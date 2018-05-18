如何有效管控孩子看螢幕的時間？

文：Alan Kazdin

翻譯：Wendy Chang

如果你還在猶豫何時才是開始管控孩子使用科技的最佳時機，現在也許就是那個時刻。一項針對父母和子女的研究發現，父母大約在孩子三歲時開始限制他們接觸網路，可是孩子花在線上的時間其實是父母預期的兩倍。雖然現在手機和數位裝置上有許多父母監控App，但是孩子每天花在網路上的時間平均是兩小時，使用的時間根據年齡和使用裝置有所不同，在使用時孩子常常能繞過既有的家長監控系統，接觸到自我傷害、色情、臨床問題（比如飲食失調）和其他令人感到不安的內容，他們也會在社群媒體上分享自己的個人資訊，在廣泛快速傳播下可能會成為霸凌的另一來源。

這種話應該會引起風暴：孩子們可自由地接觸數位媒體，做他們想做的事，同時父母不覺得會有任何問題，或認為一切都在他們的掌握中。

數位媒體無法簡單地被貼上「好」或「壞」的標籤，既可能同時保有兩種特質也可能全無。我們知道觀看暴力電玩遊戲有可能增加觀看者的暴力行為，但大家較不知道的是，如果觀看誠實、尊重和善待他人的利社會（Pro-social）影片，利社會行為也會增加。此外，接觸數位媒體對日常教育和學校活動，乃至於日後的就業機會都非常重要，孩子們不只需要接觸數位媒體和他們打開的世界，還必須非常擅長使用這些工具。

你無法切斷所有孩子接觸數位媒體的管道，但如果你覺得家裡有這樣的問題，下面是幾個你可以採取的行動來行使家長控制權。

限制螢幕時間。來育兒中心的家長發現小孩會黏在螢幕上好幾個小時直至深夜，到了週末甚至是大部分的白天時間都在螢幕上。有些孩子幾乎沒休息和家人吃飯，如果你的孩子是這樣，那麼限制使用時間就很合理，但限制方法十分重要，不管是裝家長監控App或是你親自監督。若用威權式的方法或言詞來管控上網時間可能會引起孩子的反彈，所以在你討論限制時間時，試著用解釋、商量的方式且保持冷靜，絕對不要用「死定了」或是「因為我說了算」等話，也不需要用嚴厲的苛責，但即便你可以限制手機、電腦、平板的使用時間，全面監控還是非常困難。

預設你的孩子善於解鎖任何阻擋內容。在耶魯育兒中心，當聽到父母說他們將孩子在家使用科技產品的時間掌握地非常好，我們一開始都感到非常吃驚，但後來就知道孩子怎麼用各種技巧完全摧毀父母的努力，多半也是因為有朋友的幫助。所以你應該…

花點共同時間在電腦（或平板、手機）上，有助於建立關係，這樣上網就不會只是個人活動。玩雙機遊戲、一起看電影、一起做創意專案，開始新的嗜好、主題或興趣（跟國家、運動、某種藝術形式、遊戲、超級英雄、動物、或某種音樂有關），然後一起花時間在線上。讓這個活動變得有趣，不要有測驗、小考或任何苛責言語，最理想的是讓孩子自己選擇主題，而你有最終發言權。

先考慮到如果孩子容易出現攻擊性行為或焦慮，任何電玩遊戲或其他素材都有可能讓情況惡化。舉例來說，觀看太多細膩描寫恐攻、暴力、死亡或瀕臨死亡的創傷或事件，有可能加深兒童早期的焦慮和恐懼。

瞭解到只有解釋遠遠不夠。家長們可能會認為只要告訴孩子危險在哪，提供一些口頭上的解釋就好。沒錯，向孩子解釋的好處遠超過花在螢幕上的時間，然而只有解釋為什麼父母要管控其實還不夠，並不是個改變孩子行為的有效方法。

監控孩子兒童時期和青少年時期的使用時間。這有助於避免孩子染上你不想他們擁有的惡習，然而這並不代表無所不在的監控，相反地，你要知道他們正在做什麼、和誰一起，另外直接參與孩子的活動就像心靈健康疫苗一樣，可以避免他們出現壞習慣或偏差行為。（如果你想要進一步的幫助，網路上有一些有用的指導方針，有兩個特別完整的是來自SafeKids和美國兒科學會。）

建立行為模範。父母有時候做的事其實是他們不想要小孩從事的活動：和陌生人玩暴力線上遊戲，看色情影片（孩子可能只是恰好看到），或是明明在同個房間卻各自滑手機。因此建立模範非常重要

總而言之，數位媒體給父母帶來新的憂慮和擔心，我們都能理解，然而，父母能用來影響孩子的正面方法還有很多，將數位媒體的使用納入家庭活動，並最大限度地發揮這些新技術帶來的好處。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰