從心理學看人們的「皇室迷戀」

文：JAMIE DUCHARME

譯：吳舜文

此刻，你可能已經知道威廉王子與凱特王妃剛迎接他們的第三個孩子路易，也是喬治王子和夏綠蒂公主的弟弟；你可能也知道哈利王子迎娶了美國演員梅根．馬克爾（Meghan Markle），而他們的婚禮舉辦在聖喬治教堂（St. George’s Chapel），現場會有檸檬與接骨木花口味的蛋糕，以及一位少年大提琴手的演出。

總之：皇室生活已不知不覺滲透人們的集體意識。問題是，為什麼？

現任天普大學（Temple University）教授及前任美國心理學會（American Psychological Association）會長法蘭克．法利（Frank Farley）博士表示，「我們是社交動物，會透過知名媒體照片、認識的人、名人網紅等，和我們的部分生活做連結。」

法利說，以心理學來說這屬於「擬社會行為」（parasocial behavior），是指一個人與另一方建立片面的連結關係，而不必經過有意義的實際互動，比如對喜愛的電視劇或體育隊伍投注心力，或是著迷於皇室的生活與情節。

名人演繹了大多數人不知不覺被灌輸渴望的生活，所以特別容易引起大眾注意。法利表示，我們自小從童話故事時期就夢想著擁有權勢、名氣、幸福，同時還要很有型，並保有對社會的影響力等，現在我們仍用同樣的方式在撫養孩子。他補充道，這樣的教育使我們根深柢固地受到英雄主義（heroism）所吸引，在某種程度上，伴隨並滲透我們的生活。皇室及名人，如好萊塢明星、卡戴珊文化（Kardashian types）等，都助長這種現象的活躍。

持續的媒體曝光則會產生回饋循環的效果。正因為大眾對名人感興趣，媒體便不斷報導，而名人頻繁地在媒體上曝光，也更容易讓人們注意到，這樣的循環一次又一次重複著。

法利說，「我們生在一個媒體飽和的時代。在某種意義上，誰都逃不過關注，這也使有些人開始對細節產生興趣。」

名人崇拜是長久存在的現象，而社交媒體加劇了這樣的情況。《北美心理學期刊》（North American Journal of Psychology）編輯林恩．麥卡勤（Lynn McCutcheon），自2001年起便研究名人崇拜的現象，至今已累積超過50篇與該主題相關的研究。

2002年，《英國心理學期刊》（British Journal of Psychology）發表一篇麥卡勤具開創性的名人崇拜論文，他和同事運用評級23分的名人意見量表，將粉絲區分為四個類別。根據該研究，位於光譜最低階的人，只會閱讀或觀看名人，而真正有名人崇拜的第一類人，則會將崇拜轉化為實質的社會追求，並與他人分享或討論。這類型的行為通常是無害的，麥卡勤又補充道，「大多數名人崇拜者的行為不會超過這個範疇。」

然而，有部分人卻對名人關注遠超過應有的範疇。在第二個類型中，這類人可能會迷戀某個特定人物，或開始相信彼此是知心伴侶，或擁有私密的關係。麥卡勤表示，第三個類型的人──也是最罕見及危險的──可能會出現極端行為，例如跟蹤。

麥卡勤說，某些性格特質會使人較容易傾向更高程度的名人崇拜，包括焦慮、慣性不負責任，以及難以維持親密關係等（孤獨與智力較低可能也有關，儘管相關程度較低）。亦有證據表明，有賭癮的人更容易成為名人崇拜者。

媒體也是名人崇拜現象的要角。麥卡勤表示：「所有時下最新的媒體都促成了『名人崇拜』，因為媒體使人們感覺真的與某人有所連結，而不只是一種擬社會的依戀（parasocial attachment）。」

但為何皇室特別吸引大眾的目光？又為何美國人可能比英國人更為著迷？

美國與英國曾共享的歷史占十分重要的原因。法利說，「英國的『君主制度』一直是美國人的好奇心所在，從某種意義上來說，這個皇室是我們已擺脫的過去。」

反觀法利的出生地加拿大（若論象徵性，加拿大作為英國前殖民地仍受君主制度的影響），早已將君主政體「甩開」的美國人，則能以純粹好奇的角度來回顧這段歷史。「你可以把它看作娛樂，當作是一件有意思的事。」──尤其是現在，離過婚、非白人的美國人梅根，即將嫁入英國皇室。

儘管法利認為，憑著地位繼承下來的英國皇室，與美國自有價值觀有著對立的精神，但他也表示，延續一個家族既有的生活型態，總是比較容易也令人神往。

「生活很艱難，成功也不是件容易事。」法利說道：「但看看這些人，他們繼承了財富、社會影響力、潮流，還有名氣，並且在城堡裡過著如童話般的生活──這些是我們成長中夢寐以求的事物。」

麥卡勤表示，如果你著迷於一個永遠不會參加的婚禮細節，或是沉浸在皇室嬰兒的照片裡，只要你還能明察事理，這些都沒什麼問題。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航