梅琳達蓋茲：大學生在今年畢業演講真正該聽到的

文：Melinda Gates（比爾及梅琳達・蓋茲基金會的共同創辦人）

翻譯：Wendy Chang

這個春天對我們家來說意義非凡，女兒Jenn將在6月從大學畢業，而兒子Rory在幾天前則從高中畢業。

不管何時，即便我沒有小孩要畢業，每當畢業季到來我總是很興奮，因為我很愛聽畢業演講，因為對美國的思考家、實踐者和建立者來說，這是難得的機會可以提供自己對於世界的觀察，還有他們希望下一代能怎麼傳承下去。

過去我認為最佳的畢業演講，應該是可讓聽眾對於人生和未來成就感到充滿任何可能性，但今年我期待的更多。

畢業演講最常聽到的老調就是「開始」，對畢業生來說最好的還在前頭，鼓勵他們大膽作夢、想像跨過舞台進入下一階段的人生時，將踏入充滿可能性的世界。

然而我希望能夠聽到這些演講者提到他們自己的計畫，要怎麼樣做才能確保「每一個畢業生」未來都有一席之地。

儘管我們告訴年輕人讓才能引領他們盡可能地向前行，但現在美國職場仍舊只對某些人有利，結果很明顯—只要看看美國叫「詹姆斯」的人，比財星雜誌前500大的女性CEO還要多就知道，數據也顯示美國科技業的非裔和西班牙裔女性少於5％。

另一個明顯事實是，這種不平等的代價太高了。無形的偏見、封閉的人脈網路和不足的休假政策讓數百萬的美國人，無法發展理想的職涯，而企業也瀕臨失去全球經濟優勢的危機。

當我和全國各地的業界領袖談論他們對於未來的展望時，他們其實比任何人都瞭解風險，令人振奮的是有愈來愈多組織企業開始嘗試提出解決方案。

收集數據就是一個很好的開始，當企業愈瞭解被招募、聘僱和升職的員工，他們就愈容易設定目標以達成包容性和多樣性，數據幫助我們瞭解哪些方法可行、哪些不可行，還有哪些被疏忽了。

帶薪家庭假與病假就是有效政策的典範，不同產業的企業都發現建立健全的帶薪休假可以留住更多新手媽媽從事自己擅長的工作，他們也發現，為所有父母提供帶薪假，能大幅縮短薪資和管理上的性別差距。

每間公司打造理想工作環境的方法固然有所不同，這點毋庸置疑，但是我們所能做的就是找到榜樣帶領我們，表示你的人才庫必須反應出你理想中的人才多樣性，如同TaskRabbit和Time'sUp等領導人最近在South by Southwest論壇中所提出的建議。

或是在職場上協助指導更多女性，成為他們的導師，就像數十位CEO在#MentorHer運動中所做出的行動一樣。

其他更簡單的方法像是你自己休帶薪家庭假，讓你的員工知道其實他們也能這樣做。

以上的這些作法都能夠幫助我們更接近一個理想的工作環境，讓所有了不起的年輕人都可以加入。

任何演講者都可以鼓勵年輕人充分發揮自己的潛力，但這些畢業生值得獲得更多不一樣的鼓勵，他們需要行動。這個春天，我會特別注意有反映出以上論點的演講和演講者。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：彭振宣