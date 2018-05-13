恐怖主義像病毒一般蔓延，而教育就是最好的疫苗

文：Moza bint Nasser

翻譯：Wendy Chang

卡達的納賽爾殿下（Her Highness Sheikha Moza bint Nasser，人稱莫札王妃）是聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals）的倡導者，聯合國教科文組織（UNESCO）基礎和高等教育特使，Education Above All基金會和卡達基金會（Qatar Foundation）的創始人及主席。

教育是解鎖人類潛能的關鍵。對於生活在貧困和邊地區的兒童來說，教育提供了對於未來的美好希望。但如今在全球幾個熱點地區，教育正面臨威脅，所造成的潛在嚴重後果將影響我們所有人。

4月初敘利亞Douma鎮遭到化武攻擊，造成42人死亡，而如今居民仍舊活在恐懼中；從2014年2月至2015年1月，東部Ghouta地區有近1,900名兒童遇害。根據人權觀察組織（Human Rights Watch），大量炸彈朝學校和醫院攻擊，原本應該是做功課、為了考試而唸書的敘利亞孩童們，現在正面臨生死關頭。

今年2月博科聖地極端份子衝進奈及利亞Dapchi鎮的學校，擄走約100名年輕女孩，同樣事件發生在2014年的Chibok村，當時則有上百名女孩被擄走。幸運的是目前大部分於Dapchi被俘虜的女孩都被釋放，但整個博科聖地至少還有約上百名的奈及利亞女孩被監禁。當這些女孩整理書包上學去時，要擔心什麼？在這樣的狀況下還能夠接受教育嗎？

國際社會辜負了這些孩子，也辜負了葉門和加薩的學童們。根據《聯合國憲章》，聯合國安全理事會「有責任確保國際間的和平與穩定」，但對這些學生來說，和平和穩定並不存在，而安理會干預的程度根本於事無補。

全世界有許多角落，年輕人和兒童們過著無望和絕望的生活。全世界有四分之一的學童生活在受衝突蹂躪的國家，數百萬人流離失所，另有超過數百萬人在貧困社區長大，目前超過2.63億兒童及青少年失學，其中有6,300萬還只是小學生。

若沒有受過教育，他們的未來是野心受挫、夢想破滅，缺乏足夠的技巧去找到有意義的工作，還有人會出於憤怒和挫折，進而訴諸極端主義或暴力。可悲的是，恐怖主義似乎給了絕望和無望的人扭曲的目標和歸屬感，在貧困和邊緣地區，恐怖主義可能像病毒一般蔓延。

教育是世界反恐怖主義的疫苗。

二十多年來，我一直與世界各地的人們和機構合作，為巴西貧民窟、土耳其難民營和伊拉克戰後社區的孩童提供教育。2012年我創立了Education Above All基金會（EAA），和同事們與合作夥伴組織、社區團體和政府官員合作，幫助為孩童提供高品質教育，否則這些孩子可能永遠不知教室內部長什麼樣子。EAA的Educate A Child計劃目標是讓目前6,300萬失學的小學孩童，有1,000萬可以就學，現在已經收到來自世界各地合作夥伴的承諾，讓我們更能實現這個十分有價值的目標。

但如果學校、老師和學生仍舊遭受攻擊，那麼我們的努力永遠都嫌不夠。過去十年，加薩走廊、敘利亞、葉門、奈及利亞等地飽受戰火攻擊，老師們遇害、學生被徵召為兒童兵，而這些悲劇的受害者們漸漸長大成人。

當這些孩子成年之後會變成什麼模樣？他們是否有機會過上和平富足的生活？他們要如何抵抗黑暗的呼喚，遠離暴力和極端主義？而教育給予了年輕人抵制仇恨和暴力所需的適應能力和關鍵技能，還有在複雜多變的世界找到成功之路時，所需的重要工具：一顆理性、思考周全的腦袋。

我們要竭盡所能，確保生活在貧困和邊緣化地區的男女學童保有受教機會，我們必須為了下一代做這件事，也是為了我們自己，如果我們想要生活在一個和平世界，不受恐怖主義威脅，那就必須要做更多事來預防，以對付極端主義。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰