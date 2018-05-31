《華氏451度》搬上大銀幕：焚書的象徵意義與歷史烙印

文：Lily Rothman

譯：彭于庭

由HBO改編自雷・布萊伯利（Ray Bradbury）的《華氏451度》（Fahrenheit 451）於5月19日首播。這部作品的故事圍繞著已存在上百年的焚書展開，而這次的首播可能讓當代人民對焚書改觀。

焚書有深遠的歷史：根據《時代雜誌》，在公元前213年，秦始皇認為「如果國內所有的書籍都被燒毀了，那麼歷史將會由他開始。」除此之外，「當蒙古軍於西元1258年侵略巴格達時也曾大規模燒書並丟到底格里斯河裡，整條河都被墨水給染黑了。」但是根據專家的了解，我們所知的焚書反而是較近代才出現的事件。

《焚書》（Burning Books）的作者馬修・費許朋 （Matthew Fishburn）表示：「就現代的觀點而言，焚書大概是20世紀中期才出現的，大概是二戰時期的政治宣傳運動。」

1933年是近代歷史決定性的一年，因為這一年發生了史上最嚴重的一次焚書事件，《時代雜誌》還因此新造了一個詞「書籍大屠殺（bibliocaust）。」當年納粹軍在柏林及其他地方帶頭將上萬本書焚毀，其中包含佛洛伊德和傑克・倫敦的作品。納粹主義者認為世界上有最優秀的人種，因此也有所謂正確的文化和意識形態準則；與之不符的則必須被丟到火裡。

據《時代雜誌》報導，納粹時期的宣傳部部長約瑟夫・戈培爾（Joseph Goebbels）曾說：「舊的熊熊燃燒，新的才能在我們心中裊裊升起。」

學者雷貝嘉・克尼赫（Rebecca Knuth）去年曾在史密森尼雜誌（Smithsonian.com）上指出，1933年事件的起因在某些方面與活字印刷術和隨後大眾媒體的發展有關。手稿比活字印刷術的歷史更長遠，也因其稀少性更珍貴，但是較少人可以取得手稿，也不是人人都知道知識的傳播可以改變世界。儘管在過去到現在書籍總在衝突時期間遭竊或破壞，而且後期書籍也變得很容易複製，但的確是在後期書籍的損失才有更大的象徵意義。（《時代雜誌》使用的詞是「書籍大屠殺」，而克尼赫則稱這個20世紀「以種族滅絕和文化滅絕為框架，大規模合法破壞書籍和圖書館」的現象為libricide，意思是「毀書」。）

美國大屠殺遇難者紀念館關於1933年的資料顯示，德國燒書的歷史並非始於納粹。在1817年，馬丁路德創立新教的300周年，學生大規模燒毀「非德」文學。費許朋指出在早期，焚書可以改變人們的思想，但是納粹焚書的行為，在當時可以說是「非常過時的」。

「由於工業化製造，書籍的數量翻倍成長，你不可能使討厭的書永遠消失。」費許朋說道。

費許朋繼續解釋，這也可能是為何大眾沒有馬上了解納粹當時的意圖。有些作家起初因為自己的著作被燒掉而感到自豪，根據費許朋的說法，英語系國家的愛書者也感嘆於書籍在德國強大的影響力，但是納粹當局強力介入，防止特定思想滲透社會，而他們最後的成功也讓人跌破眼鏡。

但是當人們越理解真相，就越明白焚書在當代造成的影響，同時也知道成為焚書者就是成為壞人。

1945年同盟軍打敗納粹，柏林發生一起稱作「文學清洗」的焚書事件－但是這次是反納粹黨所發起的－《時代雜誌》形容「不太像，又有點像納粹時期宣傳部的那起焚書事件。」儘管美國政府也參與了柏林焚書事件，但是美方認為安安靜靜地把書處理掉遠比公開的焚書要好。

「被冠上焚書者的標籤很不光彩，但是清除公家機構裡的書並不一定是件壞事。」費許朋說道。

不久後，美國有一段時期非常害怕那些內容不恰當的書籍，這也是社會上最忌諱焚書的一段時期。在40到50年代冷戰的醞釀期間，美國也發生焚書事件。比如在1940年，紐約賓漢頓的教育委員會（Binghamton, N.Y., Board of Education）就提議要公開燒毀具煽動性質的教科書。（費許朋認為美國跟納粹燒書事件的關鍵差異在於美國的燒書都是地方性的，因為聯邦政府清楚明白公開焚書會造成民眾強烈不滿。）

1953年美國焚書辯論會上的高潮就是美國圖書館協會（American Library Association）聯合美國圖書出版商理事會（American Book Publishers Council）發表了捍衛「閱讀自由」的宣言。同年時任總統艾森豪在達特茅斯學院的畢業典禮上致詞並懇切對學生說：「不要成為焚書者。」費許朋在書中寫道，布萊伯利的《華氏451度》以當年的全國性焚書辯論會為寫作背景，於1953年出版。費許朋認為在1933年到1953年間「焚書標誌性的意義在大眾想像中確立，其真正的功能則是編造出來的。」

在當時，焚書直接代表著：如果你跟焚書者站在同一國，那麼在這場辯論中你就未辯先敗了。

《華氏451度》的發表代表著焚書盛況不再，或甚至完全結束。納粹焚書事件之後，還有在美國吃足苦頭之後，民眾終於了解到焚書已成社會的禁忌，而這也是讀者在閱讀布萊伯利的作品前就應該知道的，這觀念也一直延續至今。

克尼赫在《焚書夷館》（Burning Books and Leveling Libraries）中寫道，20世紀以來，尤其是近代的大規模政府支持的毀書行動一直伴隨著小規模隨機毀書事件，例如佛羅里達一個小型教會在2010年燒可蘭經。小型和大型焚書事件背後的理論是一樣的：書籍代表思想，儘管燒書者的首要目的並不是創造話題，但毀書絕對是個熱點話題來吸引人們的注意力。

大型焚書事件持續發生：在2013年，蓋達組織聯合馬利共和國的軍隊摧毀廷巴克圖市的圖書館； 2015年伊斯蘭國也燒毀了伊拉克摩蘇爾市圖書館的書籍，此行動象徵他們已征服當地的思想和領土。

《華氏451度》是焚書盛行時代裡的創作，而雖然這個尖峰時代已經過去，但是焚書的象徵意義已留下一個既悲劇又深遠的歷史烙印。時代雜誌作者蘭斯・莫羅（Lance Morrow）於1988年寫道，位於列寧格勒州的蘇聯科學院（Soviet National Academy of Science）被燒毀之後，「每當又有書燒起來，人們都不禁感到惋惜，久久不能自己。」

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航