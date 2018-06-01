我和負責北韓計畫的三位將軍共事過，以下是他們未來會做的事

文：James Stavridis（上將是北約第16位歐洲盟軍最高司令，現為塔夫茨大學弗萊徹法律與外交學院院長）

翻譯：Wendy Chang

雖然我們都希望川普（Donald Trump）總統和北韓會有真正的突破，但面對現實：歷史並不站在我們這方。儘管過去存在類似的希望時刻，但北韓一貫的行為模式仍令人沮喪：制訂和平計畫，鼓勵大家相信「和平時刻即將到來」，承諾會去核化，取得他國重大貿易和經濟讓步（這次他們幾乎取得了主導權，真是多虧了韓國總統文在寅），然後慢慢丟開承諾，逐步做回國際社會中危險的不法之徒。而這次有所不同的是進展速度：雙方幾乎都要爆發了，突然說要坐下商談，核子危機突然冷卻——全部都在短短60天內，這肯定是川普在任最關鍵的韓國危機情勢突然改變，同時川普又喊話要退出兩國原訂的高峰會。

我們應該要從三位軍官面臨的挑戰來討論：美國國防部長馬提斯（Jim Mattis）、美國駐韓大使哈里斯（Harry Harris）、接替哈里斯擔任美國太平洋司令部指揮官的大衛森（Adm. Phil Davidson）。總體來說，他們要「負責」恢復到全面震懾北韓，有必要的話，需在川普談判失敗時提供軍事攻擊的建議。我曾服務太平洋艦隊並擔任北約最高指揮官數十年，對三位都非常熟悉，在如此艱難的時刻，他們各自都在崗位上各司其職，但他們會給這位充滿善意的總統什麼建議呢？他們會怎麼型塑談判呢？

我們從國防部長馬提斯開始吧。雖然他的軍旅生涯多半著重在中東，但也花費不少時間在太平洋議題上，深知關鍵人物和其中議題。馬提斯是個個性謹慎且深思熟慮的戰略家，對歷史知之甚詳，相反地川普說話魯莽、忽視幕僚提供的情況介紹和情報，並仍一意孤行，要不是在峰會，就是在任何先發制人的攻擊。

馬提斯在攻擊時會保持耐心和謹慎，他會提供多種的選擇供參考，不管是（再次）加強制裁或海軍海上封鎖。除了限制性和大規模的攻擊，他也會著重於網路、情報網、導彈防禦等方案。無論美國立即採取的行動會是什麼，都將是川普、馬提斯和新任國家安全顧問伯頓（John Bolton）三人之間的對話結果，即便資訊和建議想當然會非常複雜。（舉例來說：國務卿蓬佩奧〔Mike Pompeo〕過去對北韓的態度十分強硬，但這次對於高峰會非常贊同，他可能是解決危機的關鍵角色，他很可能會定位為中間角色，介於馬提斯的過度小心和伯頓的主動積極）

美國駐韓大使哈里斯本身是位日裔美國人，也是此次議題的空降部隊，而過度投入與金正恩建立關係的文在寅總統可能在政治和個人方面都遭受打擊，他對於新任大使的問題會是：「為什麼美國政府現在開始提到利比亞例子了？」這樣做無疑是把一顆氪星石丟這位韓國超人的房間裡，削弱了會議強大的力量和可能性。哈里斯目前可說是世界上最瞭解韓戰計畫的人，他深知韓半島的戰爭會有多慘烈，而他和會說日語的亞洲議題專家妻子布魯妮都身在暴風點中，期待他會加入馬提斯的行列，採取比較謹慎的態度。

高級決策小組的最新成員是大衛森上將，於4月下旬經參議院通過成為美國太平洋司令部指揮官，負責太平洋和珍珠港總部的整體軍事結構和聯合任務。太平洋司令部指揮官一職將讓他總管美國海軍艦隊，但他過去的軍旅生涯多半聚焦在中東問題上。然而他是一位極具創造力的思想家也有深度的才智，舉例來說他才被欽點為阿富汗和巴基斯坦建立新的外交活動架構，和前外交官李查・郝爾布克合作，對一個海軍上將來說這個任務有點不尋常，甚至有人會說他是「退役」了。他與哈里斯十分親近，兩位其實都對於和對北韓的戰爭，或即便只是有限度攻擊——「迎頭痛擊策略」（bloody nose strategy），抱持懷疑態度，也可能都會支持馬提斯的謹慎立場。

雖然這幾位高官都是白宮戰情室最終決策的一員，但指揮關係錯綜複雜。哈里斯理論上是可以直接向總統報告，實際上是要透過國務卿；大衛森理論可直接向國防部長報告，但現實是要與美國參謀長聯席會議主席協調溝通；博頓只需向總統報告，對他來說誠實回報內部不同的意見給川普才是艱難任務。有鑑於前面的挑戰十分複雜，解決問題的人也個性分歧，因此過程可能會非常混亂——更不用說如果川普一反常態，考慮緩慢、周到又嚴謹的建議。

此刻的勝利者是中國國家主席習近平。他對於目前會談的走向不是很滿意：美國和北韓漸漸建立對話管道，韓國參一腳，而中國完全不在其中。綜觀所有可能性，北韓突然轉彎不僅是因為「利比亞例子」不合時宜，更可能是因為中國鼓勵北韓放棄峰會。中國現在可能變成和事佬，提出美國早該執行的四國「四方會談」。諾貝爾和平獎的這盤賭局中，我認為習近平獲獎機率上升，而川普及文在寅的機率下降。

然而最後仍無法掌握的還是金正恩本人，就期待看到他更多討人厭的言論，而川普會火速跟上，「小火箭人」和「老糊塗」很快就會回歸。最終極震驚世界的情勢將是跨海核武試驗（目前都還在秘密進行），雖然情況不太可能發展到如此地步，但仍會有些行動：韓國軍隊會發動傳統軍事攻擊，更多的海外彈道飛彈測試（也許對著關島）、網路攻擊等等。金正恩會想要展現他在危機中的力量，也顯現了他並沒有意願要放棄核武。

很多觀察家都有看到金正恩的意圖，只差在看出來的速度，我仍希望還是有辦法可以回歸外交途徑，但必須將利比亞的經驗謹記在心，因為要金正恩放棄核武就像要墨西哥付錢建美墨邊境大牆一樣困難。負責列出美國下一步行動的官員們，需要制定更多細節以站穩談判立場，同時爭取與中國合作，期望不需要戰爭也能來解決這場危機。

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