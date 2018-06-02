MeToo和#TimesUp如何幫助埃及女性打破性暴力的沈默？

文：Azza Soliman（律師，國際特赦組織Brave Campaign成員，呼籲大眾承認並保護全世界人權倡議人士）

翻譯：Wendy Chang

諸如MeToo和Time'sUp等運動已經使得大家重新討論女性權益，但在鎂光燈以外的世界，仍有許多女孩和女性冒著生命危險要求終止性暴力、性騷擾和不平等的待遇。就在最近，埃及女權人士Amal Fathy就因為在臉書上傳影片，分享自己遭受性騷擾的經驗而被捕。 但埃及女性拒絕被壓制，其中一名無名英雄就是埃及婦女法律扶助中心創始人和律師Azza Soliman，她冒著生命危險和自由捍衛埃及內性暴力的倖存者。

一直以來，我不斷遭到逮捕和訊問，只因為我的工作：在埃及捍衛性暴力的倖存者。

埃及並沒有法律完整涵蓋所有形式的性暴力，許多人會相信責任在當事的女孩或女性身上，而不是施暴者，倖存者往往面對的是羞愧和恥辱。

缺乏清楚的定義何謂性騷擾和性侵，反而造就了一個女性不敢出聲的文化，加上女性警官少，即便有也分散在各處，埃及女性的經驗往往就淹沒在沈默中，對許多女性來說向男性警官舉報性騷擾或強暴案件太恐怖。

然而現在全球MeToo和Time'sUp運動正慢慢改變埃及女性和女孩出聲反抗暴力的方式、幫助他們打破沉默。看到這麼多來自不同國家、背景、社會階級的女性站出來，讓許多埃及女性有勇氣挺身而出，慢慢分享自己的經驗，不管是匿名還是實名。他們甚至在社群媒體上推動一個和MeToo相當的埃及版運動——Ana Kaman（MeToo的阿拉伯語直譯），不管是埃及還是其他地方的女性，都不覺得他們是孤單的，他們現在更堅強。

但是，若我們想要確保這個運動能夠產生長久深遠的改變，就必須投入資源。我們必須要讓女性更簡單、更安全地回報性暴力事件，相關工具都要準備好，確保他們的指控能得到公正和有效的調查，並且回報的人應受到保護。

作為一名律師和一位致力捍衛人權的女性，我們確保女性和女孩們有安全的空間可以發聲，這就是我多年一直努力的議題。相信我，這不是一場輕而易舉的戰爭，也曾經遇到強烈反彈過。

我被媒體詆毀、面臨刑事指控，我被控在社群媒體上散播性騷擾和性侵的「假消息」，傷了埃及的形象。我的照片被刊在國家附屬報紙上，他們攻擊我的婚姻狀態，指控我「鼓勵女性了解自己的權益，並尋求離婚。」

我被禁止旅行，財產也被凍結，他們指控我收受外國資金，損害埃及形象和埃及國家的利益，但我拒絕放棄希望，因為我還有好多事要做。

我希望未來看到更多對話，討論如何打擊職場性騷擾，特別是在以男性為主的職場，我希望看到女性權利被牢牢提上政治議題討論桌，我也希望更多女性升到他們應有的權力地位。

展望未來，我希望性暴力的倖存者能夠很安全安心地舉報犯罪事實，並且知道他們是受到國家保護的。我們也需要特別立法來打擊埃及國內的家暴事件。

強化並支持女權和人權是條漫長且累人的戰役，但我拒絕放棄。我知道我不是一個人，在我最困難的時刻，不斷收到別人的鼓勵而前進。

我們已經從國際特赦組織的寫信馬拉松（Write for Rights）收到上百封支持信。

我們都有同樣的目標，支持埃及的婦女和女孩，建立一個公平和平等社會的夢想，不再受到暴力，因此看到新一代拿著火炬領著大家邁向更美好的未來，是非常鼓舞人心的。我們都有力量，而有了其他人的支持，我相信改變不是不可能。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰