美國新法禁止開車用手機，但分心駕駛的比例仍在上升

文：Aaron Pressman

譯：高子媁

儘管近幾年新立了許多法律來制止因使用科技產品而引發的分心駕駛，人們仍持續在開車時使用手機，用的時間甚至更長更久。

一間新興公司Zendrive用其客戶的匿名資料所做出的新調查顯示，估計每天約有6,900萬名駕駛，或是說60%的駕駛，在開車時至少會使用手機一次。分心駕駛們平均每小時使用手機三分四十秒，比去年Zendrive所調查的多出十秒。

根據國家安全署（National Safety Council）的調查，2015年和2016年汽車死亡事件激增至40,000件以上，是五十多年來最大漲幅，且去年（2017）仍居高不下。隨著油價下跌使更多人開始自駕，手機引起的分心駕駛已經成為此類意外的一個主要因素。這促使許多州開始立法，取締駕駛中使用手機的行為。據州長公路安全協會（Governors Highway Safety Association）指出，目前共15個州和華盛頓特區禁止開車時手持電話，共47個州和華盛頓特區禁止開車時傳簡訊。

Zendrive表示，按州來看，密西西比州的分心駕駛比例最高。他們有7.97%的開車時間在使用手機，或平均一小時使用近五分鍾，高於2016年的比例6.85%。羅德島排名第二，從2016年5.58%增加至7.74%；路易斯安那州排名第三，從2016年6.38%增加至7.70%。儘管羅德島已實施駕駛中電話使用限制，分心駕駛比例依然持續上升。這種情況也發生在其他有立法管制的州，包括康乃狄克州、伊利諾州、紐約州以及夏威夷州。

事實上除了佛蒙特州之外，所有州的分心駕駛比例都上升。佛蒙特2016年的分心駕駛比例從7.42%降到6.54%。去年春天，佛蒙特州的警察也加強取締違反行車時使用手持電話的駕駛。

俄勒岡州有著最低的分心駕駛比例5.24%，但和去年的比例3.69%相比卻是增加的。蒙納塔州位列第二，從4.11%上升至5.24%。而華盛頓州排名第三，從3.96%上升至5.44%。即便去年華盛頓州將相關法律擬定地更加嚴格，禁止在紅燈時使用手機，但比例仍不減反增。

Zendrive的負責人喬納森・馬特斯（Jonathan Matus）認為駕駛中使用手機頻率的上升與道路死亡案件的增加脫不了關係。他解釋：「現在的年輕一代逐漸到了可以開車上路的年紀，而手機與其應用程式的實用性愈來愈高，且愈來愈容易上癮。但路況並沒有變得比較順暢，因此人們開始用手機看推特、臉書，或是傳訊息。不幸地這就導致道路死亡事故的攀升。」

話說回來，Zendrive的研究也有可能誇大了分心駕駛的比例，因為這項研究的受試者並非隨機挑選，相反地，它的研究數據來自自家公司的客戶——提供監控與改善商用車及卡車車隊的服務，而且特別針對了叫車服務的企業。

Zendrive表示它從2017年12月至2018年2月觀察了共450萬名匿名駕駛、71億英里路程。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航