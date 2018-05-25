該如何戒掉自己對咖啡因的依賴？

文：JAMIE DUCHARME

譯：張書豪

根據美國咖啡協會（National Coffee Association）的資料顯示，大約有64％的美國人每天喝咖啡。從許多方面來說，這是一個健康的習慣，因為研究發現，咖啡可以延長壽命，降低罹患第二型糖尿病、心臟病等疾病的風險。

可是當這個習慣從愉快的提神飲料變為每天的必需品，這項健康均衡的方程式就變得更加複雜了。

阿肯色大學（University of Arkansas）醫學精神病研究所的助理教授梅里德斯．阿迪克特（Merideth Addicott）指出，人會對咖啡及其他含咖啡因的飲料（例如茶、碳酸及能量飲料）產生依賴。過去一直從事咖啡因研究的阿迪克特說，咖啡因並不像毒品和酒精那樣會讓人真正上癮，然而研究證實，當人要停用它時，的確會讓人經歷從忍耐與依賴到戒掉的煎熬過程。

以下是你需要知道的有關咖啡因依賴（caffeine dependence）的事以及如何戒掉這個習慣。

你怎麼知道自己有沒有咖啡因依賴？

阿迪克特指出，比起關心每天實際的咖啡因用量，你更該注意它是如何影響你的日常生活。所以沒有一個準確的咖啡因攝取量代表著將造成問題。阿迪克特說，相反地，更要注意的是，在人們日常生活裡，當他們想要卻得不到咖啡因的時候，他們可能會覺得沮喪。阿迪克特補充，「判斷是否有咖啡因依賴，比較像是透過一個主觀的標準來衡量。」

即使如此，大部分專家還是建議成年人每天攝取的咖啡因不超過400毫克（大約是四杯咖啡的含量）。依據梅約診所（Mayo Clinic）的醫療統計報告，如果你喝咖啡的量經常超過上述建議，可能會有下列的副作用：包括睡眠干擾症狀、偏頭痛或其他頭痛毛病、心跳加快、肌肉顫抖、易怒、神經質及胃部不舒服。對某些人而言，即使攝取少於這個含量也可能產生這些副作用，因為對於咖啡因的耐受性因人而異。

阿迪克特指出，當你某天沒有喝到咖啡，而身體歷經了一些副作用，且對於減少你的咖啡因攝取量感到困難，或是無法調適自己的日常生活且覺得全身不舒服與心緒不佳時，這些跡象就表示你可能已經對咖啡因產生依賴了，此時你應該要考慮減量。

該如何擺脫咖啡因依賴？

阿迪克特說，最難也是最重要的一步就是，說服你自己從一開始就不需要咖啡因。很多人會覺得要在學校或工作上獲得成功，咖啡因是必要的，可是實際上咖啡因對大腦或認知能力並沒有產生重大的影響，事實上，咖啡因依賴與它被人們所認知的效果密切相關。

阿迪克特說，「當你每天喝一定量的咖啡因，你的身體也慢慢習慣了，並保持正常的基本表現，一旦當你沒有攝取到足量的咖啡因，你會經歷戒斷期，實質表現水準會降低。所以你因此覺得咖啡因有很強的效果，可以提昇你的專注能力，然而真的不是如此，它只是讓你回到你正常表現的水準而已。」

阿迪克特說，一旦你認清且打破這樣的循環，即便沒有穩定且持續地喝濃縮咖啡，你還是能獲得同樣的結果。當然，說起來容易做起來難，而且很不幸地，阿迪克特說，唯一可行的方法就是讓自己慢慢地但是堅定地戒掉含咖啡因飲料。

把咖啡換成半咖啡因或不含咖啡因的飲料可能會有幫助，或是當你感覺想睡的時候，在辦公室走一走，或做點其他動動筋骨的活動也可以。不過在某些時刻，阿迪克特說：「你必須咬緊牙關挺過去，而且忍受戒斷的苦。」你可以預想可能會出現下列症狀，如頭痛、疲勞、易怒及注意力不集中，可是當你適應了新的習慣後，這些症狀應該就會消失，梅約診所也指出症狀通常會在幾天內消退。

咖啡因依賴有那麼嚴重嗎？

有可能，因為除了過量使用咖啡因所造成的副作用，以及碳酸、能量飲料或咖啡飲料中含有糖或人工甘味劑這件事，咖啡因依賴可能是潛在問題的一個徵兆，就像是其他的藥物濫用失常（Substance use disorder）。阿迪克特表示，「也許這也是輕度憂鬱的症狀，而你利用咖啡因設法讓你的注意力更集中，或你對自己的工作表現感到焦慮時，攝取咖啡因設法讓自己好過些。」阿迪克特還說，「與醫療照護專業人士交談，可以更深入那些與咖啡因攝取量有關的困擾、事情。」

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航