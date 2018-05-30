梅根似乎不是英國皇室第一位具黑人血統的成員

文：Olivia B. Waxman

翻譯：劉聲安

英國哈利王子（Prince Henry）和梅根・馬克爾（Meghan Markle）的婚禮在許多方面突破皇室婚禮的傳統，從婚禮蛋糕到邀請函等多個方面都是。其中跟過去的婚禮最顯著偏差就是新娘梅根本人：作為離婚過、美籍、天主教和非白人的女性，在英國皇室的家譜中，她很明確地脫穎而出。

但一些專家認為梅根——她的父親托馬斯・馬克爾是白人，其母親多莉亞・拉格蘭德是非洲裔美國人——不會是英國歷史上第一位黑人王室成員。

其中一個主要理論認為，英國第一位黑人王妃或第一個混血兒王妃可能是夏洛特皇后，她在與1760年至1820年統治的喬治三世國王結婚時成為皇后。她出生的名字是梅克倫堡斯普林茨的蘇菲亞夏洛特，這位德國公主於17歲嫁給了這位22歲的英國君主，她在抵達英國六個小時後第一次遇到了他。他們共有15個孩子，其中13個活到成年。

根據瓦爾德斯（Mario De Valdes y Cocom）的研究，她替美國公共廣播公司的《前線》研究了夏洛特皇后的根源，她發現皇后夏洛特祖先來自葡萄牙皇室的一個分支，源自非洲。瓦爾德斯告訴《華盛頓郵報》，當葡萄牙國王在1200年代征服了摩爾人佔領的法魯城——伊比利亞半島的穆斯林人口聚集地，同時與北非有聯繫——時，他把當地統治者的女兒當作情人，並和她育有三個孩子。瓦爾德斯的研究表明，其中一個孩子嫁入了德索薩家族，他透過六條不同血緣，從15世紀葡萄牙貴婦瑪格麗塔德卡斯特羅索薩追溯到夏洛特皇后。

有證據表明，當時人們似乎注意到了她看起的確來像有混血背景。皇后的私人醫生史塔克馬（Baron Stockmar）形容她擁有「一個真正的黑白混血兒臉。」同時，在她的婚禮加冕儀式寫的一首詩將她描述為「她是好戰的汪達爾種族後裔 / 她的臉上仍然看得出該種族的痕跡 / 他們在努米底亞的平原上閃耀著他們的勝利……」（這首詩的確令人困惑，例如：努米底亞是北非王國，但汪達爾人是日耳曼人。）

像瓦爾德斯這樣的專家也指出了以她為靈感的畫作，這幅畫從1760年代開始被歸類為廢除主義者肖像畫家艾倫・拉姆齊的作品。英國皇室家族的歷史學家兼專家羅伯特萊西說：「她確實有混血兒的特徵，而拉姆齊是一位正確反映這一點的肖像畫家，並沒有讓她看起來好像是純種白人。」英國皇室研究專家萊西（Robert Lacey），曾諮詢過Netflix的影集《皇冠》，他最近也出現在英國在線媒體服務Britbox的WED Talks系列中。這樣的結論並不是一個定局：例如，在1328年嫁給愛德華三世國王的皇后菲利帕（Philippa of Hainault）曾被形容為「全身皮膚褐色」，但肖像呈現的並非如此。

但是，梅根和夏洛特皇后是否真的有這個連結的問題仍然沒有解決。

英國王室的其他專家稱這種聯繫太遙不可及——夏洛特不僅活在數百年前，而且她所謂的祖先也活在她生前幾百年前。此外，即使夏洛特皇后確實與北非有遺傳聯繫，就這樣將她歸類為黑人或混血兒，也會引起如何為此定義的問題，這些問題在當時會有所不同，且今日仍然複雜。

萊西說，從研究的角度來看，需要確定皇后夏洛特或者皇室家族的其他人是混血兒的證據，照理說應該已經遺失。所以「現在我們都是透過傳聞來判斷而已。」

但對於其他歷史學家而言，確認夏洛特皇后的背景是很重要的。歷史學家威廉斯（Kate Williams）於2009年告訴《衛報》，如果現代學者把夏洛特皇后歸類為黑人，這對整個歐洲大陸王室的根源都有影響。她說：「必須考慮到，維多利亞皇后的後代分佈在歐洲和其他地區的王室家族中。」

考慮到皇室的象徵重要性，即使是這樣一個微弱的聯繫，對於人們如何看待種族和種族主義的歷史，都意義重大。考慮到對梅根進入王室的回應——這一事件引發了種族主義的反應，以及許多在她身上看見自己影子而感到欽佩的人——這項討論似乎會一直持續下去。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航