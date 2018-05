發炎：免疫細胞打擊外來病菌的活化過程

文:Markham Heid

譯:許睿洋

如果你坐下來仔細思考,會發現人體的自癒能力是件十分神奇的事。若身上有割傷、感染,或任何一種疾病、過敏原、病毒進入身體,免疫系統會輸送特殊的白血球到體內受影響的區塊。白血球可以修復損傷,同時防止感染或疾病在體內擴散,在某些情況下還能消滅侵入體內的病菌,而整個免疫系統的反應過程被稱為「發炎」(inflammation)。

南加州大學(University of Southern California)生物科學(biological sciences)教授瓦爾特・隆戈(Valter Longo)表示:「發炎是細胞和細胞構成物打擊外來病菌的一種活化過程,有時透過主動清除受損細胞,或像海綿般將它們吸收。」隆戈教授在其著作《長壽飲食》(The Longevity Diet)中也探討了發炎在腸道疾病中所扮演的角色。

貝勒醫學院(Baylor College of Medicine)的腸胃病學(gastroenterology)助理教授傑森肯・侯(Jason Ken Hou)博士亦表示,人體主要藉由血液輸送免疫細胞,而當這些血液流至傷口或有問題的組織後,積累的血液會產生熱和紅腫,這些都是發炎症狀的特徵。

若失去發炎能力,人體面對受傷與疾病將變得毫無防備之力。然而,並非所有的發炎都對身體有益。隆戈教授表示:「若是在生病的情況下,良性發炎可能會變成慢性炎症,或是讓身體機能失衡。」發炎症狀可能在應該消退時持續作用,或由免疫系統主導,在對身體不構成威脅的地方進行發炎。

馬里蘭醫學院(University of Maryland School of Medicine)醫學教授及心臟病防治中心(the Center for Preventive Cardiology)主任麥克・米勒(Michael Miller)博士指出:「舉例來說,對於有高膽固醇(cholesterol)、高三酸甘油酯(triglycerides),以及其它心臟疾病危險因子的人們而言,發炎症狀反而會使動脈硬化惡化,並促使血小板堆積,這些危險因子會刺激血管內層,進而引起發炎反應。」米勒博士補充道,在某些情況下,發炎症狀不但沒有把問題解決,反而增加血塊囤積的風險。

許多腸胃失調的症狀也可能與超量的發炎反應有關。侯博士解釋,在發炎性腸道疾病如克隆氏症(Crohn's disease)和潰瘍性結腸炎(ulcerative colitis)的情況中,發炎都是由免疫系統不當地啟動所致。他表示,這可能損害腸道,並使腸胃的細菌得以穿透,導致更嚴重的發炎症狀。

以自體免疫疾病如狼瘡(Lupus)和類風溼性關節炎(rheumatoid arthritis)而言,慢性炎症會將自己的身體部位視為侵襲目標。以狼瘡來說,免疫系統會誤擊自己的身體;而類風溼性關節炎則會由免疫系統產生的發炎反應來磨損關節。

失控的發炎症狀已被認為與阿茲海默症(Alzheimer's disease)的形成有所關聯。現在已經有大量的證據顯示,與壓力處理相關的賀爾蒙——即皮質醇(cortisol),會進一步刺激發炎並加劇某些慢性病徵,亦有研究指出,發炎症狀與抑鬱症(depression)等心理疾病有所相關。

目前尚未明朗的問題是,究竟是什麼導致發炎開始失控。隆戈教授說:「這是『雞與蛋誰先出現』的爭論。」有些研究人員認為,發炎症狀及免疫系統的失調先開始,而後產生發炎的問題,但隆戈教授與其他人則認為失控的炎症來自人體對傷口或組織所做出的反應。

無論如何,過量的發炎反應是無法輕易解決的。米勒教授表示,在某些情況下,適當的減壓方法可以使發炎得到舒緩,面對人體產生不同類型的發炎症狀,醫生則會視情況開出消炎藥。侯博士說:「我們會運用藥物來安定免疫系統。」但對於逐漸減少的發炎反應得巧妙應對,因為過少的發炎就可能使感染或疾病蔓延。

特製的抗炎飲食也會有所助益。研究已顯示,特定食物——如糖分高和富含飽和脂肪等——會燃起發炎反應;而魚類、葉菜類及橄欖油則有助發炎症狀的自然舒緩。

好消息是,專家愈是了解發炎在疾病中扮演的角色,就愈能發展出方法與技術來使發炎作用得到控制。

© 2018 Time Inc.版權所有。經Time Inc.授權翻譯並出版,嚴禁未經書面授權的任何形式與語言版本轉載。

責任編輯:潘柏翰

核稿編輯:翁世航