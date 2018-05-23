梅根婚禮不找姐妹淘當伴娘，只因為感情實在太好了

文：Lena Grossman

翻譯：劉松宏

5月19日，哈利王子（Prince Harry）與梅根．馬克爾（Meghan Markle）在聖喬治禮拜堂（St. George’s Chapel）舉辦的皇室婚禮；此前英國皇室居住的肯辛頓宮（Kensington Palace）持續為社會大眾更新這段姻緣的最新消息，包括女方父母在這場婚禮中所扮演的角色。

新聞秘書傑森（Jason Knauf）宣布，由於「梅根的朋友圈感情很好很緊密，且她不想為朋友們排序」，所以梅根將不會設置首席女儐相（伴娘），因為這好似在挑選出「最好的一個」朋友。

Today we have provided an update on the Wedding of Prince Harry and Ms. Meghan Markle.



Read the full statement here: https://t.co/bhrPnJtrNm — Kensington Palace（@KensingtonRoyal）2018年5月4日

許多皇室婚禮愛好者都把目光焦點集中在梅根未來的妯娌劍橋公爵夫人凱特王子妃（Catherine, Duchess of Cambridge）身上，認為她可以作為首席女儐相。

其他人推測若首席女儐相並非凱特，那麼該職位將會由梅根的朋友潔西卡（Jessica Mulroney）擔任。根據《浮華世界》（Vanity Fair）的報導，潔西卡是梅根．馬克爾的「婚禮幕後策畫人」，以及她最好的其中一個朋友。

“This wedding will be guided by tradition, allowing everyone to celebrate what makes Royal Weddings so special, but also one which reflects the personalities of #HarryandMeghan” - Kensington Palace



Huge #RoyalWedding media briefing thread begins NOW?? pic.twitter.com/bUxQEJ4eS6 — Omid Scobie（@scobie）2018年5月4日

「這場婚禮將遵循傳統，允許每個人前來道賀，這便是皇室婚禮之所以如此特別的原因，但其也反映了哈利與梅根的個人特質。」肯辛頓宮發表的聲明。

梅根沒有在婚禮上設置首席女儐相，宮殿的助理解釋道：「她擁有一群關係十分團結緊密的朋友，且不想為他們排序。他們都十分活躍地投入幫助她準備這場婚禮。」

4月26日時，肯辛頓宮宣布，威廉王子將擔任哈利王子的伴郎，如同2011年時哈利曾為他哥哥的婚禮所做的事。

儘管梅根將不會設置首席女儐相，威廉王子與凱特王子妃的孩子喬治王子（Prince George），以及夏綠蒂公主（Princess Charlotte）在這場儀式中扮演正式的角色，其中夏綠蒂公主是眾多伴娘之一。梅根不找朋友，轉而邀請小朋友擔任伴娘，不僅不用破壞好姐妹情誼，婚禮上還可以吸引大家目光。

喬治與夏綠蒂曾於2017年在他們阿姨琵琶・密道頓（Pippa Middleton）的婚禮上擔任花童。新出生的路易斯．亞瑟．查爾斯王子（Prince Louis of Cambridge）則太年幼而無法勝任花童的職務。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航