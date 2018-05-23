火山爆發產生的大量「火山煙霧」究竟有多危險？

文：Jamie Ducharme

譯：許睿洋

一想到夏威夷，第一個浮現的通常會是潔淨的白色沙灘與清澈湛藍的海水。然而，與這般風景如畫形成對比的便是坐落於夏威夷大島（Big Island）的奇勞亞火山（Kilauea Volcano）。本周（編按：原文發表於5月9日該周），奇勞亞火山大量地噴發，關於火山煙霧（vog）警訊的報告也隨之產生。

奇勞亞火山自1983年開始持續爆發以來，每天都會噴出至少300公噸的二氧化硫氣體，發電廠與工業製造等運作也會製造這種污染氣體。根據一篇2016年發表於知名期刊《Environment International》的報告，奇勞亞火山噴發出的二氧化硫大約等於整個中國排放量的5% 至10%。而在經過像上星期那樣的大量爆發後，二氧化硫的排放量更成倍速增加。

夏威夷大學約翰伯恩斯醫學院（University of Hawaii’s John A. Burns School of Medicine）的藥學與呼吸健康教授、也是該篇報告的第一作者伊麗莎白・譚博士（Dr. Elizabeth Tam）表示，地質學家在火山周圍測得超過100 ppm的二氧化硫，這是一個具危險性甚至足以致死的水平。譚博士說：「這是一個非常高的水平，而這便是為什麼火山附近的居明需要被疏散。但我必須說，有時候大島上許多地方的二氧化硫濃度其實是比環境保護署（Environmental Protection Agency）的安全標準更加安全的。」

根據美國地質調查局（U.S. Geological Survey, USGS）的說法，二氧化硫本身就具有毒性，但它也能和大氣中的水氣、氧氣、塵埃與陽光作用，形成「火山煙霧」。幾乎成為大島常態的火山煙霧會惡化氣喘與其他呼吸道疾病，同時刺激眼睛、鼻子、喉嚨與肺部，也會造成類似感冒、肺炎，以及頭痛與極度疲勞等症狀。

當大氣中含有大量水氣時，二氧化硫也會形成酸雨，侵蝕人們的財物並汙染飲用水。而據CNN報導，由於周四和周五預計降雨，酸雨看起來很有可能降臨大島。由於火山爆發帶來的立即威脅以及空氣中不斷上升的二氧化硫水平，主掌公共衛生的官員已下令居住於奇勞亞火山鄰近區域（如雷拉尼裝園區〔Leilani Estates〕）的居民盡快疏散。譚博士也指出，由於岩漿會燒毀房屋與其他財物，其他的汙染物也可能伴隨著二氧化硫與火山煙霧飄散在空氣中。

然而，根據夏威夷公共衛生局的即時數據，大島上其他區域當前的空氣品質不是「良好」就是「中等」。這是因為，儘管奇勞亞火山及其火山口周邊的二氧化硫濃度極高，但信風把這些氣體吹散了，主要吹到了島嶼的後方。譚博士說：「沒錯，雖然火山口周邊的情況很惡劣，但是（二氧化硫氣體）通常會被這些宜人的信風吹散。」

信風確實將汙染物吹散，讓空氣品質維持在大致上可被接受的範圍內。但美國地質調查局「火山危險性研究計畫」（Volcano Hazards Program）的助理籌畫員維多利亞・艾維莉（Victoria Avery）表示，這意味著有時候可能會影響到不是住在大島上的居民。艾維莉說：「信風甚至能將汙染物吹散到歐胡島（Oahu）等島嶼，造成居民呼吸上的痛苦。火山煙霧易於遠播的特性，非常容易在夏威夷各島嶼造成健康危害。」

然而，儘管高濃度的二氧化硫與火山煙霧令人相當擔憂而使得雷拉尼莊園的居民必須疏散，但譚博士表示，有證據指出居民日復一日地暴露於火山煙霧中，其對身體的傷害其實比吸入其他汙染物（如汽車廢氣）還要小。人為的空氣汙染物被認為與心血管和呼吸道健康的惡化，以及與早死有關。在耶魯大學2018年1月的一份報告中，研究人員甚至將空氣品質稱為「公共衛生的首要環境威脅」。而關於暴露於火山煙霧的副作用則沒有那麼明顯。

譚博士說：「許多研究指出，相較於交通空汙對呼吸道和心血管造成的影響，單純的火山煙霧（尚未與房屋、汽車燃燒後的氣體以及汽車廢氣混合之前）對人體的影響其實相對溫和。」她的研究發現，雖然火山煙霧會加劇原本就有氣喘的患者的症狀，但它在奇勞亞火山周圍並未增加兒童罹患氣喘的病例。然而，夏威夷罹患氣喘的比例確實高於平均值。

因此，譚博士表示，雖然二氧化硫是人為空氣污染的來源之一，但奇它會產生濃煙的物質（例如燃燒煤炭與石油的副產品）可能才是造成人體危害的主因。另外，譚博士說道，有些人對火山煙霧就是比其他人還要敏感，每個人上呼吸道形狀的不同，以及其堵塞的程度，都可能影響對火山煙霧的反應。

氣喘或其他呼吸道疾病的患者最好應該避開火山煙霧，但其他人可能能夠吸入火山煙霧而僅有些許顯著的症狀。她說：「如果你拿100個人為例，一定會有各種不同的敏感程度。有些人會出現各種症狀，有些則不會。」總的來說，譚博士表示人們應該盡可能避開火山煙霧，但它可能不會造成過於嚴重的症狀與警訊。她說：「我們當然不該在這些煙霧中打滾，但還有比它更糟的東西。」

© 2018 Time Inc.版權所有。經Time Inc.授權翻譯並出版，嚴禁未經書面授權的任何形式與語言版本轉載。

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航