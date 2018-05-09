你工作習慣拖延嗎？這可能是天才的特徵

文：Andrew Santella

譯：Daniel Chang

如果你覺得等待你同事完成一項過期任務是現代才會有的現象，想想535年前的米蘭。

當時幾位聖母無玷始胎協會（The Confraternity of the Immaculate Conception）的修士請李奧納多·達文西（Leonardo da Vinci）為禮拜堂的聖壇畫上聖母瑪利亞（Virgin Mary）和嬰孩基督（Christ Child）像。憑著一種天真的樂觀，如同許多曾經當過自由工作者的人所熟悉的感覺，李奧納多答應於七個月內完成任務。

但是直到快要25年後，李奧納多的畫作才完成。

也許你認為李奧納多是文藝復興時期的最佳代表人物，是工程界、藝術界、設計領域的天才，他確實是，不過他似乎也是善於拖延事情的人。如同眾多我所認識的自由工作者，李奧納多很難集中注意力在手頭上的任務並且完成它們，而且他的名聲在他的時代其實不是很好，因為他會制定大型的計畫，但是從未去著手實踐它們。

了解李奧納多的拖延狀況可能會幫助我們理解，在現今的零工經濟型態（gig economy），事情都是怎麼被完成——或沒有被完成的。

李奧納多的拖延狀況實際上並不肇因於他的懶散，他的待辦清單，顯示出他對於知識是多麽的渴望且具野心。「繪製米蘭」是他的其中一件小小的例行工作，「描繪鱷魚的下巴」則是另一件。李奧納多對於知識的好奇常常帶他進入新的、他熱切渴望的事情上，即使這將延緩他的客戶委託他完成的作品。

難怪他於他的同輩之間，得到一個稱號——無法將事情完成的人。而他的對手米開朗基羅（Michelangelo），也喜歡談起他未完成的計畫去挑逗、刺激他。據說，教宗里歐十世（Pope Leo X）受夠了李奧納多的拖延，曾宣稱李奧納多是一個不會完成任何事情的人。

也許你已想到你的某一個習慣拖延的同事也是如此，又或者也許，在某個心情低落的時刻，你想到了你自己。我，如同在美國的獨立工作者們——作家、編輯、程式員、圖像設計師，和李奧納多擁有類似的拖延習慣。我們也許不能在智能、創造力上像他一般卓越，但是，我們和他一樣允許自己分心。擁有在家、咖啡廳的角落、華麗的共同工作空間工作的自由的情況下，我們可以選擇在什麼樣的時間下做想做的事情。

我們常常做各式各樣的事情，就是不做我們應該要做的事情。也許我們會遊手好閒地沖泡一杯價格不菲的美式咖啡，又或者也許我們會整理我們在Spotify的歌單—如果必須，我們甚至會去健身—總之就是做任何事情然後拖延我們手邊該做的事。

不可否認的是，逃避我們該做的事，是會讓我們付出代價的。其中之一是，它會讓同事們抓狂，而它可能也會阻礙我們順利攀上這個通往職涯成功的濕滑道路上。如同許多的拖延者，我常常對我還沒著手進行的事情保持警覺——那些還沒寫的書、還沒開始的網路事業。我也常常在做一些計算，像是衡量、比較我在做的事與我應該已經做的事，或是我還沒做的事。

不過在另一方面來說，李奧納多的例子也提醒我們，通往成就並非只能通過極具效率的方式。舉例而言，李奧納多「意外」學習的解剖學相關知識可能幫助了他創作蒙娜麗莎。所以說，李奧納多的拖延真的和他的天才沒有關係嗎？有沒有可能一個比較嚴肅版本的李奧納多，只在乎使他的客戶，使其開心並趕上期限，最終將無法產出值得世人記住的作品呢？

也許李奧納多交給我們最寶貴的一堂課就是，把事情做完並非只有一種方式。有些成功似乎值得等待。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航