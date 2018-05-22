學習第二外語，錯過就無法再達到完美流利的年齡：十歲

文：Jamie Ducharme

譯：許睿洋

大家都知道學習第二外語的難度會隨著年齡增長而增加。在一項最新的研究中，科學家精確地指出了錯過就無法再達到完美流利的年齡：十歲。

這項發表於知名期刊《Cognition》的研究發現，如果語言學習者在十歲以後才開始學習第二外語，那麼他們「幾乎不可能」達到如母語使用者的流利程度，但此現象跟這個的年齡語言能力下降應該沒有關係。此研究的共同作者、也是波士頓大學心理學助理教授約書亞・哈特休恩（Joshua Hartshorne）表示：「你的語言學習仍然快速，只是你的時間不夠多，因為人的學習能力在17或18歲左右就會開始下降。」而研究中也提到，那些在十歲以後的幾年內開始學習語言的人仍然能夠對該語言相當精熟，但較不可能達到完全流利的境界。

哈特休恩表示，為什麼學習能力下降會發生在成年初期仍是個未知數。可能的解釋包含大腦適應性（brain plasticity）的改變、進入職場或大學後生活習慣的改變、或隨著年齡增加，被迫學習的新事物也增加（雖然有些可能看起來很愚蠢）等等。

雖然這聽起來可能有點令人挫折，畢竟對許多語言學習者而言，十歲可能早已是過去式；但瞭解到語言學習的黃金時期要比原本想像的更長，對科學家而言可是振奮人心的消息。有些科學家原先認為語言學習的黃金期在出生後不久就會結束，有些則認為僅到青春期初期。和上述的預測相比，17或18歲（即語言學習能力開始下降的時候）便相對較年長。

這項研究使用了特殊的方法來完成。為了將研究所需的大量、來自不同國家的受試者彙編在一起，研究人員設計了一款便於使用的文法測驗，並試圖讓它在網路上瘋傳。這個十分鐘的測驗稱為「Which English?」，透過回答英文文法的相關問題，該測驗會依結果猜測使用者的母語、方言或國家。測驗的最後則會詢問使用者真實的母語、是否及學習外語多久，以及來自哪個國家。

這樣的方法奏效了。這項測驗不僅在臉書上被分享了超過300,000次，它也登上了美國社交新聞網站Reddit的首頁，並成為美國知名討論版4chan的熱門討論串。超過670,000人次的參與給了研究人員極大的數據，包含各年齡層的英語母語與非母語使用者，其中有些人還會其它種語言。分析使用者的答案與錯誤讓研究人員能針對語言學習異常精確地得到結論。（哈特休恩目前正在主導其他公開的線上語言實驗。）

除了語言學習的黃金期之外，哈特休恩也表示，該測驗的結果明確地顯示，學生把自己完全沉浸在語言學習的環境中會比單純在教室內學習進步得更多。雖然他知道這是紙上談兵，但「身為成年人，最好能夠搬到那個國家去學習語言，而不是僅透過學校上課。」

如果離鄉背井、重啟新生活不在你的選項中，哈特休恩建議應該盡可能擬造一個身歷其境的學習環境——即設法與母語使用者來場真正的對話，而不是只透過課本學習語言技巧。他表示，如果你能這麼做，即便你已是成年人，就算最後無法如母語使用者一般完美流利，也非常有機會在口語表達上變得相當精熟。

哈特休恩說，這對那些離學生時期相當久遠的人來說應該是個鼓舞人心的消息。即使你不太可能完全流利地使用童年後才學習的語言，但成人的大腦要比研究人員原先預期的要更善於學習。

哈特休斯說：「我們正在試圖找尋大腦適應性在後青春期、青年或壯年時期不會開始降低的可能性。身為一名科學家，發現新大陸總是非常有趣的，但這也提醒著我們要對未知的事物非常謹慎。這讓我思考，究竟還有什麼事是我們不知道的？」

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責任編輯：潘柏翰

核稿班級：翁世航