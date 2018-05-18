全球軍事支出倍增，但世界並沒有變得更安全

文：Izumi Nakamitsu（聯合國裁軍事務廳資深代表）

翻譯：Wendy Chang

65年前，美國艾森豪總統曾對冷戰軍備競賽隱藏的人力成本表示遺憾：「製造的每一把槍、出動的每一艘軍艦、發射的每一枚火箭，最終都代表著對饑寒交迫、衣不蔽體之人的偷竊。」

當時的情況和現在一樣危險，而艾森豪總統當時意識到毫無上限的軍事支出會產生不信任、加劇緊張局勢，難以實現和平解決衝突的目標。也許他就是從兩次世界大戰、幾百萬人死亡之後學到教訓，進而催生了聯合國，希望這世界對於不幸的事能夠有普世又深刻的理解。

但今時今日軍國主義的邏輯往往不容質疑，全球局勢緊張，衝突席捲敘利亞、馬利、南蘇丹和葉門等國，軍事支出削減在大部分的地區聽起來根本是過度理想、甚至天真的想法。

如果這樣想就太短淺了。在辯論國防安全時，也許我們應該思考一下鉅額的軍事花費是否確實有讓我們更安全。若我們真的想要過上更安全的生活，應該做的是打擊貧窮、更廣泛地推廣教育，確保健保法案可受益所有人，同時保護環境——這些「安全」建立起來的堡壘都比武器更加有力。

根據斯德哥爾摩國際和平研究組織的數據顯示，自冷戰結束以來，世界軍事支出在計入通貨膨脹後增加了一倍以上，自2000年初以來國際主要武器轉運量也一直穩定上升。

對於各國的當政者、分析師、納稅人來說，在軍事擴張的同時，更重要的是瞭解所買到的是哪種「安全」；如果政府承諾會刪減軍事預算，大家是否會比較安全呢？

我們在生活中每年花費數千億美元開發和儲備武器，是否能保護自己和家人免受街頭暴力或意外疾病的傷害？他們是否能保證我們在未來的一個月、一年、或十年可以衣食無虞？

這個世界諷刺的是，當這些武器加起來的威力直接威脅到我們，或用於竭盡資源以處理其他危險時，我們反而會繼續儲備致命的軍火，在表面上是為了保衛生命。

若想遏止情況繼續惡化，就必須要採取決定性措施處理槍枝和彈藥無法解決的嚴重威脅。過度的軍事支出無法解決諸如氣候變遷、大規模難民移動和極端貧困等挑戰，在全球無法做到即時回應的情況下，這些挑戰只會加劇日後的衝突，讓我們處境更加危險。

2015年幾乎世界上每個國家都簽署了一項全面發展計畫——聯合國2030永續發展目標（SDGs），計畫提供了詳盡的藍圖，期望能消除貧窮、保護地球、促進和平，同時確保每個人過上繁榮和充實生活。

它的目標看起來有點高，有人曾估計若要達成目標每年需花費二到三兆美元，但與大規模的軍事支出不同，各國在這些目標上的費用將能具體提供人民實際的安全。

在國內，「永續發展目標」將改善公共衛生和老化的基礎設施，擴大可再生能源的應用和新的教育機會。在國際上，解決貧困、發展不足並減輕人類的苦難，這些集體努力終將消除曾迫使政府過度投入軍事資源的結構性因素。

根據國際和平局的資料，一艘航空母艦的製造成本可用於重建比美國佛州還大的土地；國家用於購買坦克車的經費，可以治癒26,000名瘧疾患者。若由基層開始推動削減世界軍費開支，將可能讓這些事物的優先順序改變。

聯合國一直以來均承認各國自衛的權利，但各國政府仍須捫心自問，軍費支出是否超越保護人民安全所需的程度，努力建立信任和透明度能有效遏止過度軍事化，而跨界對話和訊息分享等值得我們投入更多關注和資源，為了世界信任體系建立的聯合國，應該可以在方面幫上忙。

我不是第一個提出這類觀點的人，數十年前艾森豪總統因軍事支出的慘痛教訓發表言論後，核戰陰影不斷是抑止兩個超級強國發展軍備競賽的重要角色。

如果我們用新目標來回應目前今日的危險，就可以遏止軍事支出快速成長，未來不再會有不安全感和懷疑。

現今的全球危機可能幫助我們找到新的集體目標，去想像任何可能性，危機讓我們看到比起把全球安全押在巨大破壞力的武器上，全力對抗全球軍備上癮的症狀不是過度理想，遏制軍備的行為其實更為合理。

危機也可能說服我們，這個世界終將必須先考慮和平。

© 2018 Time Inc.版權所有。經Time Inc.授權翻譯並出版，嚴禁未經書面授權的任何形式與語言版本轉載。

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰