讓瘧疾成為過去式，世界各國都應該做到這三件事

本文作者為流行病學家,同時也是比爾與美琳達・蓋茲基金會瘧疾防治團隊計畫的一員。她過去在全球衛生領域有相當豐富的經驗,也是Foreign Policy Interrupted的會員。

瘧疾侵擾人類長達數千年,這種寄生蟲傳染病透過特定種類的蚊子在人類間傳播,對全球近一半的人口造成威脅。

世界衛生組織(WHO)曾於1960年代試圖根除瘧疾,儘管在部分國家有所斬獲,但由於日漸增加的抗藥性,且並未持續聚焦非洲的處境,最終仍無法達成目標。每年的4月25日是「世界瘧疾日」(World Malaria Day),這一天所有瘧疾防治團體會回首過去的歷程,並聚焦未來的挑戰。今年的世界防治瘧疾日更是振奮人心,因為大英國協53國的領導人允諾在2023年前將會使大英國協境內的瘧疾病情減半。

自2000年以來,每年瘧疾致死的人數已減少了超過一半。然而,2017年的《世界瘧疾報告》(World Malaria Report)卻首度發現,死亡人數遞減的趨勢已進入穩定期,甚至在漠南非洲等區域不減反增。為了達到根除瘧疾的目標,全球所有國家皆需要有所進步。

只要瘧疾繼續存在,其他衛生與人類發展的挑戰不僅將懸而未決,甚至會越發惡化,使得疾病、貧窮與衝突的惡性循環永久上演。為了讓瘧疾成為過去,以下三件事是世界各國都應該做到的:

1. 發展與應用新興的地圖繪製技術

高階的資訊與通訊科技部門鮮少被充足地應用於因應全球衛生挑戰,當然也包含消除瘧疾。這裡的「進步」包含說服金主與研究計畫關注科技帶來的潛在幫助,同時也須確保科技公司持續為發展中國家的消費者生產適合他們的產品。

瘧疾控管計畫的人員要如何知道自己已將救命的介入措施交付感染區域內的所有家庭?即是透過繪製每個家計單位的所在位置。傳統的做法是以實際造訪區域內的每一個家戶來製作地圖,但這不僅耗時,費用也更加高昂。

科技的發展會讓這個過程變得更快、更方便。如果你打開Google地圖來檢視西雅圖、東京或巴黎的街景,你能清楚看見建築物細部的外廓,以及在區域內營運的企業的資訊。但當你站在寮國偏鄉的街道上,如果這樣的地方當前沒有收錄在地圖裡,這就是完全不同的狀況。

一年前,要在世界上許多地方精準地偵測建築物幾乎是不可能的。但機器學習演算法(machine-learning algorithm)的應用透過「全球根除小兒麻痺計畫」得以擴張,現在這項科技正被應用於非洲南部、東南亞與中美洲的瘧疾消除上。

這凸顯了衛星影像與科學數據開放近用的重要性,如此一來全球頂尖的專家才能著手解決最令人困擾的難題。

2. 媒合各種非傳統的資金夥伴,以「創新思維」因應瘧疾

穩定根除瘧疾所需的資金,對整個公衛系統而言具有潛在的漣漪效應。

如果一個國家消滅了瘧疾,它任職於疾病管制與實驗計畫的人員就能把焦點轉向其他常見的疾病。相反地,如果一個國家的衛生系統過於衰弱,以至於它無法有效地察覺疫情爆發並予以回應-特別是像茲卡或伊波拉病毒這種以發燒為主要症狀的疾病——那麼,這種疾病威脅到的便是全球衛生安全。我們在西非看到的伊波拉危機正是此種狀況,疫情的爆發使得西非各國的衛生系統不堪負荷,甚至無力應付原本常見的衛生問題,使得瘧疾得以藉機復甦。

募得充足的瘧疾根除資金是至關重要的,因為這將有助建立並強化國家的衛生體系。打擊瘧疾預計每年需要60億美元,現在我們僅有一半,這還不包含研究與持續發展殺蟲劑與抗抗藥性藥物的資金。

這就是為什麼我們不能只想到研發新的器具與措施。所謂的「創新」係指匯集一群對的(通常是非傳統的)夥伴、朝向對的方向來解決問題。

其中一例乃是「中美洲與多明尼加區域瘧疾消除倡議」(Regional Malaria Elimination Initiative for Mesoamerica and the Dominican Republic,於達沃斯〔Davos〕宣布成立)的建立。這對瘧疾防治團體而言是個重要的里程碑,因為此項混合式的財政機制首度利用了包含政府單位、貸款與來自國際的捐贈者所提供的資金來運作。何不把這套機制應用到其他區域呢?

3. 將介入措施鎖定於瘧疾高風險區域

瘧疾是一種由「不平等」 所致的疾病,經常發生於最脆弱的群體之間。因此,「一體適用」的政策是不夠的。隨著國內的瘧疾病例越來越少,疾病在國內也就不會平均地分布,而政府便必須將其介入計畫鎖定在更小的地理區內。

這比聽起來還要難上許多。瘧疾的存在是基於多個因素之間複雜的動態互動關係:導致疾病的寄生蟲、將寄生蟲傳播到人類身上的蚊子、人類所居住的環境、介入措施在不同背景下的效果,以及若干國家的衛生體系與政策等。

國家需要關於上述所有因素必要的資訊,並透過數學模型與分析來引導計畫在不同地方執行。筆者現在人正在海地參與該國主導的計畫,並與一群夥伴協作。此計畫或將成為資料導向決策(data-informed decision making)的範例,有效加速消滅瘧疾的時程。

使用這些措施與方法能夠藉由確保將介入措施鎖定於瘧疾風險最高的地區來為政府節省成本。我們正在從過去的根除計畫中汲取經驗,這項技術曾成功應用於天花的根除,而現在也使用於全球根除小兒麻痺計畫當中。

為了使瘧疾人數持續減少,世界各國的努力不能一如往常。現在該是善加利用所有資源,一舉根除瘧疾的時候了!

