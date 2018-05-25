川普退出核協議對伊朗經濟制裁，也把美國一起制裁了

文：Justin Worland

翻譯：洪新翰

當美國總統川普（Donald Trump）宣布美國將退出伊朗核武協議時，他承諾要以伊朗及任何幫助伊朗發展核武的國家為目標，進行嚴厲的制裁。

川普在白宮致詞的時候說道：「我們將會進行最嚴厲的經濟制裁。任何幫助伊朗滿足核武需求的國家，都可能被美國強力制裁。」

但他並沒有提到有一個國家也可能受到制裁影響：美國。

最新的制裁將鎖定伊朗的石油產業，減少美國能源公司和伊朗的商業行為，以及調漲石油的價格。然而一旦伊朗減少供給，可能會導致石油居高不下的價格及導致地緣政治不穩定，進一步造成通貨膨脹及降低美國經濟成長的速度。

「消費者們將共同承擔這個代價」，太平洋投資管理公司（PIMCO）的副執行長沙雷諾（Greg Sharenow）說。「美國經濟將面臨價格所帶來的衝擊，這個是隨制裁而來的自然結果。」

退出協議的後果短期內可能不明顯。事實上，當外國公司試著在減少生產的談判中建立更高的基準時，伊朗的石油生產可能仍能保持穩定或甚至增加。

然而當制裁發生的時候，其影響可能是非常快速的。一份來自英國巴克萊銀行的報告發現，伊朗的石油供給每天可能減少將近60萬桶（單位），大約是它在2016年出口的三分之一。該國2017年時，是世界上第五大石油生產國。

失去伊朗的石油供給可能是導致其價格在近幾個月內持續飆漲至每桶超過70美元，一年來上升將近50％的其中一個主要因素。然而，委內瑞拉國內政治動亂所導致的生產下滑、中東地區整體不穩定的政治局勢，以及由石油輸出國組織（OPEC）與沙烏地阿拉伯策劃的減量生產，皆是造成價格高漲的原因。

美國的能源公司可能透過增加豐富的頁岩與海上石油的生產來彌補一些供給上的困難。確實，一些分析學家說他們期待美國的供給可以阻止失去伊朗石油供給所帶來的影響。

但那些公司也面對著自己的挑戰。美國的石油與天然氣產業面臨勞力短缺，尤其在一些經濟高度成長的地區。還有，產業也都把心力放在建設必要的管線基礎設施，以將商品運送到全國各地。沙雷諾表示，這些公司可能會透過股價回購、股東分配及清償債務等方式，從更高的價格中獲得額外收入。

美國的消費者可能很快就會注意到這一點。零售的天然氣價格已經上漲，且據美國能源情報署的推測，其將可能達到四年以來最高的夏季水平。如果天然氣價格吃掉他們可以掌握的日常開銷，消費者往往都會減少開支。

白宮似乎也意識到石油價格上漲會威脅到川普當局的經濟成長。而當石油價格不斷上漲時，川普自己四月時也在推特上抨擊OPEC。

除此之外，美國政府可以試著去推動沙烏地阿拉伯及其他擁有豐富石油資源的同盟以增加生產量。但沙烏地阿拉伯能從高漲的價格中獲益，且根據國際貨幣基金組織（IMF）估計，該國將需要每桶70美元石油價格來達到收益平衡。沙國官方已經表示他們樂於看見價格持續上漲。確實，該國與OPEC及俄羅斯策劃的減量生產，都讓價格朝該方向前進。但根據《華爾街日報》的一篇報導，沙國官方也不想讓原油價格突破每桶100美元。

「沙國已經發出信號表示其對持續上漲的趨勢感興趣」，哥倫比亞大學全球能源政策中心的研究員兼前國際能源署的首席石油分析師哈夫（Antoine Halff）表示。「他們對價格的胃口只會持續增加。」

也就是說美國將付出更高的代價——以及川普也將面臨一個全新的經濟與政治局勢的挑戰。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航