Airbnb常見的特殊詐騙手法，以及訂房黃金安全準則

文：Nick Wharton | Wise Bread

譯：許睿洋

最近，我為了預定一間在里斯本的公寓，差點在Airbnb上被詐騙3,300美元。幸運如我在過程中發現了異狀並於最後一刻收手，但很多人則沒有像我這麼幸運。經過一番搜尋，我發現有數十名旅客曾身受其害，其中一人甚至為了租用一棟豪華別墅六個月，而差點損失30,000美元。

以下是關於這種特殊詐騙手法究竟如何運作，以及你在Airbnb上訂房時應該注意的事項：

詐騙如何進行

這種詐騙手法會在很多不同情況下發生，但一切都是從你與房東接洽討論一個不錯的房源開始。或許是當你透過Airbnb問他們問題，而他們希望你寄電子郵件給他們，因為這樣比較方便；或者你是在Craigslist等不同的網站找到房源，隨後開始透過email進行對話。無論上述哪一個方法，一旦你透過Airbnb聊天室以外的方式與房東接觸，他們會先以熱心助人又友善的態度開始讓你上鉤。

他們會知無不言的回答你所有的問題，並以一個極具說服力的故事告訴你為什麼他們的房子會稍低於市價。一旦你們達到準備下訂的階段，他們會傳一個Airbnb房源列表的網址給你，希望你透過該網址完成訂單，因為它會提供雙方應有的保障。到目前為止聽起來都沒事，對吧？

只要你點進該網址，你會前往一個看起來、感覺起來都很像Airbnb的網站，一切看似完全合理又合法。你可以閱讀關於該房源的所有評價，也能輸入你想預定的日期，甚至連網址都看起來維妙維肖。接著，你來到輸入日期與繳費確認訂單的階段。然而，只要你照做了，你便立即失去你所有的錢。

身為一名閱歷豐富的旅行家，在我交出3,000美元確認我的訂單之前，我注意到了一些許多人可能不會發現的微妙差異。第一個警訊是該房源的完整地址已經清楚列在網頁上，但Airbnb只在你完成預定並繳費後才會顯示確切的地址。接著我發現我使用的網站下方有一個「即時聊天功能」，但我對Airbnb夠孰悉，我知道它並沒有提供這項服務。很顯然地這並不是真的Airbnb網站。

要避免這種無良詐騙最好的方式，就是確保你是直接透過Airbnb下訂，不論是使用他們的App，或是直接在你的瀏覽器上輸入Airbnb的網址。

Photo Credit: Jens Kalaene/AP Images/達志影像

其他常見的Airbnb詐騙手法

以下是其它你需要注意的常見Airbnb詐騙手法：

預付訂金

有些人可能會以折扣或其他優惠作為預付訂金的報酬，而非使用Airbnb的付款手續。他們可能會辯稱說這樣雙方都能省下一些費用，而他們會把部分金額轉讓給你。雖然這聽起來非常誘人，但你更有可能損失這筆錢，而這筆錢是追不回來的。

釣魚信件（Phishing scam）

你會收到一封看起來像是Airbnb寄來的電子郵件，要求你點擊它提供的網址並輸入密碼、付款方式等個人資料。網路騙子可能會利用這些資訊登入你的其他帳號。同時，釣魚信件可能含有對電腦有害的惡意軟體，甚至能夠用來盜錄電腦上的資訊，例如你常造訪的網站的密碼等。

電話匯款（Wire transfer deposit）

網路騙子還會提供一筆可觀的金額，希望你用電匯服務繳納訂金，而不要透過Airbnb的付款流程。一旦他們收到款項，該筆房源就會被撤掉，而你也無法把錢討回來。

Photo Credit: Depositphotos

Airbnb

為了要免去在Airbnb上被詐騙的風險，訂房時應遵守這些安全規則。

只在Airbnb與房主進行接洽

絕對不要在Airbnb訊息入口網站以外的地方與房主接洽。如果他們寄電子郵件給你，或給你他們的私人電話號碼作為聯絡方式，你應該立刻提高警覺。如果他們堅持不透過Airbnb傳遞訊息，請停止接洽並向Airbnb檢舉該些房主。

詳閱所有評價

仔細檢查所有評價，並留意退訂紀錄是否正常，或是否具有許多籠統、措辭差勁的評價。

只在Airbnb上付款

永遠只透過Airbnb付款，且絕對不要回應那些以銀行轉帳、信用卡等支付方式匯款的要求。在Airbnb以外的地方付款會使這筆款項變得難以追蹤，或是難以證明網路騙子是以詐騙手段取得。

再三確認網址是否正確

在完成預訂前，請再三確認你確實是在Airbnb的官方網站上。最好的辦法就是直接在瀏覽器上輸入網站名稱。

不要相信價格過低的房源

不要相信廣告中與市價差異過大的房源。儘管在Airbnb上你可以找到極佳的價格，但不幸的是，如果價格便宜到令人難以置信的地步，它便很有可能是詐騙的。房主都希望自己的房源具有競爭力，因此會與同區域內的其他房子價格相近。如果一個房源的訂價低於其應有的價格而沒有明確的原因，那你最好還是避開風險，繼續找下一間房子吧。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航