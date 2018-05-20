愛爾蘭歌手Bob Geldof：年輕人要知道領導力沒有捷徑

文：Bob Geldof

翻譯：Wendy Chang

Bob Geldof是愛爾蘭歌手、作詞人兼作家，同時也是政治運動家，他以愛爾蘭搖滾樂團The Boomtown Rats的主唱身份聞名，現在積極參與各項運動，尤其是打擊非洲貧窮。

2017年跨年夜你在哪裡呢？很有可能是看著時鐘倒數，和親密的人一起度過歡笑的時光，然而在我們大家都帶著滿足回顧這一年，倫敦有四名青少年遭刺死，而從今（2018）年1月到現在，已經有超過30名青少年遇害。

在倫敦持刀攻擊的受害者多數為年輕男性，他們多半都在掙扎著與經濟和社會排除（economic and social exclusion）對抗。

倫敦社會面臨眾多挑戰，經濟和社會排除的問題代表我們需要更強的領導精神、新思維和新想法，這三項東西至關重要，能幫助人們深入了解大城市和全世界目前人們面臨的複雜問題：犯罪、住房、移民和投資。過去累積的長期問題至今仍存在，只是換了不同的經濟和政治背景。21世紀和過去大不相同，然而我們仍背負著歷史重擔和不適用的方法，但過去和現在的經濟背景愈來愈無關。

要解決社會和全球的問題，就不能只是找出不平等的原因。推動社區、基層甚至全國的行動，精心策劃確實有形的改變計畫，都需要來自不同年紀和背景的想像力、想法和領導力。

要知道，輕易忽視和疏於觀察會影響領導力，特別是當領導者的基礎薄弱、年齡範圍太窄、關心議題的眼界過於狹隘，或是創新計畫和行動的能力因日常單調乏味而受侷限，恰是這份單調限制了政治體制的發展。

社會開始出現一種卑躬屈膝的彬彬有禮，可在政治界或商業暫時主事（或永久主事）的人身上看到，其他領域也都可能有此情況。會議參與者都會「恭喜」對方有「領導力」，而這種恭維會立即得到回報，雖然說受稱讚者可能事實上是對話中最沒希望、最無能的白癡，但沒有人需要為此負責。

年輕人需要更多機會掌控主導權，2019年One Young World即將在倫敦舉行第十次全球高峰會，聚集了來自世界各地最聰明的新思想家、運動份子和領導者，藉由討論處理時下最緊迫的問題。而倫敦舉辦此論壇的時間也恰落在現代歷史上的重要時刻：英國政府正式和歐盟切斷關係的六個月後。隨著英國正邁入下個不確定的階段，讓年輕世代參與這個運作過程十分重要。

很明顯世界各地的年輕思想家對當前執政者期待更深—他們也確實應該如此。不管是當政者在處理英國殖民後續議題、打擊暴力極端主義、美國槍枝法、英國幫派的持刀攻擊文化、文化性別議題、社會排斥，或是環境、農業、飲食、貧窮等問題，甚至是新民族主義的威脅和隨之而來危險卻被過份簡化的「強人」政治，我們迫切需要另一個世代的新想法，他們要願意開口而非只在社群媒體上呻吟，必須更積極地投入、扛起社會及政治活動。

甘迺迪（John F. Kennedy）總統曾說：「任何國家的未來，可從年輕人現有的前景來衡量。」他的話至今仍可以引起共鳴。

有人只會聳聳肩嘆息，覺得他們做的事無法帶來改變，他們憤世嫉俗或相信宿命論，但這些人往往就是鼓勵這種態度下的受益者。改變通常是緩慢漸進式的，而年輕世代的活力中天生就缺乏耐心，可是未來的社會是由今日的行動所塑造的，讓來自不同背景的年輕人參與真正可以執行的政策討論，才是合理的決策。生活在我們今天所作所為後果的人是他們，而不是我這個世代。

我們未來的安全、繁榮和幸福，取決於今天是否鼓勵年輕思想家或領導者參與行動，成為超優等的領導者並沒有後台快速通關，必須要努力工作、認真爭取、辯論和提出質疑，我們不需要年長決策團隊來「邀請」年輕世代進入權力的神奇圈子，而是年輕人要自己突破進來。

（Bob Geldof從2010至2017年一直擔任One Young World青年領袖高峰會的顧問。）

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺