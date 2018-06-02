微軟替肢體不便玩家，開啟通往線上遊戲世界的大門

文：CHRIS MORRIS

譯：劉聲安

微軟和蘋果公司最近都推出備受關注的專案計畫，以向「2018年國際無障礙意識節」致敬。這些計畫期望能幫助殘疾人士改變科技的未來，同時也能享受科技的便利。

微軟推出適合Xbox控制器和個人電腦的適應控制器，而它將會幫助有殘疾的玩家玩遊戲。另一方面，蘋果公司在學校中介紹「人人皆可寫程式」的計畫，便是針對盲聾人士以及其他殘疾人士。

微軟的控制器將會在今年（2018年）年尾推出，它市價100美金，同時去除傳統的方向桿、觸發器，和基本的A/B/Y/X按鈕。它改良為含有兩個大按鈕，在背部也有一些控制桿，讓玩家可以針對個人需求客製化遊戲控制器。那些大按鈕可以調整到輪椅或是桌子的高度，而玩家也可以用腳控制背後的大黑按鈕。

The Xbox Adaptive Controller welcomes more gamers to Xbox One consoles and Windows 10 PCs. Find out more: https://t.co/n8qnvSVFHh pic.twitter.com/9JamGzpNuL — Xbox (@Xbox) 2018年5月17日

Xbox客製化控制器歡迎更多玩家使用Xbox第一代操縱桿和Window 10的個人電腦。從以下連結可以找到更多資料：https://xbx.lv/2k2lrkv — Xbox

I am super proud of the work this team put into creating the Xbox Adaptive Controller. Designed in partnership with the community, it makes gaming more accessible to people with limited mobility. The result of the relentless dedication of incredible people https://t.co/uYdIHJMc8i — Panos Panay (@panos_panay) 2018年5月17日

我為這個團隊為創造Xbox客製化控制器所付出的努力感到驕傲。這個團隊與社區合作設計該控制器，它讓行動力有限的人士更能接觸線上遊戲。以下連結可以看到我們非常棒的團隊做出努力的成果：https://news.microsoft.com/stories/xbox-adaptive-controller/ … —Panos Panay

Xbox配件產品行銷部門主任納文．庫馬爾（Navin Kumar）說，「在美國，我們估計14％的Xbox第一代玩家是有短期行動力限制的，而8％的玩家有永久行動力限制。我認為，我們應該替這些顧客做更多的努力。」

這間公司與慈善團體AbleGamers、腦性麻痺基金會、SpecialEffect、Warfighter Engaged和克雷格醫院合作，以設計客製化遊戲控制器，以確保它符合多方面的期待。

另一方面，蘋果公司在今年秋天會為聾盲人士提供撰寫應用程式軟體的免費課程。一開始，它會先與八間聾盲人士學校合作，分別位於加州、紐約、奧斯丁和其他三個地點。蘋果公司同時在這個月（5月）中也主辦殘疾人士相關活動和研習。

Apple is celebrating Global Accessibility Awareness Day by making coding more inclusive for students across the country. Because when we say Everyone Can Code, we mean everyone. #GAAD https://t.co/Ew16JtxzJh — Tim Cook (@tim_cook) 2018年5月17日

蘋果公司正在慶祝「國際無障礙意識節」，透過設計讓全國學生都能學習的寫程式課程。因為我們的口號是「人人皆可寫程式」，我們的目標是全國的人。#GAAD https://nr.apple.com/dE0l5r2d3O — Tim Cook

蘋果公司執行長提姆．庫克說，「蘋果的目標是讓產品更易使用。我們創造『人人皆可寫程式』的口號，是因為我們相信所有學生都應該要有機會可以學習科技的語言。我們希望『人人皆可寫程式』的計畫可以擴展到世界更多的學校，以期幫助更多殘疾的學生。」

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航