持的。這份數據和一個月前相同，相較過往大部分的時間有微幅提升。但相對而言，等於有59％的人反對川普的所作所為。

美國人對於該國的地位也普遍抱持悲觀的態度。60％的人認為美國正朝著錯誤的方面前進，雖然大部分的共和黨員（67％）覺得目前的方向是正確的。

NORC的機率AmeriSpeak調查是設計來代表美國群眾的裝置，AP-NORC於4月11到16日針對從該處提取的1,140位成年人進行調查。每個應答者的抽樣誤差範圍都在正負4％。

應答者首先是以地址為基礎隨機抽樣，接著用網路或電話訪談。