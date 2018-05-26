川普退出伊朗核協議，如何危及美國的國家安全？

文：Kelsey Davenport（美國獨立無黨派軍備控制協會〔Arms Control Association〕防止擴散政策部門主任）

譯：Wendy Chang

2015年所簽訂的伊朗核協議阻斷了伊朗發展核子武器的路，解決中東長久以來造成不穩定局勢的危機。但日前川普（Donald Trump）總統魯莽又不負責任的決定將危及這份協議。他退出伊朗核協議的舉動其實損害美國國家安全利益，並有可能引起國際社會無法承受的核子危機。

川普退出協議的理由漏洞百出，也忽視聯合全面行動計劃（JCPOA）的價值，可是這份協議的基礎並非謊言，也不如他所說的協議在七年之後會「失效」。相反地，它對於最敏感的核武活動施加了各式各樣的限制和禁令，同時也需要有持續有利的國際監督，才能察覺和阻止伊朗重建他在2004年以前達成了核武成就。

錯誤的理解

就防止核子武器擴散的層面而言，2015年的伊朗核協議可算大成功。在JCPOA執行之前，伊朗能在兩、三個月內為核子武器製造足夠的濃縮鈾，如果德黑蘭決定做核子彈，國際社會就會努力阻止它。

協議在生效十年後，還會延長12個月，限制伊朗製造濃縮鈾的機器剩三分之一，濃縮鈾的儲備量也大幅縮水。2015年開始協議還納入最具侵入性的監督和查核制度，如果國際原子能總署發現非法核子活動的證據，所有的場所甚至軍事基地都必須要關閉。

同時伊朗可以稍微緩解因經濟制裁帶來的壓力，美國和談判夥伴們也承諾不會在施以核武相關制裁，可是這個承諾在川普宣布美國將繼續制裁之後遭破壞。

毫無疑問地，伊朗正努力履行協議中的承諾。國際視察員已經回報十次，表示伊朗正遵守協議規定下的各項限制。川普宣布退出協議並指責伊朗說謊的隔日，國際原子能總署負責人重申伊朗正在實踐協議條款。即使是批評這項協議的人——美國國務卿邁克龐佩（Mike Pompeo）也承認沒有證據顯示伊朗違反協議。總之，川普重新實施制裁並沒有合法的基礎。

而川普的另一項論點——該協議七年來一直在為伊朗的核武鋪路，立論基礎也有缺陷。他低估了協議中永久性監督機制和禁令的價值 ，而這兩者恰是防止核武擴散的銅牆鐵壁，儘管在協議施行十年之後將放寬伊朗製造濃縮鈾的限制，但其他關鍵的禁令、監測和查核機制仍會存在。

替代方案並不存在

川普的決定之所以危險是因為他在處理伊朗核子問題上並沒有「替代方案」，他追求所謂「更好的」協議，但至今仍是個謎，而退出現有的協議不僅孤立更打擊其信譽。他希望利用制裁強迫伊朗在既有的協議下同時接受新的條款，但美國在協議中的夥伴——特別是歐洲夥伴已經拒絕了他的提議。

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這些國家，特別是歐盟，也擁有強大的工具來阻止美國針對現有合法的伊朗生意進行制裁，並維持現有的協議。但關鍵是他們必須要儘速向伊朗證明留在協議中仍有經濟利益。

伊朗總統魯哈尼（Hassan Rouhani）表示雖然美國重新進行制裁，但伊朗仍會繼續遵守協議條款。也許魯哈尼有能力避免短期危機，可是如果歐盟、俄國、中國無法提供經濟援助，伊朗也會重新評估這項決定。如同伊朗外交部長查瑞夫（Mohammed Javad Zarif）於4月22號表示，如果「協議給予的利益開始消失，那麼伊朗就沒有任何理由繼續留在協議中。」在川普宣布撤出協議後的5月8日，伊朗精神領袖哈米尼（Ali Khamenei）採取更強硬的態度，他表示他並不信任協議中的歐洲國家，如果他們無法提供確實的保證，那麼伊朗就不會繼續留在協議中。

如果伊朗採取行動決定恢復核武，就有可能快速退回2013年的情況——他們有能力在兩、三個月內就製造出可供核武使用的原料，然而這次美國就不會再有國際社會支持，無法有人相挺制裁、談判，並達成協議。

衝擊超越國界

川普的決定不只影響伊朗，防止核武擴散的影響早已超越伊朗邊界，如果協議破局而伊朗重新開始核武活動，非常有可能引發區域危機。當伊朗的核武計畫受到限制、被大家檢視時，中東地區的軍備競賽大幅地減少，但如果沒有限制和監察員，都有可能刺激沙烏地阿拉伯等國發展和伊朗相當的核武實力，製造核武器材。

川普即將和北韓領導人進行歷史性會面，討論朝鮮半島去核化問題，經過去年兩方劍拔弩張的情勢，這場峰會是貨真價實的機會，減緩北韓造成的威脅，然而與伊朗不同的是，北韓實際上擁有能夠瞄準美國的核武和導彈。

但川普違反伊朗核協議，將使與北韓的談判更加困難。川普此舉無疑是向金正恩發出一個訊息：即便協議已經達成、北韓也遵守條款，華府方面也不保證會履行承諾。這可能會增加北韓的談判優勢，讓川普更難抓住機會、要求北韓走上去核化之路。

川普決定推翻核子協議，恰恰蠶食了防止核武擴散的努力，但美國不需要、也負擔不起一場核戰，華府基本上也想不出來其他方法可以阻擋川普造成的危機，如果這個世界想要防止川普造成嚴重後果，國際社會就要想辦法站出來。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九