委內瑞拉國幣不值錢，難民用來編織提袋賺美元

文： Wes Michael Tomaselli

翻譯：吳舜文

在哥倫比亞境內一座漫天塵土的小城邁考（Maicao），四名男女蜷聚在一塊陰涼的水泥地上，組成一道生產線。其中一人解開橡皮筋綁著的紙鈔堆，旁邊的人將紙鈔對折，下一人再把紙鈔對折再對折。最後，生產線上的最後一人將摺好的紙鈔編織成手提袋。整個過程大概需要八個小時，每個提袋由500張總價值低於50分美元的鈔票組成，而它們最後以12美元的零售價賣出。

負責這門生意的年輕男子奧蘭多・席爾瓦（Orlando Silva）說道：「要不是有這些編織袋，我可能會餓到不行。」他要求《時代雜誌》在文章中使用假名，因為他擔心他自身的人身安全。席爾瓦於2017年1月來到邁考街頭，這是個距離委內瑞拉邊境僅7英哩的哥倫比亞北方小城。當時他身無分文、沒有護照，也沒有地方可以安身。

如同許多逃離國家經濟危機的委內瑞拉人，26歲的席爾瓦又餓又窮，在北哥倫比亞種滿牧豆樹的瓜希拉省（Guajira）流浪了好幾個月。而在他來到這裡一年之後，他總算找到可以賺點錢的機會：編織袋的生意。

然而，席爾瓦並未使用軟皮革或細絲線，而是選擇了完全不同的材質來製作提袋。他將一文不值的委內瑞拉玻利瓦（bolivares，委內瑞拉通膨率極高的鈔票貨幣）編織成皮包、提袋，以及錢包，現在席爾瓦能賺到足夠的錢來餵飽自己。通常他會使用兩到三種面額的鈔票來編織一個袋子—面額25,000至50,000玻利瓦的500張鈔票，但它們的實際價值僅10到20分美元。

他的客戶多來自波哥大（Bogota）、麥德林（Medellin），或從其他城市來到邁考，而邁考也正因其泛濫的便宜走私貨而聲名狼藉。（席爾瓦與其他人要求匿名時，聲稱委內瑞拉的國民衛兵正在邁考搜索異議份子，他同時擔憂自己新開張的生意會影響日後返回委內瑞拉的機會。）

席爾瓦的新生意反映了委內瑞拉悲劇的通貨膨脹。據當地彭博社的指數顯示，目前委國的年通膨率已達10,500％，且國際貨幣基金（IMF）預測，該數值將在年底飆升至13,000％。委內瑞拉的經濟崩潰是多年來過度依賴石油收入，以及社會項目的過度支出所造成。

2013年，新任當選總統尼古拉斯・馬杜洛（Nicolas Maduro）為挽救政府支出的赤字開始大量印鈔。國際計量經濟學會（Econometrica，位於委國首都卡拉卡斯）的金融分析師漢戈・加希亞（Henkel Garcia）表示：「這是對付惡性通膨所調製的完美雞尾酒。」他亦補充道：「玻利瓦已死，委內瑞拉需要新的貨幣。」

自馬杜洛當選以來的經濟危機，迫使約150萬名委內瑞拉人因政治迫害、長期食物短缺，以及醫療資源不足而逃離家鄉。身材瘦高的席爾瓦頂著一身骯髒衣服和破舊涼鞋說道：「我離開是因為國家的經濟已經不穩定到，即便你拼了命工作，卻只換來少許的錢，每個月只能勉強過活。」

委內瑞拉的局勢意味著哥倫比亞正面臨邊界的人道危機。

美國在今（2018）年4月份承諾，向聯合國難民署提供1,600萬美元的人道援助以解決委內瑞拉的危機，但該機構表示，尚需3,000萬美元才能滿足移民與難民的需求。聯合國難民署駐哥倫比亞辦事處擔憂，光是今年就可能有170萬名委內瑞拉人逃離邊境，是2014至2017年估計出150萬人的兩倍之多。聯合國難民署駐哥倫比亞代表約瑟夫・梅爾科斯（JozefMerkx）表示：「惡性通膨絕對加劇了出逃的情況。」

Photo Credit:Reuters/達志影像

邊境危機

邁考的街頭刻劃出一幅絕望的景象。距離製作手編提袋的不遠處，一群委內瑞拉的娼妓朝路人瞥了瞥眼。夜幕降臨，一輛輛老爺車載滿窮困又疲憊的移民，經過數小時蛇行於沙漠中的非法小徑（有超過數百條），最終駛進城裡。根據聯合國難民署調查，最近期的一波移民—即自2017年初抵達的移民—比以往更為窮困與飢餓，因此也更加脆弱。

邊境官員指出，他們收到一些在非法路徑上發生的歧視、性侵與暴力事件，其中包括一名年輕女孩在報告中聲稱，她在路途中遭到武裝份子性侵，並被強迫觀看另一個移民女孩遭受處決。哥倫比亞正進行人口調查以更好地掌握這波的危機。儘管如此，聯合國難民署表示，對於委內瑞拉人日益增加的不可預見狀況感到十分擔憂，並強調保護這些移民的迫切需要。

在鄰國巴西，聯合國難民署已為湧入巴西北部約50,000至70,000的移民，設置庇護所及營養援助，但哥倫比亞才是首當其衝的移民湧入地。哥國是世界上不平等程度最高的國家之一——失業率達9％，且超過50％為非正規勞動力。這使得接納貧困又急需工作的委內瑞拉移民，成為哥倫比亞領導人的一大挑戰。

目前估計已多達550,000名委內瑞拉人進入哥倫比亞，其中約60％的人被歸類為「非正規」（irregular）人員，席爾瓦正是其中之一。這些人沒有護照，因此無法在此申請正式的證明文件。

哥倫比亞政府向170,000名持有護照的移民提供保障他們基本權利的特殊身分，這些權利包括使用哥倫比亞的醫療服務以及工作權。然而，剩下無法持有護照的人，等待他們的則是懸而未決的命運。自今年2月起，哥倫比亞便開始將沒有證件的移民驅逐出境，而席爾瓦擔心自己即將成為下一個。

馬杜洛政府堅決認為，美國正發起針對委內瑞拉的經濟戰爭。言辭的背後，馬杜洛已於今年連續了調漲三次最低工資，並計畫在6月推出新貨幣。這些舉措似乎意味著貨幣供給量將更勝於前，亦即更高的通貨膨脹。若真如此，像席爾瓦這樣的移民將會有更多無用的鈔票來製作編織袋。

在邁考塵土飛揚的人行道上，席爾瓦稱只要有這些編織袋，他就能夠「捍衛自己的生活」，但接著又補充道，他賺的仍不足以提供自己一個棲身之所。自一年前他出現在邁考街頭後，便一直睡在大街上，賺來的錢也都分給同夥，但他表示：「至少足以餵飽自己。」

即便如此，席爾瓦仍害怕被逮捕。帶著一股狂妄的語氣，他說他可是冒著坐牢10到30年的風險，因為委內瑞拉的法律不允許貶損國幣。「這可是有悖於委內瑞拉愛國主義的罪行。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航