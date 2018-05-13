「我們 vs. 他們」的世界：全球化失敗的五個原因

文：Ian Bremmer

翻譯：Wendy Chang

世界正走向極化，分裂不只存在於國與國之間，國家內部也開始分化，在我的新書《Us vs Them: The Failure of Globalism》中討論到造成這種現象的原因，而以下是五個將現今世界分成「我們」和「他們」的主要因素。

1. 經濟

近年來貧富差距愈來愈受到關注，新聞頭條就曾報導過世界前42名首富的財產加起來是後50％人的收入。但關注是一回事，行動又是另外一回事。

自由貿易是我們所知能刺激全球經濟永續成長的最佳方式，只要盡可能有效地流動產品、服務、投資和創新，就能夠產生消費，這是個良性的循環，自1980年以來世界經濟已經快速成長七倍，全球有數億人能夠脫貧致富，主要都歸功於全球化。

然而並非所有國家和人民都平等地共享這個良性循環，當公司為了利潤而將工作和機會轉移到國外時，國家和特定的工人群體就失去生存空間，而且當基礎設施支出、公立學校系統、醫療保健制度等與特定團體的經濟財富掛勾時，就會出現不平等問題，加上英國脫歐及川普當選的劇烈衝擊，在歐美地區對於全球化還沾沾自喜的贏家們，要花上好幾個世代才能看清楚狀況。

2. 社會和文化

生活在全球化的世界，人也會流動跨越邊界。當勞工們看到自己的生命、生活、地位和權利受到威脅時，就會要求築起高牆，阻擋廉價勞力和陌生面孔——或者把外人稱為：「他們」。

川普（Donald Trump）比他在美國任何政治對手都還清楚這點，經過一場又一場的風暴，縱使他無法在華府「徹底消滅資本主義」，他的忠實支持者仍追隨他，因為美國沒有其他任何人可以承諾維護他們的權利，對抗建制派驕傲自大的態度。

大多數的政客都呼籲團結一致，但川普用的口號是「我們 vs. 他們」，相信他會繼續收割這個成果。

3. 安全

文化分裂也影響到安全。全球貿易有賴於穩定的地緣政治，而穩定代表著領導者要願意做更多事，其他人便不用承擔如此多責任，用自己的力量要他人妥協，而多國的進步正是依賴這個。

但川普擊敗了16位共和黨人和希拉蕊（Hillary Clinton），承諾美國只會捍衛自己的利益，他嘲笑永無止盡和毫無意義的戰爭，鄙視掀起或參與戰爭的總統。雖然堅持有參戰必要性的是美國政治與軍事建制派，但這些戰爭打的是美國的勞工階級，當他們回到家鄉會發現這個世界沒有比他在外捍衛的還要安全多少，更糟糕的是，他們並未受到英雄式的對待，失衡的退伍軍人管理體系連禮遇都稱不上。

還有人們對恐怖份子的恐懼和移民問題綁在一起。在美國，多年以來這個主張一直被政治化，然而現實中並沒有多少事實基礎。歐洲就不是那麼一回事了；歐洲某些地區曾經歷移民人口融合的艱困時期，巴黎郊區或諸如比利時Molenbeek這樣的街區貧民窟中，存在著激進本土聖戰武裝分子，這些威脅才是貨真價實的。

4. 科技和同溫層問題

網路一直以來都用來連結想法近似的個體，不管是在聊天論壇還是線上社群中，但社群媒體的出現及爆炸式成長讓同溫層逐漸成形。時至今日，要找到與你觀點迥異的人需要花費一番功夫，人們更傾向接近對社會和世界價值觀近似的人。

然而我們該怪的不只是人類天性，科技和媒體公司讓你花更多時間參與平台上的內容，從而壯大他們自己，演算法是為了向你呈現你可能會「讚」和參與的內容，其結果窄化了人口統計數據，有助於廣告商做群眾定位，最終導致網路世界的政治分裂越來越嚴重，隨著每次選舉到來，在現實世界中分化得更為嚴重。

5. 科技和自動化

但科技革命仍處於起步階段，人們不斷討論即將到來的自動化和AI時代，在歷史脈絡下稱之為「第四次工業革命」，某種程度上令人感到欣慰。然而我們尚未看到任何規模化出現——到了2030年，自動化和人工智慧將令四至八億人失去他們的工作。

機器人掌舵的世界可能會產生更多經濟利益，但這些利益最終落入少數幾個控制技術的人，剩下數以億計的人得到的工作機會更少（如果他們找得到工作的話），有人提過對員工再次進行培訓，幫助他們準備好面對自動化未來，但這些計畫很少付諸執行。若真的要準備，我們應該要準備面對的是「後工業革命」，一個會加大「我們」和「他們」之間鴻溝的革命。

當全球經濟正穩定成長，以上所有這些都讓我們分裂成一個個群體、彼此對抗；在兩極化的環境下，全球經濟的一次跌宕，可能就足以徹底粉碎我們相互聯繫的世界。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰