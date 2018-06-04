頻繁做惡夢令人深感痛苦，卻不見得完全一無是處

文：Markham Heid

譯：薛淳璟

你被嚇壞了。一個陌生的人或者動物——或事件——正在追捕你。它逐漸逼近，但你在它有機會追上你之前恰好驚醒了。

聽起來似乎是陳腔濫調。研究夢魘的專家卻認為這是個相當典型的惡夢場景。「通常會存在死亡、受傷或是毀滅等類型的威脅，而你會試圖逃離。」蒙特婁大學精神病學教授兼夢境與惡夢研究室主任，托雷．尼爾森（Tore Nielsen）說道。如果你曾歷經一些創傷事件——也許是車禍，抑或是軍事鬥爭——常見的是，夢魘會換湯不換藥的重演這些特定情況。

夢魘以各種不同形式與樣貌呈現，尼爾森解釋。比方說，一個惡夢的情節與事件本身是中性的，但做夢者可能感受到恐懼、憎惡或者憂慮。他說明，基於此原因，當夢魘頻繁發生並使人深感痛苦時，就會危害到身體健康。

「當你經常做惡夢——約莫是每個夜晚——將會導致壓力以及失眠症狀。」密西西比州立大學的心理學助理教授，同時也是該校睡眠、自殺及老化研究實驗室的主任麥可．納多夫（Michael Nadorff）表示。被惡夢驚醒也是臨床上夢魘症狀的一個特點，他說道。（有些研究人員認為，驚醒是真正的夢魘和一般不好的夢境差異之所在，但納多夫說自己並不會過度明確的劃分兩者之間的界線。）

「對那些為重大夢魘所苦的人們而言，這些人往往會積極地設法避免睡覺，希望藉此防止做惡夢。」他說，「一旦他們做了惡夢，通常接下來的整晚都無法入眠。」

這種睡眠不足的情形會對個人的健康造成眾多的影響，他提及。長期性睡眠不足會導致整體心理與身體上的問題，包含憂鬱症以及心臟疾病。納多夫甚至出版了一份關於夢魘和自殺傾向之間關連性的研究刊物。

他認為夢魘多半出現於憂鬱症、焦慮以及其他心理健康失調的人們身上。研究顯示，針對個人的惡夢進行治療有助於大幅改善患者的睡眠狀況，或是創傷後壓力症候群和其他自殺相關的心理疾病，以上皆指出夢魘並非單純的只是這些症狀的副作用而已，納多夫解釋。

儘管夢魘令人害怕，它也不完全一無是處。

在諸多案例中，夢魘可以幫助做夢者緩解日常生活中的焦慮。研究發現，夢魘可以協助人們學習如何更好的管理壓力。「自佛洛依德的時代起，人們就悉知近期的擔憂將會反映在夢境當中，」尼爾森說，「和治療師一同記錄並處理這些惡夢，可以揭露夢魘和日常生活的情緒連結。這並非偽科學，分析夢境是個正當的研究途徑，能夠進而得知人們在情緒和恐懼中的個人見解。」他說道。

同樣的立論下，夢魘有可能成為一種內在的暴露治療法（exposure therapy），也是現今被稱之為治療恐懼症和創傷後壓力症候群相關症狀的黃金準則，納多夫說。舉例來說，如果有人十分懼怕狗，可以運用暴露治療法，讓他和諮商師以及一隻小狗在房間內試著相處一段時間。藉由在安全的環境下面對恐懼，患者就得以學習如何處理它。同理可知，夢魘本身——特別是那些伴隨著令人沮喪的事件而來者——將會使人們的大腦重溫事件並且熬過痛苦，納多夫認為。

不過，並非所有案例皆然。「暴露治療法的過程中，最糟糕的情況是當患者極度焦慮不安時，你唯一能做的只有讓他離開這個情境。」他說，「大腦會以為逃離恐懼可以修正這個處境，故逃跑只會使之增強。如果一個人反覆地做惡夢，但總是在真正糟糕的事情發生之前醒過來，這些都將加深此人對於恐懼的反應。」

「如果夢魘經常性的干擾你的睡眠，你會察覺到它是不健康的，或者它似乎刺激你害怕的情緒並導致心神不寧。目前醫學界有兩種主要的治療方式，」納多夫說，其中之一是服用名為普拉辛（prazosin）的血壓藥物，「它可以減緩身體對壓力的反應，」納多夫提到，「然而，一旦停止服藥，夢魘將再度找上你。」

第二種治療方法稱之為意象預演療法（imagery rehearsal therapy），「我們讓患者陳述自身的惡夢經歷，並將之轉換為無威脅性的情境，透過日常生活中視覺的意象來練習新的夢境。」納多夫解釋。這種日常的演練有效幫助他們重新形塑恐怖的夢境，甚至是在睡夢中。

也許你並不熱衷於面對你心中的鬼怪——包含白天的時候。每當提及夢魘，直接面對你恐懼的根源似乎是縮小它的不二法門。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航