擁有你身家資料的網站，可有保護好你的密碼？

文：Megan Leonhardt

譯：許睿洋

現今，大多數的旅客會在線上完成旅遊行程與住房的預訂，更有超過三分之一的人會透過智慧型手機來完成所有安排。然而，這些訂房網站真的有認真看待個資安全嗎？

從密碼管理器團隊Dashlane的最新報告結果看來，它們並沒有非常認真——至少在密碼保護的部分是如此。該報告作者之一的雷恩・馬千特（Ryan Merchant）表示，儘管企業在安全保障上都有層層關卡，但密碼是「第一道防線，也是被遺忘的無名英雄」。

在55個Dashlane測試的旅遊預定網站中——其中包含了所有美國主要的航空、租車與郵輪公司，只有租屋網站Airbnb在密碼保護的資安政策上獲得頂尖的評價。夏威夷航空（Hawaiian Airlines）、希爾頓酒店（Hilton）、萬豪國際（Marriott）、皇家加勒比國際郵輪（Royal Caribbean）和聯合航空（United Airlines）等，也通過了Dashlane的測試。

然而，有多達89%的網站無法通過測試，包含知名訂房網站Expedia和Orbitz。而挪威郵輪（Norwegian Cruises）評價最差，在Dashlane的分析報告中敬陪末座。然而，Expedia、Orbitz和挪威郵輪，並未對此報告做出立即回應。

馬千特說：「都已經2018年了，如果還有公司沒有為它的用戶實施基本的安全規定，這會是一件令人匪夷所思的事。」

Dashlane團隊分析了受試網站是否遵循特定的密碼註冊原則，例如需超過八個字符，以及規定用戶使用字母與數字組合的密碼。同時，也測試這些網站是否允許強度極弱的密碼，如「12345」或「password」。由此，Dashlane也評估這些網站是否向用戶顯示他們所設定的密碼係強係弱，以及是否會寄認證信件到他們的帳戶。

最後，如果該網站提供「雙因素認證」（two-factor authentication）的話，便能得到更高的評分。但受試的公司中僅有兩間這麼做，分別是Airbnb和Booking.com。

馬千特表示，Dashlane團隊檢視這些公司的密碼規範與法規，因為這是一家公司在資訊安全上最透明的部分，畢竟我們很難知道它們背地裡究竟如何運作。再加上，用戶無法決定這些公司如何保護他們的資料免於駭客竊取，他們唯一能決定的，便是擁有一個高強度密碼。

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另外，一間公司如何對待用戶的密碼，可在其整體安全上透露出更多訊息。舉例而言，未通過Dashlane測試的Orbitz上個月正遭遇了用戶個資外洩的危機。據該網站的消息，有近900,000名用戶的個資（含信用卡號、住址、電話等）外流。

在使用旅遊網站時，馬千特建議我們防範未然，使用高強度的密碼——至少有八個字符且由字母、數字，甚至特殊字元組成的密碼。你也能使用如Dashlane的密碼管理器，它能幫你就每個網站創造專屬的密碼。

同時，略過帳號中所有儲存信用卡號或個人資料的非必要步驟。很多時候，網站記住你的信用卡號只是為了更快速地核對，但萬一帳號外流了，這僅是拱手送給駭客多一點資訊罷了。最後，如果你是Airbnb或Booking.com的用戶，記得啟動雙因素驗證。

馬千特說：「確保用戶擁有有多一份的安全，應該是這些網站的職責。」

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航