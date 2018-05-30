儘管環保人士請願，麥當勞股東仍投票保留塑料吸管

文：Sarah Gray

譯：劉聲安

據美聯社報導，麥當勞的股東拒絕了一項關於逐步淘汰塑料吸管的建議，使希望減少該快餐巨頭產生廢物量的環保主義者遭受挫折。

據英國廣播公司（BBC）報導，只有不到8％的股東投票贊成該提案。根據美國證券交易委員會的文件，小股東提出的建議要求提供「保留塑料吸管的商業風險」報告，並要求該公司「在其餐廳開發並導入塑料吸管的替代品。」

據BBC稱，該委員會提到：「該小股東所要求的報告是不必要的，以我們當前的做法來看，這個舉措十分多餘，並且有可能導致對公司、我們的客戶和股東都利益的資源轉移。」

根據美國證券交易委員會的文件，該決議結果與麥當勞董事會想法一致，該委員會敦促股東投票反對該提案。

該公司在投票前向《今日美國》（USA Today）發表的一份聲明中表示：「我們將繼續致力於在全球範圍內尋找塑料吸管的替代方案。與此同時，我們在某些​​市場採用可作堆肥的吸管以滿足法規要求，同時我們與包裝專家合作，為所有麥當勞餐廳開發一個全球友好，經濟高效的解決方案。」

支持股東提案汰除塑膠吸管的全球消費者監督組織SumOfUs收集了近500,000個簽名，要求麥當勞因環境問題逐步淘汰塑料吸管。

Yuk! If we eat seafood, all that plastic in the oceans ultimately ends up in us...along with all the toxins that it soaks up on the way. Dr Elaine of @seasmartschool is speaking at @McDonaldsCorp AGM today to present our proposal on plastic straws. pic.twitter.com/YeEPmsat39 — SumOfUs (@SumOfUs) May 24, 2018

噁心！每當我們吃海鮮的時候，那些海裡的塑膠就會和他們一路吸附的汙染物，一起回到我們的身體裡。

請願書上寫道：「麥當勞每天使用數百萬根塑料吸管，而其實這些吸管只用了幾秒鐘，然後就被扔掉，最終許多都污染了我們的海洋。」據報導，美國人每天大致使用5億支塑料吸管，而塑料吸管是海灘上發現的前五種垃圾之一。

今年3月，英國的麥當勞承諾透過詢問客戶是否需要吸管，以及逐步消除塑料吸管，同時增加使用可生物降解的吸管。包括西雅圖、邁阿密海灘和加利福尼亞州馬里佈在內的美國城市已經開始禁用塑料吸管，麥當勞總公司也已承諾在2025年前使用更具永續環保的包裝。

在一份聲明中，該公司表示：「我們將繼續努力尋找全球塑料吸管更永續環保的替代方案，目前正在評估和測試英國和比利時等市場上塑料吸管的各種替代品，以確保維持高水平的客戶體驗標準。這些行動是我們更廣泛努力的一部分，期望在2025年前可以從用100%的可再生、回收或認證資源生產包裝，並在所有餐館進行包裝回收。」

SumOfUs的資深倡議人士Sondhya Gupta表示：「今天的股東投票結果並不令人意外。自從我們提交股東提案並進行請願以來，麥當勞採取了一些重要措施來解決這個問題——包括在英國逐步淘汰塑料吸管。我們希望麥當勞會繼續認真的對待這個問題，我們希望他們能夠根據時程回報這些重要改革的成果。」

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航