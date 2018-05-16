72名渴求自由的難民被集體殺害，這在中美洲不是個案

文：Father Tomás González Castillo

翻譯：洪新翰

在我的國家有太多的人是受害者——但這不是他們的錯。他們是經濟與政治形勢的受害者，這樣的體制逼迫他們離開自己的家園。他們也是貧窮、暴力下的受害者。最糟糕的是，那些逃離危險的人甚至還受到壓迫，那些來自他們求助對象的虐待和剝削。

早在2010年，我就發現這個狀況正在惡化。那年8月，72名渴求自由的移民被綁架、被折磨甚至被殺害，就是我們現在我們所熟知的聖費爾南多大屠殺（San Fernando massacre）。雖然14位女性以及58位男性的屍體堆在一起被發現時，震撼了我們所有人，但我們也認為這樣殘酷的行為和謀殺絕對不是特殊個案。

數十年來，我一直以幫助這些中美洲難民為一生的志業。由於每週上百人逃亡，讓我了解到確保難民有最基本人身安全的權利是多麼重要。在「La Casa del Inmigrante」，這個我建立的庇護所裡，我們為數千位來自三十多個不同國家的難民，在他們持續遷移經過墨西哥時提供協助。

但他們所需要的絕對不只是食物和庇護所。所以，我們建立了「La 72 Home and Refuge」這個單位，幫助迫切希望恢復尊嚴的移民、捍衛他們的權利，並試著重建他們的生活。這些支持包含很多形式，從提供諮商給那些最脆弱的同志族群移民，到幫助遷移途中捲入非法交易的受害者都有。

近幾年，移民的流動有非常劇烈的變化。十年前，找上門的多半是年輕男性或在自己國家中遭受暴力的人。現在則是小孩、女人、年長者，甚至是整個家庭。我們發現整個中美洲正因為國家的極端政治迫害與動亂而民不聊生。我們親眼目睹了這個最近在媒體上高度曝光，且引發許多重大頭條新聞與政治辯論的「移民車隊」。

每個人都有享受基本安全的權利，然而我們幫助的那些人常常沒理由地被抨擊，只因為他們在錯誤的時間點出現在錯誤的地方。但在這個國家、這個地區、這個世紀，「對的地方」已經快被我們用完了。每個人都處在危險中，而且被迫遷移的程度越來越嚴重。我們每個月都在「La 72」收容約1,000人。今（2018）年3月，一天之內更出現115人，創下了歷史新紀錄。

在2016年，超過388,000人從中美洲逃亡，在墨西哥與美國找尋安身立命的地方。同年，光是墨西哥就有超過16,000位無依無靠的難民兒童被收容。我們無法獨自奮鬥去保障所有孩子們的基本人權，只有集體的行動投入提供最根本的人道救援，才能讓我們保護這些移民者的基本尊嚴和安全。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航