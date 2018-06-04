多數美國人飽受孤獨感影響，健康風險最大的是Z世代

文：Jamie Ducharme

譯：吳舜文

美國下一個重大公共衛生問題可能是孤獨感。一項新研究指出，大多數美國人飽受孤獨感影響，但面臨最大風險的並不是老年族群，而是最年輕的世代。

由康健人壽保險公司（Cigna）及益普索市場研究公司（Ipsos）進行的研究發現，年齡介於18到22歲的美國年輕人最容易感到孤獨。有鑑於孤獨感與健康問題的密切關係，從毒品濫用到心臟疾病均有關連，孤獨感成為美國人身心及情緒健康中的主要威脅，同時可能造成公共衛生重大的不良後果。

康健人壽的行為健康首席醫療人員道格・內梅切克（Doug Nemecek）博士表示：「目前最大的問題是，數據顯示大部分的美國人都感到孤獨，而這令人十分擔憂。但更重要的則是，如果接觸過這份數據的人都能自問，自己能為週遭人做點什麼來改變並影響現況，那會是非常有意義的第一步。」

在這項研究中，約20,100位美國成年人參與了加州大學洛杉磯分校（UCLA）所做的孤獨感量表，其中有20道問題，調查受試者同意提詞的頻率，如「我沒有人可以求助」或是「我感覺是朋友圈的一份子」。孤獨感的分數是依據回答計算而來，而研究作者將得分43分以上列為感到孤獨。根據該研究的發布，受試者平均分數為44分，意味著美國人的孤獨感已達「流行水平」。

從受試者中可以看到一些孤獨感的跡象。幾乎有一半的受試者表示有時或總是感到孤單，或是有被遺漏的感覺，而43%的人們表示有時或總是缺少有意義的關係，只有53%的人覺得每天的人際交往具有意義。

然而，某些年齡層的孤獨感比其他組別還強。Z世代——介於18到22歲的年輕人——是最容易感到孤獨的世代，平均孤獨感分數是48.3分，而介於這個世代的受試者中，有超過一半的人在11道有關孤獨的提詞中符合了10道。雖然我們很容易將這個現象歸咎於社交媒體的猖獗，但研究中發現在數位世界最活躍的這群人，其孤獨分數與同年齡層的其他受試者差異並不大，這意味著可能有其他因素存在。不過，該研究並沒有探究人們感到孤獨的原因。

內梅切克說：「儘管我們知道這階段的青年剛邁入成熟，且正在經歷人生的轉折，但這些發現仍然讓我們對於年輕人是如何看待自己，有了更真實且驚人的描述。作為社會的一份子，我們需要探究並了解應該如何解決這些問題。」

與此同時，根據該研究，退休者及年老世代最不容易感到孤獨。這個「最偉大的世代」或是年齡超過72歲的人們，孤獨感平均分數是38.6分，遠比其他年齡層低。內梅切克說道：「看起來這個年齡層的人已經找到可依賴的社群，能在他們需要時給予精神和情緒上支持。」

雖然孤獨感可能是健康問題的風險因子，但研究中亦表明，兩者間關係可以相輔相成——也就是說，身體不好也可能是感到孤獨的預兆。內梅切克表示：「當一個人患有慢性疾病或身體狀況不好時，可能會使他們外出或與人交際的能力受到侷限。但同樣地，當一個人感到孤獨時，可能會影響到他們如何照顧自己，例如飲食、藥物管理，或是活動程度，種種都可能使健康狀況惡化。」

無論如何，擁有良好的健康狀態能使我們遠離孤獨感。根據該研究，除了一般改善社交生活的方式——如持續投入所屬社群、與家人和朋友優先面對面互動——還有日常生活習慣像是足夠的睡眠、規律運動，以及保持生活與工作的平衡等，都能讓孤獨感分數維持在低水準。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航