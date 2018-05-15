「聽音樂」真的對身心健康有幫助嗎？

文：MARKHAM HEID

譯：許睿洋

如果你在尋找一種轉換情緒的良方，試試來點音樂吧。

研究顯示，音樂能振奮人心並擊退抑鬱，同時能和斯達汀（statin）一樣促進血流、降低壓力荷爾蒙（如皮醇脂）的水平，並舒緩疼痛。在手術前聽音樂甚至能改善術後復原的結果。

音樂究竟何以帶來諸多好處？西維基尼亞大學（West Virginia University）公衛學院傳染病學教授金．伊恩斯（Kim Innes）表示，音樂能「選擇性地活化」神經系統與大腦構造中與正向情緒、情緒控管、注意力與記憶等相關的區塊，進而帶來有益的改變。

2016年由伊恩斯共同撰寫的研究發現，聽音樂能夠使人心情愉悅、促進身心健康，並改善認知衰退老年患者與壓力相關的指標。她的研究將音樂帶來的益處與時下流行的冥想相比，她發現兩者皆能大大地改善心情與睡眠品質。伊恩斯說，「冥想與聽音樂都是促進身心整體健康具潛力而有效的方式。」如果對你而言，聽音樂比冥想還要來得更實際，那麼這些發現可能就意義重大了。

然而專家也意識到，音樂其實也會使人躁動與心神不寧。

美國紐約西奈山以色列醫院（Mount Sinai Beth Israel）路伊斯．阿姆斯壯音樂與醫學中心（Louis Armstrong Center for Music & Medicine）主任暨助理教授喬安．蘿伊（Joanne Loewy）說，「安靜可能會比隨便亂聽來得好。從我們的部分資料中可以發現，隨意播放老歌其實是會引起壓力反應的。」（如果你需要音樂如何引燃焦慮之火的例子的話，你只需要大聲放出《月光光心慌慌》（Halloween）、《鬼店》（The Shining）等恐怖電影的經典片段即可。）

蘿伊表示，除了產生壓力，錯誤的音樂可能使人陷入忖度或其他毫無助益的心理狀態中。在2015年由芬蘭進行的研究中，科學家發現音樂雖能抵銷負面情緒，但相反地亦能激發憤怒、侵略性或悲傷的情緒。至於為什麼？加拿大麥基爾大學（McGill University）專注研究認知神經科學的心理學教授丹尼爾．勒維丁（Daniel Levitin）解釋道，正是因為我們選擇歌曲的旋律或其他特性影響著我們的心跳頻率和腦部神經網絡的活動。

勒維丁表示，慢節奏的歌曲、層層遞進的和絃與延續不斷的音符可能使人身心平靜，而曲風雜亂、節奏快速的歌曲則會有相反效果。但這一切相當主觀。勒維丁說他曾遇過有人把AC/DC的歌曲當作放鬆身心的音樂。他說，「這些人平常聽得是瑞典的速度金屬（speed metal），所以對他們而言AC/DC的歌當然就變得舒緩心神。而世界並沒有一首歌會對所有人產生完全相同的效果。」

他表示，大腦中並不存在單一的「音樂中樞」。「驚奇的是，音樂幾乎觸動了人類對大腦已知的所有區域。」這暗示著音樂足以影響人類的力量與廣泛性。

如果你正好想要用聽音樂來消除壓力、自我激勵或是改變一下自己的心理狀態或情緒，勒維丁認為或許你已經早就列好能夠適切地達成上述效果的歌單。你只需享受其中，並擱置所有使你煩心的事物。他表示，「我們常誤以為自己能夠一心二用。」雖然聆聽鼓舞人心的音樂有助你運動得更努力、更持久，但聆聽安定身心的音樂卻無法在你一邊閱讀大量新聞或社評摘要時使你感到放鬆。

如果你想建立健康與音樂間更深層的連結，可以考慮旨在透過音樂改善病患結果的「音樂治療」（music therapy）。紐約大學諾多夫－羅賓斯音樂治療中心（Nordoff－Robbins Center for Music Therapy）管理主任艾倫．托瑞（Alan Turry）表示，「身為治療師，音樂治療的概念始於透過音樂與患者進行合作－有些患者正在使自我更加完整或樂觀，或是發現他們未曾注意到的自我部分。」

音樂治療能以許多不同型式進行。托瑞舉例道，其中一種稱為「音樂中的引導意象」（guided imagery in music）。在此種療程中，透過聆聽患者自行選擇的音樂，治療師將協助他們發覺自己的長處或迎接挑戰。他說，「治療師與患者間的調和作用會在音樂催化下產生。音樂的共享能讓患者覺得治療師『真的懂我的想法』。」

其他型式的音樂治療可能包含了歌唱或樂器演奏等等。托瑞表示，「我們每個人歌唱或演奏的方式，都會透露出一些關於我們個人的線索，治療師便可能得以從中著手。倘若一個人只能以一種節奏或一種力道打鼓，這可能表示他們在生活中的其他領域也同樣缺乏彈性。」

托瑞說，「音樂是一種超脫理性面而觸碰內心深處隱藏的感性面的一種途徑。如果人們遇上瓶頸，音樂通常都能有所助益。」

© 2018 Time Inc. 版權所有。經Time Inc.授權翻譯並出版，嚴禁未經書面授權的任何形式與語言版本轉載。

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航