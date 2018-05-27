退出伊朗核協議後的世界，美國將從領導者變成參與者

文：Ian Bremmer

翻譯：洪新翰

美國總統川普（Donald Trump）已經履行承諾讓美國退出伊朗核武協議。對於在相同的核武議題上需要緊迫盯著金正恩的他，這是一個很大膽的舉動。其他簽約國（德國、法國、英國、俄羅斯、中國）已誓言要維持協議，伊朗也同樣表示願意這樣做。

我們現在身處在一個「美國優先」、後美利堅和平（post–Pax Americana）的世界——也就是一個美國不是領導者而是參與者的世界。換言之，這是一個就算沒有美國介入，伊朗協議仍可以維持下去的世界，就算是其他協議也是如此。至少，這是伊朗的支持者與歐洲需要去相信的。

即便伊朗協議真的有一些明顯的瑕疵（像是其無法完全掌握伊朗彈道飛彈的程式，及沒有明確表示在2025年協議期限終止後會發生什麼事），然而有很多原因仍說明為何美國留在「聯合全面行動計畫」（Joint Comprehensive Plan of Action，JCPOA）會更好。

在這個尤其不穩定的時間點上，華府退出協議會進一步讓美國於國際政治上被孤立。中國和俄羅斯已經花了好幾年的時間嘗試說服其他國家，相信他們比起美國是穩定且更好的合作夥伴；川普更是在單單一個記者會上，就為他們創造了一個令人矚目的契機。

另一個議題：如果伊朗真的決定廢除協議，這會迫使國際原子能總署的監察員離開伊朗，且開始濃縮鈾離子製造核武。如果擔心伊朗發展核武，有監察員留在伊朗是更好的。川普對伊朗的決定也讓美國與歐洲之間的樑子結得更深。在他宣布離開之後，英國、法國與德國發表聯合聲明表示遺憾與不安，回應川普的決定並強調：「我們會一起繼續堅持留在JCPOA當中，這個協議對我們共同的安全仍是重要的。」歐洲先前也已經被川普激怒，因為他威脅歐盟在短時間內免除鋼鐵業與鋁業的關稅。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）正嘗試讓協議維持下去。他在推特上回應川普的宣布：「我們會在一個更廣泛的合作關係中一起努力，包含核子活動、2025年之後的規劃、彈道活動以及中東的穩定性，特别是敘利亞、葉門以及伊拉克等」。但仍然難以想像他如何說服川普去相信，伊朗不會再像他之前口中所說的，是一個「支持恐怖行動的領導國家。」

川普拒絕伊朗協議的決定，也將會波及美國的消費者。對於川普準備放棄核武協議的推測，已經使石油價格達到三年來最高。當美國的制裁生效時，伊朗的石油生產受到打擊，世界上一些重要商品的供給也同樣會受到影響。如果石油價格的高峰也推動汽油價格上漲，這將會讓川普與其幕僚面對政治上的衝擊——隨著夏日駕駛季節以及之後中期選舉的到來。

在川普角逐總統期間，身為候選人的他發誓要讓美國退出這個協議。身為一個總統，他也不斷表示自己認為「沒有協議」會比有「這個協議」更好。至於他是不是對的，答案即將揭曉。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航